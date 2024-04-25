Власти Ирана раскритиковали заявление Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение Араш

Мы призываем Кувейт не раздувать лишнюю шумиху по этому вопросу в прессе, а вместо этого вернуться к прямому обсуждению юридических и технических вопросов, которое является наиболее конструктивным способом решения существующих противоречий

В МИД Ирана раскритиковали новые заявления властей Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение «Араш» в Персидском заливе, призвав арабских шейхов не привлекать внимание средств массовой информации к данному вопросу, а вместо этого сесть за стол переговоров для достижения мирного и конструктивного решения, сообщает Press TV.В материале говорится, что вышеупомянутый призыв стал реакцией на соответствующее заявление Кувейта и Иордании после встречи лидеров этих стран. В нем говорилось, что вышеупомянутое месторождение находится в пределах морских границ Кувейта. Следовательно, все его ресурсы принадлежат данной стране.В свою очередь, пресс-секретарь иранского МИД Нассер Канани подчеркнул, что одностороннее предъявление подобных претензий не предоставляет каких-либо юридических прав для заявителя.- заявил иранский дипломат.Напоследок Канани в очередной раз подтвердил приверженность Ирана открыто взаимодействовать с соседями в вопросе решения региональных споров и призвал не привлекать к данному процессу страны, не являющиеся прямыми участниками спора.Касательно противоречий между Ираном и Кувейтом, спор по поводу крупного газового месторождения в Персидском заливе возник в 1960-х годах, когда обе страны получили перекрывающие друг друга шельфовые концессии после его открытия.Месторождение «Араш», по оценкам, содержит запасы в 6 триллионов кубических метров газа. При этом некоторые исследования показывают, что почти половина месторождения находится в пределах морских границ Ирана.