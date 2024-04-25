Власти Ирана раскритиковали заявление Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение Араш
В МИД Ирана раскритиковали новые заявления властей Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение «Араш» в Персидском заливе, призвав арабских шейхов не привлекать внимание средств массовой информации к данному вопросу, а вместо этого сесть за стол переговоров для достижения мирного и конструктивного решения, сообщает Press TV.
В материале говорится, что вышеупомянутый призыв стал реакцией на соответствующее заявление Кувейта и Иордании после встречи лидеров этих стран. В нем говорилось, что вышеупомянутое месторождение находится в пределах морских границ Кувейта. Следовательно, все его ресурсы принадлежат данной стране.
В свою очередь, пресс-секретарь иранского МИД Нассер Канани подчеркнул, что одностороннее предъявление подобных претензий не предоставляет каких-либо юридических прав для заявителя.
- заявил иранский дипломат.
Напоследок Канани в очередной раз подтвердил приверженность Ирана открыто взаимодействовать с соседями в вопросе решения региональных споров и призвал не привлекать к данному процессу страны, не являющиеся прямыми участниками спора.
Касательно противоречий между Ираном и Кувейтом, спор по поводу крупного газового месторождения в Персидском заливе возник в 1960-х годах, когда обе страны получили перекрывающие друг друга шельфовые концессии после его открытия.
Месторождение «Араш», по оценкам, содержит запасы в 6 триллионов кубических метров газа. При этом некоторые исследования показывают, что почти половина месторождения находится в пределах морских границ Ирана.
Информация