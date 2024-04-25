Власти Ирана раскритиковали заявление Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение Араш

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Власти Ирана раскритиковали заявление Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение Араш

В МИД Ирана раскритиковали новые заявления властей Кувейта об исключительных правах на газовое месторождение «Араш» в Персидском заливе, призвав арабских шейхов не привлекать внимание средств массовой информации к данному вопросу, а вместо этого сесть за стол переговоров для достижения мирного и конструктивного решения, сообщает Press TV.

В материале говорится, что вышеупомянутый призыв стал реакцией на соответствующее заявление Кувейта и Иордании после встречи лидеров этих стран. В нем говорилось, что вышеупомянутое месторождение находится в пределах морских границ Кувейта. Следовательно, все его ресурсы принадлежат данной стране.



В свою очередь, пресс-секретарь иранского МИД Нассер Канани подчеркнул, что одностороннее предъявление подобных претензий не предоставляет каких-либо юридических прав для заявителя.

Мы призываем Кувейт не раздувать лишнюю шумиху по этому вопросу в прессе, а вместо этого вернуться к прямому обсуждению юридических и технических вопросов, которое является наиболее конструктивным способом решения существующих противоречий

- заявил иранский дипломат.

Напоследок Канани в очередной раз подтвердил приверженность Ирана открыто взаимодействовать с соседями в вопросе решения региональных споров и призвал не привлекать к данному процессу страны, не являющиеся прямыми участниками спора.

Касательно противоречий между Ираном и Кувейтом, спор по поводу крупного газового месторождения в Персидском заливе возник в 1960-х годах, когда обе страны получили перекрывающие друг друга шельфовые концессии после его открытия.

Месторождение «Араш», по оценкам, содержит запасы в 6 триллионов кубических метров газа. При этом некоторые исследования показывают, что почти половина месторождения находится в пределах морских границ Ирана.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:26
    — Кувейт на Иран явно натравливают из-за океана ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:30
      А вот в эти разборки нам лучше не лезть, иначе из нас виноватых сделают... Сидим и смотрим чем дело закончится... wassat
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 10:35
        Даже и не начнётся. Иранцы намного мудрее.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 10:50
      Араш-персидское название,у арабов- месторождение Дура.
      И почему Иордания?Ведь часть месторождения находится возле саудитов.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 10:31
    Кувейт та ещё амерская шавка. Ирак тоже вторгся в Кувейт из за воровства нефти_ Кувейт в приграничных районах бурил, качал нефть так называемым поперечным бурением. Но это формально. Теперь же янки используют ту же игру с Ираном. Уверен, иранцы намного мудрее.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:22
      Кувейт та ещё амерская шавка
      Это зажравшиесч жирные коты. Надо чтобы Иран их хорошенько всех встряхнул
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 11:42
        Это капкан, подстава. Лучше дипломатию гнуть. С евреями не получилось, ставят в капкан наживку Кувейт.
  3. moreman78 Звание
    moreman78
    +2
    Сегодня, 11:10
    Кувейт - искусственно созданное англосаксами образование, и действует оно только в их интересах.