Министр обороны Литвы заявил о возможном создании условий для возврата украинских мужчин из страны на Украину

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Министр обороны Литвы заявил о возможном создании условий для возврата украинских мужчин из страны на Украину

Польша и страны Прибалтики готовы ассистировать киевскому режиму в обеспечении возврата на Украину граждан этой страны мужского пола с целью их мобилизации в ряды ВСУ. Это следует из заявлений ряда представителей высшего руководства данных государств.

Так, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил о возможном создании условий для возврата украинских мужчин из страны на Украину. Для этого могут быть созданы некие ограничения, которые не позволят украинским гражданам мужского пола находиться в республике.



Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но можно ограничить их в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны

- подчеркнул глава литовского военного ведомства.

Как отметил Кащюнас, сейчас Вильнюс подождет, какой вариант предложит Варшава. После этого он будет обсужден литовским руководством, поскольку он вполне сможет подойти и для литовской стороны. Напомним, что до этого министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о готовности оказать Киеву «любую помощь» в вопросе возвращения на родину украинских мужчин – военнообязанных.

Таким образом, Польша и страны Прибалтики первыми в Евросоюзе и НАТО демонстрируют готовность помогать Украине с возвратом беженцев мужского пола. Это вполне укладывается как в общий антироссийский курс двух государств, так и в их стремление помочь Украине с пополнением рядов ВСУ за счет «лишних» украинцев, находящихся на территории данных государств. Другие страны Евросоюза пока категорически отказываются выдавать Украине беженцев.
11 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 14:28
    Просто,под видом помощи ук-роине решили выдварить из своих "стран "оглоедов,которым платят невесть за что деньги и немалые!А бюджеты у самих не резиновые,деньги с неба не падают!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:38
      Всё нагостевались... Мужики, хохлопы, марш бегом в окопы!!! Вот так и заканчивается европейское гостепреимство... А они то думали, что в Рай попали...laughing soldier
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 14:47
      [Для этого могут быть созданы некие ограничения, которые не позволят украинским гражданам мужского пола находиться в республике.]

      Неее, они выдворяют только "оглоедов" мужского пола. А женского, т. е. хо хлушек оставляют для развлечений. laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:33
    — Теперь им куда,в Уганду? ...
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:49
      В Руанду... туда наглы хотят всех нелегалов справить, веселуха будет!!!
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:33
    ждем наплыва шароварников в Москве?!!
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:37
    . можно ограничить их в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны

    Эффективней будет так....
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:47
    Министр обороны Литвы заявил о возможном создании условий для возврата украинских мужчин из страны на Украину
    . Ну красавцы, ну гейропейцы laughing
    Говорили тарасикам, бегите в Руанду, от туда выдачи нет, пока.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 14:53
    Упс... А - нельзя ли и РФ перенять передовой демократический опыт? Не то у нас тоже увы хватает тех, кого надо бы того-с... На историческую родину.. И тут такой шикарный пример, понимаешь...
  7. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 14:54
    Цитата: Lev_Russia
    Всё нагостевались... Мужики, хохлопы, марш бегом в окопы!!! Вот так и заканчивается европейское гостепреимство... А они то думали, что в Рай попали...laughing soldier

    Ну нафиг,труселя надо заработать и кое что для демографии.
  8. Рэд Звание
    Рэд
    +2
    Сегодня, 14:54
    Скоро к нашим релокантам в Грузии присоединяться релоканты из Европы