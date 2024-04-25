Министр обороны Литвы заявил о возможном создании условий для возврата украинских мужчин из страны на Украину
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Польша и страны Прибалтики готовы ассистировать киевскому режиму в обеспечении возврата на Украину граждан этой страны мужского пола с целью их мобилизации в ряды ВСУ. Это следует из заявлений ряда представителей высшего руководства данных государств.
Так, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил о возможном создании условий для возврата украинских мужчин из страны на Украину. Для этого могут быть созданы некие ограничения, которые не позволят украинским гражданам мужского пола находиться в республике.
Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но можно ограничить их в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны
- подчеркнул глава литовского военного ведомства.
Как отметил Кащюнас, сейчас Вильнюс подождет, какой вариант предложит Варшава. После этого он будет обсужден литовским руководством, поскольку он вполне сможет подойти и для литовской стороны. Напомним, что до этого министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о готовности оказать Киеву «любую помощь» в вопросе возвращения на родину украинских мужчин – военнообязанных.
Таким образом, Польша и страны Прибалтики первыми в Евросоюзе и НАТО демонстрируют готовность помогать Украине с возвратом беженцев мужского пола. Это вполне укладывается как в общий антироссийский курс двух государств, так и в их стремление помочь Украине с пополнением рядов ВСУ за счет «лишних» украинцев, находящихся на территории данных государств. Другие страны Евросоюза пока категорически отказываются выдавать Украине беженцев.
Wikipedia / Guillaume.G
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