Осень 1944 года в Хюртгенском лесу
Осенью и зимой 1944–1945 гг. фельдмаршал Герд фон Рундштедт вновь принял командование немецкими войсками на западном фронте. Всего четырьмя годами ранее его группа возглавила танковую атаку во время вторжения в Западную Европу, выставив одну из крупнейших сил, когда-либо собранных для ведения боевых действий. Это наступление прошло в лучших традициях блицкрига.
Весной 1940 года группа армий Рундштедта, расположенная в Арденнах, насчитывала более 2/3 танков, использованных при вторжении во Францию, около 2 636 единиц. Они быстро сокрушили французские войска, прорвав оборону. Решающий прорыв под Седаном привёл к полному разгрому армий союзников летом 1940 года. Эта победа стала кульминационным моментом для Третьего рейха на начальном этапе Второй мировой войны.
Фельдмаршал Герд фон Рундштедт
Немецкая оборона
Осенью 1944 года Рундштедту удалось собрать менее сотни танков для обороны. Ход сражения полностью повернулся против Рундштедта; после пяти тяжёлых лет войны немецкие вооружённые силы превратились в тень своего прежнего «я». Основная стратегия фельдмаршала заключалась в том, чтобы наносить тяжёлые потери союзникам на каждом километре их продвижения. Он предполагал, что американские и британские войска не смогут поддерживать постоянное давление по всему фронту из-за их чрезмерно растянутых линий снабжения.
Немецкие бункеры
Рундштедт не видел необходимости отступать и устанавливать оборонительные позиции за Рейном. Его войска надёжно укрепились вдоль Линии Зигфрида, защищённые от ударов с воздуха и артиллерийского огня.
Построенная в 1938 году Линия Зигфрида представляла собой грозный комплекс оборонительных сооружений, начиная от массивных блокгаузов и заканчивая полями прыгающих осколочных S-мин. Она состояла из стальных конструкций толщиной до 25 см, которые покрывались слоем бетона. Немецкие инженеры умело замаскировали орудийные отверстия кучами земли.
Танковые заграждения включали траншеи шириной под 3 м и глубиной 6 м, вокруг которых располагались «зубы дракона». Артиллерия размещалась в 3 000 дотах, блиндажах и наблюдательных пунктах, немцы умело использовали для обороны окружающие озера, ручьи, холмы, ущелья. Обороняли лес немецкие ВВС, ВМФ, войска Имперской службы труда, фольксштурм и СС.
Участок Линии Зигфрида, оснащённый рядами колючей проволоки, противотанковым эскарпом и противотанковыми надолбами
Ад в Хюртгене
В сентябре 1944 года американские войска на западном фронте были уверены, что война закончится к Рождеству. Их уверенность была вызвана быстрой и успешной летней кампанией Третьей армии США во Франции. Когда осенью 1944 года союзные войска готовились к наступлению в сердце Германии, казалось, что они легко и быстро закончат войну.
Основные ошибки американских лидеров включали веру в то, что весь западный фронт – от Балтийского моря на севере до швейцарской границы на юге – следует удерживать в более или менее непрерывной линии. Из-за этой ненужной цели руководство союзников не задумалось над тем, чтобы просто перекрыть и обойти густой Хюртгенский лес, где точно сидят немцы. Они решили, что он должен быть захвачен в любом случае.
16 сентября 1944 года 3-я бронетанковая дивизия армии США (в основном танки и САУ) зашла в Хюртгенский лес с севера и северо-запада. Её вытеснили немцы через несколько дней своими противотанковыми минами и ловушками. Защитники немецкого леса десятками уничтожали американские танки и другую бронетехнику, в то время как последняя часто увязала в грязи и зарослях. С этого момента танки обеих сторон будут играть лишь вспомогательную роль, а основное действие развернётся между пехотой и артиллерией.
Войска 3-й бронетанковой дивизии США пересекают линию Зигфрида
На смену зашедшей в тупик американской 3-й бронетанковой пришли части 9-й пехотной дивизии. Когда немцы заметили упорное наступление американцев, они начали перебрасывать в лес дополнительные подразделения. Генерал Модель и другие командиры немецкой армии понимали, что Хюртгенский лес был одним из самых сильных мест для остановки продвижения американцев в западную Германию. Превосходство последних в военной авиации почти не чувствовалось в густом лесу, особенно учитывая частые несчастные случаи дружественного огня по своим.
Немецкое пехотное орудие 22 ноября 1944 года в Хюртгенском лесу
Среди тысяч американцев, участвовавших в боевых действиях, был писатель Дж. Д. Сэлинджер. 12-я пехотная дивизия, где служил он, потеряла около 2 500 солдат в Хюртгене. Трудности, с которыми столкнулся Сэлинджер, сильно повлияли на его последующие работы. Например, они привели к навязчивым кошмарам сержанта Х в рассказе «Дорогой Эсме – с любовью и всякой мерзостью». Время от времени писатель со своим другом капралом навещал лагерь прессы, где находился Эрнест Хемингуэй. Сэлинджер высоко ценил смелое рвение Хемингуэя подойти так близко к противнику.
Дж. Д. Сэлинджер
Американский историк Рассел Вейгли охарактеризовал нападение на Хюртгенский лес, заявив:
Немецкое командование воспользовалось своими артиллерийскими позициями на вершине холма.
С 6 по 16 октября американская 9-я дивизия продвинулась примерно на 3 км, потеряв около 4 500 человек убитыми, ранеными или пропавшими без вести. Пробившись с боями всего на небольшое расстояние, 9-я дивизия была полностью измотана.
После этого ей приказали отступать, и её заменила 28-я пехотная дивизия, которая вскоре была частично заменена 4-й пехотной дивизией, которая также была частично заменена 8-й пехотной, ну и ту заменили на одну из самых элитных – 1-ую пехотную. Одна за другой с большими потерями эти американские дивизии уничтожали недостаточно укомплектованные немецкие подразделения.
Долгожданная победа
Когда 7 декабря 1944 года неоднократные попытки захватить Замковую гору провалились, туда отправили батальон рейнджеров, который прославился своим героизмом при высадке в Нормандии. Они захватили холм при помощи артиллерийской поддержки, отбиваясь от контратак немцев. К концу дня из двух штурмовых рот рейнджеров осталось на ногах всего двадцать пять человек.
Войска США в Хюртгенском лесу 18 ноября 1944 года
На протяжении пяти месяцев примерно 140 000 американских солдат противостояли 80 000 немцам. Битва была настолько ожесточённой, что продвижения измерялись метрами, что резко контрастировало с быстрым наступлением союзных войск по Франции и Нидерландам в конце лета и осени 1944 года.
В Хюртгенском лесу бойцы с обеих сторон вели позиционную войну и сражались за бункеры, что напоминало сражения, которые пережили их предки во время Первой мировой войны. Эрнест Хемингуэй назвал Хюртген «Пашендаль с деревьями», ссылаясь на одну из самых знаковых битв той войны.
С приближением 1945 года немецкие войска, оборонявшие Линию Зигфрида, были фактически уничтожены. Они пережили оборону Хюртгенского леса так же тяжело, как и их американские противники. Ближе к зиме немцы начали активно сдаваться, понимая бессмысленность обороны. Американская армия вышла с другой стороны Хюртгенского леса в начале декабря 1944 года. Но небольшие немецкие боевые патрули и засады продолжали досаждать американцам вплоть до начала февраля 1945 года.
Поскольку результат битвы был далёк от блестящего, армейское командование приложило все усилия, чтобы свести к минимуму информацию о ней. Патриотически настроенные журналисты всячески умалчивали в новостных сводках и газетных статьях об этих событиях. Американским семьям сообщили, что их мужья, отцы, братья и сыновья погибли в Центральной Европе, и о лесе в похоронных сводках почти не упоминали. Да и про него старались скрыть всю информацию в предвыборной кампании будущего президента Эйзенхауэра, который во время войны командовал войсками союзников.
Эйзенхауэр с солдатами накануне «дня Д»
Битва при Хюртгенском лесу подтвердила оборонительную тактику Рундштедта. Той осенью на рубежах обороны западной границы Германии американская армия пережила одно из самых кровопролитных столкновений в истории. Американцы недооценили своего противника. Укрепления леса оказались более серьёзными, чем ожидалось. Также войска столкнулись с экстремальными погодными условиями – холодом и проливными дождями.
На протяжении изнурительного пятимесячного сражения в Хюртгенском лесу американская Первая и Девятая армии понесли значительные потери, в общей сложности почти 40 000 военнослужащих убитыми, ранеными, пропавшими без вести, больными и т. п. Потери немцев – около 30 000 человек.
В результате сражений американские дивизии на этом участке сильно потрепало. Позже это придаст Гитлеру смелости начать собственное наступление. Рундштедт понимал, что план Гитлера был чрезмерно амбициозным. Даже если войскам фельдмаршала удастся достичь реки Маас, их передовые части будут уязвимы для массированных контратак союзных войск, как с воздуха, так и с земли.
В то время большинство немецких генералов крайне скептически относились к шансам на успех наступления, хотя лояльные Гитлеру младшие офицеры и сержанты были на стороне фюрера.
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