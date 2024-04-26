«Путин может сказать: если Украина не даёт вам паспорта, то я вам дам паспорта российские» - экс-советник Банковой

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«Путин может сказать: если Украина не даёт вам паспорта, то я вам дам паспорта российские» - экс-советник Банковой

В украинском обществе развернулась самая крупная за последнее время дискуссия в связи с принятым решением о запрете на оказание консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей. Напомним, что о решении на днях заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. После этого толпы мужчин-украинцев стали буквально осаждать паспортно-визовые центры в тех странах, куда они в разное время перебрались, в надежде успеть продлить свои загранпаспорта. Но, как им говорят, «возникли проблемы с интернетом, система зависает».

Теперь выясняется, что украинская система зависает и в прямом смысле слова. Как сказал бы украинский «мыслитель» современности, возвращаться на Украину, чтобы оказаться на фронте, «хотят не только лишь все, мало кто хочет это сделать».



В связи с этим обратило на себя внимание заявление экс-советника в офисе Зеленского Алексея Арестовича (*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По словам бывшего советника, сегодня ситуация складывается таким образом, что для находящихся за рубежом украинцев, наиболее оптимальным вариантом является получение российского гражданства. В таком случае, украинцы точно не будут «упакованы на фронт».

Арестович*:

Путин может сказать: если вам Украина не даёт паспорта, то я вам дам паспорта – российские. И из 10 млн находящихся за пределами Украины граждан уж 1 миллион вполне может согласиться и пойти за паспортом России.

По словам бывшего советника Банковой, в такой случае у российского президента появится «суперкозырь»:

Путин скажет: смотрите, вы мне рассказывается о преступлениях на оккупированных территориях, а люди добровольно приходят за российскими паспортами. И это будет такой прецедент, из которого мы не будем знать, как вылезти.

Напомним, что на днях власти Польши и Литвы заявили о готовности «помочь» Киеву в возвращении мужчин в возрасте до 60 лет в страну. Решаться вопрос будет очень просто: истёк срок документа о пребывании в иностранном государстве – значит, отправка домой «в полном соответствии с европейским и мировым законодательством».
23 комментария
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  1. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 07:58
    Путин может сказать: если вам Украина не даёт паспорта, то я вам дам паспорта – российские.

    "Мина из украинцев" взорвёт Европу изнутри... laughing
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 08:04
      Не дай бог укропам- наши паспорта! Только через фильтрацию и Магадан!
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:15
        А почему сразу солнечный Магадан?
        Мост на Сахалин нужно строить с подъездными путями. Порт нужен, военно-морская база для АПЛ. На Сахалине работы непочатый край. Миллион рабочих на такой стройке не помешает. Тем более, что рабочие будут хорошо мотивированны. Лучше калымить на Сахалине, чем могилизироваться на Украине. laughing
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 08:16
        почему? пусть получают, там большинство выехали еще до 2022 года, да и потом те кто не хотел воевать те уехали, в других же областях выдали всем желающим
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +5
    Сегодня, 08:00
    для находящихся за рубежом украинцев, наиболее оптимальным вариантом является получение российского гражданства.
    Свидомые патриоты)) начнут искать выход по-любому. И вполне какая то часть, может переметнуться в РФ.
    И сколько там будет завербованных, одному сбу известно.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:07
      Вот в корне не согласен с Вами. Эти возможные сограждане шикарный вариант для текущего правящего класса т.к они из поколения, которое ментально принимают любую власть с её идеологией, которая даёт им делать и жить как они хотят, но до тех пор пока не отправляют в окопы. В полицаи, айнзацкоманды думаю пойдут. Идеально. Такие ещё потом станут учить как быть русским, на зависть посконным черносотенцам.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 08:01
    истёк срок документа о пребывании в иностранном государстве – значит, отправка домой «в полном соответствии с европейским и мировым законодательством».

    В Германии разрешили оставаться даже с просроченным паспортом. Видимо, с рабочими там напряг. А вот для остальных русский паспорт действительно выход. Только потом как бы не заявили, что "Россия оккупирует страны ЕС мирным путем", да и не всем украинцам ТАМ стоило бы выдавать русские паспорта.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Сегодня, 08:06
      Ну так в Германии было всегда. Бо власти понимают, что беженцам, а украинцы находятся в Германии как беженцы, трудно возвращаться за паспортом в те края где идёт война. Что абсолютно логично.

      Для нахождения в стране беженцам, дают свои, немецкие корочки с коротким сроком действия, которые они должны регулярно обновлять в немецких органах. (Там вроде каждые полгода или год, не помню)
    2. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 08:07
      вот,вот-ТАМ самые упоротые "патриоты",а их мордой об асфальт.....
    3. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 08:08
      да и не всем украинцам ТАМ стоило бы выдавать русские паспорта.
      Не то что не всем - вообще никому! Вот зачем России, там, укра-бешенцы с российскими паспортами?
  4. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 08:02
    Зачем России толпа бездельников? Какая от них будет польза?
    Да ещё и шпионы-террористы смогут легко легализоваться.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 08:05
      Не пущать!..................... yes
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:05
      Цитата: antiaircrafter
      Зачем России толпа бездельников? Какая от них будет польза?

      Пусть сидят в "Эуропах", но с русскими паспортами tongue
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 08:07
        Не фиг.... выбор большой в европах... пусть квест пройдут.... wassat
        Елена, мое почтение! love
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 08:11
        Не стоит пачкатся ещё и в этом... хитрые/ушлые робята, на счёт обязанностей гражданина не заморачиваются, а вот за "своими правами" они не забудут придти, уж поверьте.
        В Руанду, всех в Руанду!
      3. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 08:13
        Пусть сидят в "Эуропах", но с русскими паспортами

        Это поле непаханное для формирования российской агентуры. Им плевать на эту украину. Не для того они убегали. Это не монолит и там люди с разными взглядами. Как и те кто остался hi
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      +2
      Сегодня, 08:06
      А какже "русский мир" feel
  5. Андрей Дибров
    Андрей Дибров
    +1
    Сегодня, 08:06
    Чота ржу.
    Так на это аж 30 лет было ))
    А за те 300 000 000 000 там всех недовольных давно можно было, тупо, переселить в свои хаты за уралом.
    кино и немцы
  6. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +2
    Сегодня, 08:06
    А ведь дофига мрази примут гражданство РФ , дабы на фронт не угодить , а в глубине подлой душонки , будут ненавидеть Россию и Путина.
  7. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 08:08
    уж 1 миллион вполне может согласиться

    Главное чтобы сразу на воинский учёт становились
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:09
    Так то, кто они такие, сбежавший в гейропу? Бегунки!
    Они нам такие нужны?
    Даже цель, оправдание, что б они не достались кукуевским, не вдохновляет, никак... пускай бегут в Руанду, им там самое место!
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:09
    «Путин может сказать: если вам Украина не даёт паспорта, то я вам дам паспорта – российские» —

    — Получите российские паспорта вместе с возвращением "места прописки".Харьковчане с возвращением Харькова,одесситы с возвращением Одессы ...
  10. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    -1
    Сегодня, 08:10
    Было бы неплохо, только паспорта должны быть особой серии, с перспективой через какое то время проживания и полезного труда на территории РФ получения обычного паспорта.
    Вообще на мой взгляд этот шаг давно и логично напрашивается, разве что существуют какие то ограничения, которые не видны с высоты моей низенькой кочки зрения.