«Путин может сказать: если Украина не даёт вам паспорта, то я вам дам паспорта российские» - экс-советник Банковой

Путин может сказать: если вам Украина не даёт паспорта, то я вам дам паспорта – российские. И из 10 млн находящихся за пределами Украины граждан уж 1 миллион вполне может согласиться и пойти за паспортом России.

Путин скажет: смотрите, вы мне рассказывается о преступлениях на оккупированных территориях, а люди добровольно приходят за российскими паспортами. И это будет такой прецедент, из которого мы не будем знать, как вылезти.

В украинском обществе развернулась самая крупная за последнее время дискуссия в связи с принятым решением о запрете на оказание консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей. Напомним, что о решении на днях заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. После этого толпы мужчин-украинцев стали буквально осаждать паспортно-визовые центры в тех странах, куда они в разное время перебрались, в надежде успеть продлить свои загранпаспорта. Но, как им говорят, «возникли проблемы с интернетом, система зависает».Теперь выясняется, что украинская система зависает и в прямом смысле слова. Как сказал бы украинский «мыслитель» современности, возвращаться на Украину, чтобы оказаться на фронте, «хотят не только лишь все, мало кто хочет это сделать».В связи с этим обратило на себя внимание заявление экс-советника в офисе Зеленского Алексея Арестовича (*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По словам бывшего советника, сегодня ситуация складывается таким образом, что для находящихся за рубежом украинцев, наиболее оптимальным вариантом является получение российского гражданства. В таком случае, украинцы точно не будут «упакованы на фронт».Арестович*:По словам бывшего советника Банковой, в такой случае у российского президента появится «суперкозырь»:Напомним, что на днях власти Польши и Литвы заявили о готовности «помочь» Киеву в возвращении мужчин в возрасте до 60 лет в страну. Решаться вопрос будет очень просто: истёк срок документа о пребывании в иностранном государстве – значит, отправка домой «в полном соответствии с европейским и мировым законодательством».