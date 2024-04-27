Минобороны США заключило контракт на разработку воздушной машины, которая должна заменить устаревающий «самолёт Судного дня»

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Минобороны США заключило контракт на разработку воздушной машины, которая должна заменить устаревающий «самолёт Судного дня»

Военно-воздушные силы США подписали соглашение с компанией Sierra Nevada Corporation (SNC), предполагающее разработку последней новой воздушной машины. Планируется заменить «самолет Судного дня», как называют в США самолет Е-4В, модернизированную версию Boeing 747-200. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Уже известно, что работы над проектом начнутся в Колорадо, Неваде и Огайо. Завершить работы планируется в 2036 году. Результатом разработок должен стать реактивный самолет, обладающий соответствующей всем требованиям Пентагона защитой.

Напомним, что так называемый «самолет Судного дня» E-4B Nifhtwatch приспособлен для перевозки пассажиров и грузов, обладает возможностью совершения длительных перелетов и дозаправки в воздухе. На борт самолета вмещается до 111 человек. Самолет может выдержать даже взрывы в результате применения ядерного оружия, по крайней мере, так утверждает американская пресса.

Сейчас военно-воздушные силы США обладают всего четырьмя такими самолётами. Они находятся в распоряжении министра обороны и других высших военных чиновников, могут использоваться и главой Белого дома. Один из самолетов постоянно находится в боевой готовности на случай экстренных событий.

Примечательно, что военное ведомство США не стало обращаться к компании-производителю Е-4В Boeing, после чего и было заключено соглашение с компанией SNC, известной как производитель штурмовых и разведывательных самолетов A-29 Super Tucano и RAPCON-X соответственно.
7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:59
    Минобороны США заключило контракт на разработку воздушной машины, которая должна заменить устаревающий «самолёт Судного дня»
    . Смена "поколений", это нормально, логично.
  2. AVP Звание
    AVP
    +1
    Сегодня, 10:18
    Купят б/у 777. Нашпигуют чем надо, спишут несколько ярдов.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:24
    С реанимацией на борту , специально для Бидона.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 10:46
      Вы чё? belay По-вашему Байден доживёт до 2036-го года?
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:36
    Самолет может выдержать даже взрывы в результате применения ядерного оружия, по крайней мере, так утверждает американская пресса
    Ну-ну, интересно было бы посмотреть на самолет, который выдерживает ядерный взрыв. Если только будет от него в нескольких сотнях км.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:48
    SNC всё равно будет делать самолёт на базе Боинга .SNC cамолёты не строит она их переоборудует под задачи Пентагона.
  6. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 11:06
    Меняйте президента на более молодого, а он сам уже решит устарела ли именно машина.