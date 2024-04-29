«Мировой полицейский»: сколько геополитических фронтов могут поддерживать США?

Иерархия союзников

«Байден не следует традиционному американскому интервенционизму в законопроекте о национальной безопасности»,

«Этот законопроект касается обеспечения иностранной помощи перед выборами, поэтому независимо от результата США могут продолжать военную поддержку Украины и Израиля. По правде говоря, Украина полностью зависит от иностранной поддержки, причем США обеспечивают почти 50 % военной помощи Украине.»

Индо-Тихоокеанские приоритеты

«Большее распределение бремени расходов на безопасность и оборону, ожидаемое от богатых европейских союзников, отныне должно рассматриваться как часть более широкого разделения труда, в соответствии с которым Европа несет основное бремя противодействия российской угрозе в своем собственном соседстве, освобождая США для сосредоточения больше на своей ключевой «задаче темпа» в отношении Китая»,

«Однако у Европы нет запасов, не говоря уже о производственных мощностях, чтобы самостоятельно восполнить зияющие дыры в Украине»,

«Железная» поддержка Израиля ухудшает глобальный имидж США

«Среди погибших предположительно были пожилые люди, женщины и раненые, в то время как другие были найдены связанными с руками... связанными и лишенными одежды»,