«Мировой полицейский»: сколько геополитических фронтов могут поддерживать США?
От катастрофических военных интервенций в Ираке и Афганистане до поддержки диктатуры и уловок под руководством Киссинджера в Чили и Аргентине, роль США как «мирового полицейского» после охваченных конфликтами 1930-х и 1940-х годов была далеко не безупречной.
Но внутриполитическое давление, направленное на прекращение «вечных войн» и сокращение иностранных расходов, породило тенденцию изоляционизма США, воплощением которой стал вывод войск из Афганистана в 2021 году, который позволил Талибану восстановить контроль над страной.
Это было недолговечно. В этом году США воевали на большем количестве геополитических фронтов, чем когда-либо в своей истории. В заголовках новостей доминировали эскалация конфликтов на Украине и в секторе Газа, а также военное финансирование США. Но давление со стороны противников, включая Китай, Северную Корею, Иран и Россию, в Южно-Китайском море, Корейском полуострове, Красном море и Восточной Европе, вызвало неожиданно сильное присутствие США в Японии, Германии, Южной Корее, Израиле и других союзниках.
Дебаты о интервенционной изоляции достигли апогея 17 апреля, когда президент Джо Байден признал в Wall Street Journal, что США «могут быть втянуты» в отправку войск на полномасштабную войну на Ближнем Востоке – замечание, весьма отдалённое от реальности, из комментариев невмешательства его оппонента, кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа.
Военное развёртывание США зависит от того, пойдёт ли Иран на эскалацию конфликта с Израилем после авиаударов 13 апреля, большую часть которых Тель-Авив отразил с помощью военных самолётов США, Великобритании и Иордании. Израиль ответил ракетным ударом по иранскому городу Исфахан 19 апреля. Напряжённость немного снизилась на этой неделе, но перспектива ответа Тегерана и последующего вмешательства США сохраняется в регионе.
Но возможно ли, что Вашингтон, засунув пальцы в геополитические пироги на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе, может дойти до предела?
Иерархия союзников
США имеют 168 000 военнослужащих, находящихся на действительной военной службе за границей (по состоянию на сентябрь прошлого года – это число, возможно, значительно увеличилось за последние семь месяцев), распределённых по более чем 750 базам в 80 странах. Проблема не только в том, что американские войска рассредоточены повсюду. Война больше не определяется размером армии, а скорее военными технологиями, и даже если бы это было так, США могли бы быстро мобилизовать войска.
Законодатели в Вашингтоне считают ресурсы и дипломатическую напряжённость более актуальными проблемами. 24 апреля Байден завершил многомесячную сагу о помощи Украине, подписав законопроект о передаче Киеву боеприпасов ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехники на сумму 61 миллиард долларов.
Законопроект призван продлить помощь Украине, даже если Байден не сохранит свой пост после выборов в США в ноябре, говорит Каролина Пинто, тематический аналитик GlobalData.
— заявила Пинто Army Technology.
Хотя украинцы приветствовали его, скептически настроенные законодатели-республиканцы говорят, что законопроект бесполезен, поскольку он просто продлевает войну, в которой Россия, скорее всего, выиграет. Обоснование Байдена тем, что «это сделает Америку безопаснее, это сделает мир безопаснее и сохранит лидерство Америки в мире», не уменьшило опасений, что Вашингтон может перенапрягать силы.
Дипломатическое влияние США значительно, но – как и количество войск и военных ресурсов – оно ограничено. Недавние пакеты помощи и военные интервенции продемонстрировали чёткую иерархию альянсов США, что вызвало недовольство некоторых союзников. Этот последний законопроект, может выделить больше денег для Украины (61 миллиард долларов), чем для Израиля (14,1 миллиарда долларов) или Тайваня (3 миллиарда долларов), но президент Украины Владимир Зеленский поспешил пожаловаться, когда США, Великобритания и другие западные союзники развернули военные самолёты для защиты от нападения Ирана на Израиль, отказавшись взять на себя те же обязательства по нейтрализации российских воздушных бомбардировок.
Индо-Тихоокеанские приоритеты
По словам Кристофера Грэнвилла, управляющего директора по глобальным политическим исследованиям в TS Lombard, пересечение дипломатических линий и угроза со стороны Китая заставили Вашингтон стремиться переложить большую часть украинского бремени на плечи Европы.
— рассказал Грэнвилл Army Technology.
По крайней мере, Германия, похоже, признала эту проблему. Второй по величине благотворитель Украины на прошлой неделе пообещал предоставить дополнительную помощь в виде перехватчика «Патриот», батарей и радаров.
— добавляет Грэнвилл.
Байден, похоже, стремится подтолкнуть членов НАТО к тому, чтобы оборона стала приоритетом, хотя он и не столь открыто враждебен по этому вопросу, как Трамп.
В феврале бывший президент США вызвал возмущение, заявив, что, если он вернётся в офис Белого дома, то будет поощрять Россию делать «то, что ей чертовски нравится» с любой европейской страной, которая тратит меньше, чем оговоренные НАТО 2 % ВВП на оборону. Байден осудил высказывания Трампа как возмутительные, но недвусмысленно дал понять, что настало время для США удвоить усилия по противодействию Пекину.
Напряжённость в Индо-Тихоокеанском регионе обострилась из-за всё более агрессивных военно-морских действий Китая в спорном Южно-Китайском море, где Тайвань, Филиппины, Япония, Вьетнам, Малайзия и Бруней также имеют конкурирующие территориальные претензии. Пекин стремится консолидировать контроль вдоль своей печально известной «линии девяти пунктов». Недавние уловки варьировались от таранов и обстрелов филиппинских кораблей лазерами и водомётами военного уровня до открытия двух новых маршрутов полётов над Тайванем. В ответ США укрепили связи с союзниками в регионе, встретившись сначала с премьер-министром Японии Кисидой Фумио, а на следующий день (11 апреля) – с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.
Во время обеих встреч авианосная ударная группа США провела двухдневные совместные учения с военными силами Японии и Южной Кореи, которые министерство иностранных дел Пекина назвало «безответственными и чрезвычайно опасными». Готовность Японии и Южной Кореи сотрудничать в ходе военных учений символизирует то, насколько настороженно обе страны относятся к Китаю и Северной Корее, которая в последние месяцы активизировала испытания оружия. 35-летняя колонизация Корейского полуострова Японией до сих пор сохраняется в памяти южнокорейцев, иногда обостряя отношения между двумя союзниками США.
«Железная» поддержка Израиля ухудшает глобальный имидж США
В последнее время Вашингтон столкнулся с большими трудностями в балансировании геополитической динамики своих европейских и ближневосточных союзников, чем партнёров из Индо-Тихоокеанского региона.
Несмотря на общие цели членов НАТО, разногласия возросли из-за инцидентов, включая просочившийся военный призыв Германии, показывающий, что британские войска находятся «на местах» в Украине, а также президент Франции Эммануэль Макрон, призывающий европейские страны «не быть трусами» при рассмотрении вопроса о вводе войск НАТО в Украину. Также нарастают глобальные разногласия по поводу поставок оружия Израилю, которых Китаю и России в значительной степени удалось избежать.
25 апреля ООН призвала к международному расследованию обнаружения массовых захоронений в двух больницах Газы, где, по словам палестинских властей, израильские военные закопали более 400 тел.
— сказала Равина Шамдасани, представитель Верховного комиссара ООН по правам человека.
Поскольку конфликт между Израилем и сектором Газа приближается к седьмому месяцу, унеся более 34 200 жизней, последнее обвинение Израиля в военном преступлении усилило призывы прекратить поставки оружия. Япония, Испания, Канада, Нидерланды и Бельгия заявили, что прекратят поставки оружия в Израиль, а Дания рассматривает возможность приостановки экспорта частей истребителей F-35 в США, поскольку она продаёт готовые самолёты Израилю.
«Железная» поддержка Израиля со стороны США стала ключевым фактором, обусловившим его переход от прямого вмешательства в ближневосточные войны в начале 2000-х годов к прокси-интервенции посредством экспорта оружия и дипломатической риторики. Но растёт недовольство кажущейся готовностью США дать Израилю полную свободу действий для проведения наступления в секторе Газа любым способом, который выберет премьер-министр Нетаньяху.
Поскольку шум достигает точки кипения, Вашингтону, возможно, придётся выбирать между поддержкой давнего союзника Израиля или умиротворением более широкой сети геополитических союзников по всей Европе и Индо-Тихоокеанскому региону.
В качестве резюмирующей части. В США увеличивается количество людей, понимающих, что военные, финансовые и промышленные возможности страны перегружены. Ресурсов банально не хватает, и эта нехватка будет только нарастать. Им предстоит ответить на извечные вопросы: «Кто виноват? Что делать?». Сложившаяся в США классическая олигархия «даёт трещину». Старый испытанный метод – продажи госдолга – пока ещё работает, но с большим скрипом. Нужно что-то делать.
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