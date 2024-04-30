Польская пресса: украинцы сбегают за границу от службы в армии, фиксируется рост числа обращений за международной защитой
Польская пресса пишет о том, что в разы выросло число заявлений о предоставлении убежища в Польше и польского гражданства со стороны украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Связано это с тем, что во второй декаде мая вступает в силу скандальный украинский закон о мобилизации.
Обозревательница Изабелла Кацпжак пишет, что украинцы боятся возвращаться на Родину «для сверки документов в ТЦК», так как считают, что их отправят в войска, а потом и на фронт. Отмечено, что украинцы дают понять следующее: в Европу большинство из них переселилось вовсе не для того, чтобы брать оружие в руки.
Из материала в Rzeczpospolita:
Украинцы обращают внимание на противоречивость в заявлениях и действиях власти. Сначала Зеленский заявлял, что после проведённого аудита в армии новым главкомом Сырским выявлены сотни тысяч не задействованных на фронте солдат и офицеров, а через несколько недель Зеленский подписывает закон о мобилизации.
Напомним, что ранее в Киев прибывал американский сенатор Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который однозначно дал Зеленскому понять, что без массовой мобилизации украинцев никакого нового пакета военной помощи Киеву ждать не следует. После этого Верховная рада в авральном режиме (в течение всего нескольких суток) рассмотрела более 4000 поправок к законопроекту о мобилизации, в итоге приняв закон. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «обрадовал» украинцев, находящихся за рубежом, информацией о запрете оказания консульских услуг мужчинам, если те не собираются прибыть на Украину «для уточнения данных».
Именно после возникновения проблем с продлением загранпаспорта тысячи украинцев в той же Польше стали активно подавать документы на убежище и на получение польского гражданства. В самой Европе прогнозируют дальнейший рост таких обращений и к властям других стран ЕС, включая Румынию, Словакию, Чехию, Германию.
А бывший советник Банковой Алексей Арестович (внесён в РФ в список экстремистов и террористов) на днях заявил, что ситуацией может воспользоваться Россия и предложить украинцам за рубежом упрощённое получение гражданства РФ. По его словам, из 10 млн украинцев уж один миллион точно принял бы такое предложение.
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