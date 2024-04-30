Польская пресса: украинцы сбегают за границу от службы в армии, фиксируется рост числа обращений за международной защитой

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Польская пресса: украинцы сбегают за границу от службы в армии, фиксируется рост числа обращений за международной защитой

Польская пресса пишет о том, что в разы выросло число заявлений о предоставлении убежища в Польше и польского гражданства со стороны украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Связано это с тем, что во второй декаде мая вступает в силу скандальный украинский закон о мобилизации.

Обозревательница Изабелла Кацпжак пишет, что украинцы боятся возвращаться на Родину «для сверки документов в ТЦК», так как считают, что их отправят в войска, а потом и на фронт. Отмечено, что украинцы дают понять следующее: в Европу большинство из них переселилось вовсе не для того, чтобы брать оружие в руки.



Из материала в Rzeczpospolita:

Украинцы сбегают от призыва в армию. Фиксируется лавина заявлений о международной защите.

Украинцы обращают внимание на противоречивость в заявлениях и действиях власти. Сначала Зеленский заявлял, что после проведённого аудита в армии новым главкомом Сырским выявлены сотни тысяч не задействованных на фронте солдат и офицеров, а через несколько недель Зеленский подписывает закон о мобилизации.

Напомним, что ранее в Киев прибывал американский сенатор Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который однозначно дал Зеленскому понять, что без массовой мобилизации украинцев никакого нового пакета военной помощи Киеву ждать не следует. После этого Верховная рада в авральном режиме (в течение всего нескольких суток) рассмотрела более 4000 поправок к законопроекту о мобилизации, в итоге приняв закон. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «обрадовал» украинцев, находящихся за рубежом, информацией о запрете оказания консульских услуг мужчинам, если те не собираются прибыть на Украину «для уточнения данных».

Именно после возникновения проблем с продлением загранпаспорта тысячи украинцев в той же Польше стали активно подавать документы на убежище и на получение польского гражданства. В самой Европе прогнозируют дальнейший рост таких обращений и к властям других стран ЕС, включая Румынию, Словакию, Чехию, Германию.

А бывший советник Банковой Алексей Арестович (внесён в РФ в список экстремистов и террористов) на днях заявил, что ситуацией может воспользоваться Россия и предложить украинцам за рубежом упрощённое получение гражданства РФ. По его словам, из 10 млн украинцев уж один миллион точно принял бы такое предложение.
18 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 08:55
    Никто не хотел умирать....
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +4
      Сегодня, 08:59
      А им прям без последствий "москоляку на гиляку" хотелось. А нет! Только тогда они об этом не задумывались, когда кастрюли на голову надевали, что подобный курс бывшей Украины рано или поздно приведёт к прямому вооруженному столкновению с РФ.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 08:56
    Да пусть хоть все сбегут.Они же этого хотели.В Вену,в оперу с чашкой кофе..А сейчас гляди ка,межлународная защита потребовалась..
    1. алексеев Звание
      алексеев
      +2
      Сегодня, 09:02
      Никакого упрощенного
      гражданства России
      "ухилятам". Своих изменников и тунеядцев дофига.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 08:56
    Этого и следовало ожидать - не поедут ухилянты обратно. Всё сделают чтобы не возвращаться. Нафик им Ненька? В любую другую страну рванут лишь бы на ЛБС не попасть.

    Весь вопрос - а вот нужны ли они в других странах? Дадут ли им там убежище???? Даже шведы и те стали поговаривать чтобы какелы обратно уезжали....
    https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma/6152-shvetsiya-vykhodit-v-lidery-po-otkazu-v-prijome-bezhentsev
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 09:13
      Ну,прибалты то их пустят.Норги,возможно-они проблему свою с народонаселением так решают.Завозят всяких...Потом,вдруг и ниоткуда появляются брейвики...Обратная реакция.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:30
        Ну,прибалты то их пустят.
        ...вряд ли. трибалты сами на подножном корму, а за что эту ораву кормить , поить...производство так се, ни то ни сё,...а бешенские платить надоть, бо бешенцы начнуть бандитизмом промышлять....може в канаду до родственников
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:08
    «Украинцы сбегают от призыва в армию. Фиксируется лавина заявлений о международной защите» —

    — Сейчас они просят Евросоюз защитить их от собственной власти.Потом они обратятся к США с просьбой о защите от властей Евросоюза ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:11
      В США квота на какельских беженцев небольшая. Только если через Мексику неоффициально просачиваться. Так опять же - никаких гарантий нет что оставят и не депортируют....

      Просто уже всему миру какелы надоели - везде им не рады.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:09
    Польская пресса: украинцы сбегают за границу от службы в армии, фиксируется рост числа обращений за международной защитой
    Ну... во-первых: они не "сбегают", а реализуют своё неотъемлемое право (Человека!) на жизнь и на выбор места жительства в любой точке планеты.
    Во-вторых: защита прав Человека - разве это не то, за что боролось и добилось Человечество за последние сто лет?!
    В-третьих: уверен, большинство поляков НЕПРЕМЕННО воспользуются такими же правами, когда на них... вдруг!.. "нападёт Путин".
    Удачи вам, Лешики и Бзденыки в поисках свои человеческих прав!
  6. Cartograf Звание
    Cartograf
    +1
    Сегодня, 09:09
    А как же защита своей родины и москаляков на гиляку??? Они два года верещат за рубежом о российской агрессии. И вдруг градданство менятьнадумали
  7. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 09:10
    Наверное хватит бегать по заграницам. Пора и самим что то решать.
  8. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:11
    И ЭТО самые патриотичные "патриоты".....а как дышали,ой-скакали!В том числе и в Берлине и Варшаве! Выдавят их "партнёры",а баб оставят на развод...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 09:14
      Их бабы уже сами на всё горазды лишь бы обратно не ехать. В Бритосии вона украинки мужиков у англичанок отжимают, писали об этом.
      В Германии - тоже. Вот теперь местные тетки там хохлушек терпеть не могут за их наглость. У хохлушек один способ там остаться - угнать и охмурить местного мужика с более-менее приличным доходом.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 09:24
        Стесняюсь спросить...
        А Вы их (немок с островитянками) видели?..
        Мужики всё правильно делают! drinks
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:18
    Так процесс уже идёт , никто не скроется...
  10. Комментарий был удален.
  11. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 09:24
    Библия учит, что история народов есть история их моральных подъёмов и падений.
    Когда происходит падение,
    нормальные люди массово и
    подобно семье Лота из Содома-
    бегут от общего дурдома.

    Наблюдаю сие явление природы уже. больше 30 лет.
    Но Украина-это просто отдельная палата для самых буйных и опасных.
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:25
    Всех пленных "хатаскрайников" ,не плохо бы, привлечь для копания пролива им. И.В.Сталина. Опыт в копании гидротехнических сооружений у них на генетическом уровне заложен. . . winked