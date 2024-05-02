Впервые показаны кадры пуска китайской аэробаллистической ракеты с гиперзвуковой боевой частью

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Впервые показаны кадры пуска китайской аэробаллистической ракеты с гиперзвуковой боевой частью

Россия и Китай являются бесспорными лидерами в разработке и принятии на вооружение гиперзвукового оружия. В США пока что с этим всё не очень хорошо, большинство испытательных пусков гиперзвуковых ракет заканчиваются неудачей. Американская программа регулярно переносится по срокам, в том числе из-за существенного роста бюджета.

В 2018 году в западной прессе появилась информация, что в Китае прошли успешные испытания противокорабельной аэробаллистической «гиперзвуковой» ракеты воздушного базирования. Носителем комплекса стал стратегический бомбардировщик Xian H-6K, являющийся лицензионной копией советского реактивного бомбардировщика Ту-16.



По назначению и дальности новая китайская ракета аналогична российскому гиперзвуковому комплексу «Кинжал», хотя и имеет некоторые существенные тактико-технические отличия. Примечательно, что российские ракетные комплексы воздушного базирования поступили для несения опытно-боевого дежурства в ВКС примерно за год до испытаний ракеты в Китае. Первый успешный испытательный пуск «Кинжала» с истребителя МиГ-31БМ был произведен в марте 2018 года и произвел настоящий фурор среди западных военных и экспертов, которые до последнего не верили, что в России сумели создать ракету, способную достигать скорости в 10 Махов.

Как и российские комплексы «Кинжал» воздушного базирования, созданные в результате доработки ракет ОТРК «Искандер», китайские ракеты были разработаны на основе ракет наземного базирования DF-15 (по другой версии, DF-17). Обе ракеты могут быть носителями ядерного заряда. Однако есть и существенное отличие, заключающееся в том, что 10-метровая китайская ракета весит более 13 тонн. По этой причине поднять в воздух ее может только тяжелый бомбардировщик, причем для этого H-6K пришлось модернизировать путем усиления планера и установки специального жесткого крепления для подвески столь массивного боеприпаса.



По этой же причине китайскую ракету можно назвать лишь условно гиперзвуковой. После пуска с «медлительного» бомбардировщика носитель движется с дозвуковой скоростью, в то время как российский аналог, запускаемый со сверхзвукового истребителя МиГ-31, который может летать со скоростью 2,32 Маха, сразу способен развить сверхзвуковую скорость. Поэтому гиперзвуковой скорости в китайском варианте условного аналога «Кинжала» достигает только боевая часть ракеты после отделения от носителя перед выходом на цель.

Первое видео испытательного пуска китайским бомбардировщиком-ракетоносцем Xian H-6K баллистической ракеты воздушного базирования YJ-21 (известна под обозначением 2PZD-21) появилось в сети. Сообщается, что в ракете реализован принцип стратегической ракеты DF-17 с баллистическим ускорителем и гиперзвуковой маневренной головной частью с самонаведением.



Судя по кадрам, бомбардировщик запустил по целям сразу две ракеты. К слову, как отмечают эксперты, это единственное «преимущество» перед российскими «Кинжалами», так как истребитель МиГ-31 способен брать на борт только одну ракету.

5 комментариев
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  1. Дмитрий356 Звание
    Дмитрий356
    +1
    Сегодня, 11:25
    Что-то мне ракета напоминает. Кинжал?
    Совпадение? не думаю.
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +4
    Сегодня, 11:28
    Пуска не увидел... request увидел сброс... feel
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:50
      Что вы имеете в виду? Что она - свободнопадающая? Форма её как бы намекает, что - нет
      А так - да, видео показало только момент отстыковки
      Что происходит дальше, не показано, и, думаю, это сделано умышленно
      Начальную скорость изделие уже получило, скорость носителя. В какой момент времени включается ускоритель - можно только гадать, но он явно там есть
  3. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 11:42
    Сегодня гиперзвуком модно называть любой снаряд, который развивает необходимое число Махов хотя бы на одном участке траектории. Пора бы хоть немного классифицироваться.

    1. Под понятие гиперзвука проще всего подогнать баллистическую твердотопливную ракету (типа Кинжал). Она хорошо разгоняется на активном участке и в стратосфере. Но в плотных слоях она замедляется и может быть перехвачена. Потому что летит по предсказуемой траектории.

    2. Сложнее перехватить планирующую боеголовку, которая пикирует из космоса и активно маневрирует. Но, в отличие от Кинжала, такое оружие в натуре никто еще толком не видел.

    3. Самый правильный гиперзвук это - крылатая ракета с ПВРД (типа Циркон), способная преодолеть большое расстояние с высокой скоростью и на предельно малой высоте. Но это - самое сложное и самое дорогое решение. И на сегодняшний день не совсем понятно, до какой степени совершенства доведена эта тема у всех, кто ее пытается разрабатывать.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 11:51
      km21-с какого перепугу Кинжал замедляется в атмосфере?Потому что вы и вам подобные не в состоянии понять как ракета наводится на цель?Было бы всё так как вы пишите,ракету давно бы перестали собирать и использовать,однако с этим проблем никаких нет!