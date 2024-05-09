Русский Крым – агропром, который мы не теряли
Вместо морга – на реанимацию
По словам Президента России Владимира Путина, в текущем году сумма субсидий для сельскохозяйственного сектора Республики Крым составит 200 млн рублей. Это рекорд за все то время, сколько Крым находится в составе России. Плюс планируется выделить еще 20 млн рублей на льготное кредитование агропрома республики.
В данном случае следует обратить особое внимание на восстановление уникальных секторов сельского хозяйства Крыма, которые фактически подверглись забвению ещё с момента распада СССР. Начиная с 2014 года они, увы, испытали ещё более сильную депрессию, вызванную прежде всего нехваткой воды из-за перекрытия Северо-Крымского канала.
Конечно, присутствовали и иные факторы – неопределенность пути развития полуострова и упадок финансовой инфраструктуры. Тем не менее позитивные сдвиги за прошедшие десять лет не отрицают даже враги, не просто так нацелившие всё, что можно и нельзя, на Крымский мост и Севастополь.
Проиллюстрируем тенденцию или, если хотите, чётко наметившийся тренд всего двумя конкретными примерами для начала.
Наше дело – табак
Речь пойдёт о Крымской опытной станции табаководства.
Она расположена в селе Табачном Бахчисарайского района, в советское время являлась филиалом ВНИИ табака и махорки им. Микояна. Но изначально была создана еще в царское время, в 1911 году в Ялте на базе Никитского ботанического сада как Крымская зональная опытная станция табаководства.
Советская власть в 1923 году перевела Крымскую ЗОС в состав созданного в Краснодаре ВНИИ табака и махорки, удостоенного имени на тот момент 29-летнего, но уже успевшего отличиться в революцию и Гражданскую войну Анастаса Микояна. В 1925 году основные научные работы в связи с оптимальным для табака засушливым климатом перенесли в село Горелое, которое и стало впоследствии называться – Табачное.
Далее был образован «Крымтабактрест», крымский табак долгое время считался лучшим в СССР, в Крыму плантации треста располагались главным образом в Бахчисарайском и Белогорском районах, а также в Севастополе и на ЮБК. Мало кто теперь знает, что до этого Крым имел очень богатую историю табаководства.
В царское время оно почти полностью находилось под контролем караимских династий, из которых Дуванлар и Катыклар основали знаменитую московскую фабрику «Дукат». Конкретно – Илья Пигит, у которого мать была Дуван, одна из бабок – Катык, а также Семён Эзрович Дуван, городской голова Евпатории, которому в центре города поставлен памятник – его родственник.
Династии Габайлар, Зурналар, Капонлар, Мирчилер создали не столь известную поначалу московскую фабрику «Габай», в советское время в знак дружбы с «младшими братьями» из Индонезии переименованную в «Ява».
В советское время на станции была проведена селекция сортов, относящихся как к мировым сортовидам табака «Вирджиния» и «Бёрли», а также их гибридам, так и к местным – «Дюбек» и «Американ Бахчисарайский», велись эксперименты по созданию сигарного табака в рамках научного сотрудничества с Кубой, а также трубочных табаков классов «Ориентал» и «Латакия», но они не были завершены.
Во времена хрущевской оттепели табак сорта «Дюбек-33» класса ориенталов американцы включили в состав сигарет «Мальборо».
Деградация станции началась с распадом СССР и проникновением на украинский рынок транснациональных компаний, использовавших дешёвые технологии для производства сигарет массового потребления. С 1991 года и по сей день опытная станция и лаборатория в Никитском ботаническом саду продолжали свое существование, но скорее влачили его при практическом отсутствии государственных дотаций и нищенских зарплатах научных сотрудников.
Площадь табачных плантаций в Крыму с каждым годом сокращалась, с 1991 по 1999 год она упала в три раза, а с 1999 по 2020 год – в 10 раз, и составила 59 Га в Джанкойском районе, в Бахчисарайском же остались только экспериментальные плантации на территории непосредственно опытной станции.
На ней, кстати, до сих пор существует единственный в России музей табака – двухэтажное здание с местами треснутыми стеклами и обшарпанными стенами. Сейчас станция относится к НИИ виноградарства и виноделия «Магарач».
Чужие здесь не курят
Ситуация с отношением государства к ней резко стала меняться после введения санкций против России. На уровне думских дискуссий поднялся вопрос о том, чтобы выгнать из страны транснациональные табачные корпорации. Сами они уходить не очень-то стремятся, чтобы не терять четвертый по величине в мире рынок потребления табака.
Но в России многих, мягко говоря, сильно смущает, что корпорации из недружественных стран присутствуют на местном рынке. Взять же на себя расходы на транспортировку табака из Бразилии, стран Африки и Индии, стран дружественных, невыгодно, так как многие операторы контейнерных перевозок повысили для России тарифы или же вообще в рамках санкций отказались нас обслуживать.
Потому вопрос об импортозамещении, причем именно за счёт отечественного сырья, встал остро, особенно на фоне роста контрабанды, преимущественно из Беларуси и Армении, в результате которой в России появились сигареты без отечественных акцизных марок по смешным ценам 70–100 рублей за пачку.
Крым в данном случае с его традициями табаководства и уникальной опытной станцией вдруг стал играть особую роль, гораздо большую, чем, например, брянский Погар, где тоже есть опытная станция.
Но пока все остаётся только на уровне слов.
Министр экономики республики Андрей Савчук рассказал о том, что пора развивать табаководство, но не назвал ни суммы возможных инвестиций, ни то, в какие программы государственной поддержки эти планы могут входить.
Забытый запах миндаля
Сладкий миндаль – один из самых дорогих орехов в мире. В России он растет, помимо Крыма, в Краснодарском крае и на Ставрополье, но всё же наиболее перспективный регион для выращивания в промышленных масштабах – именно Крым, как в силу природных условий, так и в силу исторических традиций.
Миндаль на полуострове начали выращивать ещё в Средние века в княжестве Феодоро под Бахчисараем, нетрудно догадаться, что и сейчас основным центром промышленного выращивания миндаля является Бахчисарайский район.
За пределами Бахчисарая организованных промышленных плантаций миндаля никогда не было. До советской власти он высаживался в основном в чаирах – садах на склонах гор общего пользования, выпасавшие скот в чаирах пастухи ели ядра сладкого миндаля как источник калорий: разбил камнем десяток косточек и утолил голод.
В кондитерском деле у крымских татар он использовался редко, но после завоевания Крыма Россией некоторыми поварами в имениях знати стал использоваться для приготовления марципана. Появились первые организованные посадки на территориях усадеб, о плантациях пока речи не было: низкий спрос из-за дороговизны, грецкий орех выращивать было куда выгоднее.
В советское время примерно с конца 40-х годов именно он стал использоваться, наряду с абрикосами, как вспомогательное дерево (при основном – грецком орехе с его корневой системой) при посадке лесополос по периметру виноградников для их защиты от неблагоприятных погодных условий и предотвращения оползней.
При этом следует отметить, что в лесополосах, помимо кулинарного сладкого миндаля, высаживался и непригодный к употреблению в пищу горький. Его, правда, можно использовать для приготовления миндального масла и как ароматизатор для бисквита и ликеров.
В настоящий момент в лесополосах и в городской черте в Крыму преобладает горький миндаль, сладкий более редок и обычно местными обрывается еще на стадии молочно-восковой спелости.
Сладкая жизнь
При СССР был сделан определенный прорыв, даже несмотря на массовые вырубки ореховых деревьев в колхозах в эпоху хрущевского волюнтаризма. При Никитском ботаническом саду была открыта лаборатория по селекции сладкого миндаля, опытное хозяйство которой находилось и до сих пор находится под Бахчисараем.
Собственно говоря, это хозяйство и оставалось до последнего времени основным поставщиком крымского миндаля в неочищенном виде на местный рынок. Продавали его в основном на рынках, тогда как в розничную сеть шел всегда импортный миндаль. В таком состоянии вялотекущей стагнации опытное хозяйство в целом находится и сейчас.
Нехватку на продуктовом рынке местного миндаля пытаются компенсировать фермеры, государственная поддержка которых действует в Крыму уже пять лет, хотя Севастополь остаётся почему-то за скобками. А на улицах города – сплошь горький миндаль, высаженный как декоративное растение, способное расти на каменистом обезвоженном грунте, плюс уже в марте украшающее улицы обильным цветением.
Пока государство субсидирует только покупку саженцев в размере 140 тыс. рублей на гектар, в то время как инвестиции фермеров в гектар насаждений с момента подготовки почвы к посадке до момента получения первого урожая миндаля составляют до 800 тыс. рублей, а эта статья не субсидируется.
Крупнейшее и старейшее из таких частных предприятий находится в Кировском районе и размерами (100 га) превысило опытную станцию под Бахчисараем. Но первый урожай был получен только в прошлом году. Вообще же, длительный срок – минимум пять лет, достижения возраста плодоношения отпугивает и самих потенциальных фермеров, и частных инвесторов.
В результате сейчас на полуострове всего около двух тыс. га ореховых посадок. Но плодоносит из них только 0,4 тыс. га. Нетрудно догадаться, что это чудом уцелевшие и не одичавшие посадки советского времени, а также немногочисленные площади, засаженные либо на свой страх и риск при Украине.
В те годы миндалеводство не рассматривалось вообще государством как перспективное. При этом милиция гоняла в сезон сборщиков миндаля вдоль дорог, конфискуя у них собранный орех, избивая и заставляя отжиматься на асфальте.
Пока же озвученные рядом государственных лиц Крыма идеи сделать полуостров «ореховой столицей России» можно при реальных объемах финансирования отрасли подвергать критике. Особенно если речь идёт о миндале, грецкий орех – ещё куда ни шло. Это вопрос не одного и даже не пяти лет, инвестиции и господдержка должны иметь долгосрочный характер.
О других отраслях малого и большого агропрома Крыма – в следующем обзоре.
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