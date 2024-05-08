Как «солдаты Христа» разграбили Второй Рим и создали на его обломках Латинскую империю



Луи Галле. Коронация Балдуина I в Константинополе.

Смута



Осада Константинополя крестоносцами (1204). Миниатюра из «Хроники императоров» Давида Обера. 1470-е гг.

Свержение Ангелов



Военная техника крестоносцев. Гюстав Доре

Падение Константинополя

«Там было такое изобилие богатств, так много золотой и серебряной утвари, так много драгоценных камней, что казалось поистине чудом, как свезено сюда такое великолепное богатство. Со дня сотворения мира не видано и не собрано было подобных сокровищ, столь великолепных и драгоценных… И в сорока богатейших городах земли, я полагаю, не было столько богатств, сколько их было в Константинополе!»

«Со времени сотворения мира никогда не было в одном городе захвачено столько добычи».



«Взятие Константинополя крестоносцами». Фердинанд Виктор Эжен Делакруа

Латинская империя