Как «солдаты Христа» разграбили Второй Рим и создали на его обломках Латинскую империю
Луи Галле. Коронация Балдуина I в Константинополе.
Смута
Несмотря на отчаянное сопротивление гарнизона Константинополя, особенно со стороны наемников-варягов, крестоносцы в июле 1203 года заставили столицу Византии капитулировать («Фрязи же и вси воеводы их възлюбиша злато и серебро». Первый штурм Константинополя). Император Алексей III бежал из столицы в Адрианополь, забрав с собой золотую казну. Горожане освободили из тюрьмы его брата Исаака. 1 августа царевич Алексей IV и его отец были провозглашены соправителями.
Крестоносцы в главе с венецианским дожем Дандоло, восстановив Исаака на престоле, требовали от его сына исполнения данных им обещаний. То есть уплаты крупной дани и отправления Алексея с греками в крестовый поход, на чём настаивали рыцари-пилигримы. Чтобы добиться своего, крестоносцы остались зимовать на Босфоре, занимая Галату, Влахернский дворец и срыв часть городской стены.
Ситуация была тревожной, происходили стычки между горожанами и крестоносцами. Пизанцы, недовольные успехом венецианцев, подстрекали рыцарей совершить «богоугодное дело» – разгромить мусульманский квартал. Пилигримы разграбили мечеть. В ответ мусульмане разгромили и подожгли несколько кварталов.
Алексей смог с большим трудом смог собрать только часть суммы и умолял крестоносцев подождать. Очевидно, что он имел слабую поддержку в империи, так как богатые дома могли выделить дань для спасения столицы. Многие магнаты и крупные феодалы уже де-факто отложились от империи и жили «самостийно». Однако они пеклись о себе и своих семьях, а не об общем деле. Что в итоге и стало одной из предпосылок катастрофы.
Осада Константинополя крестоносцами (1204). Миниатюра из «Хроники императоров» Давида Обера. 1470-е гг.
Свержение Ангелов
К осени 1203 года правительство Византии за счёт введения чрезвычайного налога, конфискации имущества сторонников Алексея III и грабежа ряда фракийских городов, которые выступили на стороне низложенного василевса, изъятия церковных ценностей и переплавки дворцовых украшений, собрало около 100 тыс. марок. Однако это не удовлетворило крестоносцев, так как половина дани причиталась венецианцам, а из доли «франков» 34 тыс. пришлось отдать Венеции за корабли.
Это привело к новому обострению отношений между греками и латинянами. Был подписан новый договор, по которому «франки» остались ещё на год, ожидая выплаты долга.
В самом городе недовольство населения новым правительством, которое приносило интересы империи в жертву латинянам, выросло до максимума. Разъярённые толпы хватали и убивали любого иностранца, схваченного на улице. Более того, продолжались обычные для Византии придворные интриги. Ослеплённый Исаак, недовольным тем, что ему приходится делить престол с сыном, плёл интриги против Алексея IV. Он обвинял его в сложившейся ситуации и расточительстве. Сам Алексей не решился выступить против крестоносцев, как требовало большинство населения.
В итоге в январе 1204 года в столице вспыхнуло восстание. 25 января 1204 года в соборе Святой Софии оба соправителя были низложены горожанами. Сенаторы, священники и толпа избрали императором молодого дворянина Николя Канаву (возможно, родственник василевса из рода Ангелов). Но знать отказалась признать нового василевса, сам он также не желал править и спрятался в Святой Софии.
Алексей хотел подавить мятеж с помощью крестоносцев и послал к ним для переговоров Алексея Дуку по прозвищу «Мурзуфл» (с греч. «насупленный» – прозвище ему было дано за густые брови, сросшиеся на переносице). Дука решил начать свою игру. Он сообщил гвардии, что Алексей предал родину и организовал её мятеж. Затем арестовал Алексея и Исаака. Дука приказал вытащить из церкви и казнить Канаву. 5 февраля 1204 года Алексей Дука стал императором. По его приказу Алексея и Исаака казнили.
Военная техника крестоносцев. Гюстав Доре
Падение Константинополя
Мурзуфл был ставленником столичной партии, враждебной латинянам. Он ввёл новые налоги на содержание армии и предложил «франкам» убраться. Были организованы нападения на крестоносцев и их корабли, но они не привели к успеху.
Крестоносцы, не имея никакого отношения к столичному перевороту, считали, что в отношении Византии они теперь свободны от всяких обязательств. «Франки» видели всю слабость Константинополя, огромного города, способного выставить рать, которая легко бы раздавила противника. Но разделённого противоречиями между различными партиями, домами, социальными группами.
Также крестоносцы видели богатство Второго Рима. Лакомая добыча дразнила массы ободранных воинов. Участник Четвёртого похода крестоносцев, рыцарь из Пикардии Робер де Клари (автор мемуаров под названием «Завоевание Константинополя») отмечал:
Крестоносцы приступили к обсуждению плана захвата Константинополя, но уже для себя. В марте 1204 года был выработан и заключен договор между Венецией и рыцарями креста о разделе Византийской империи после её захвата.
Договор начинался такими словами: «Прежде всего мы, призвав имя Христа, должны вооруженной рукой завоевать город». В городе собирались установить латинское правительство; вся добыча делилась согласно договору; образованный из шести венецианцев и шести «франков» совет избирал императора; императору принадлежала одна четверть столицы и страны; остальные три четверти делили между собой рыцари и венецианцы; распоряжение храмом Святой Софии и столом патриарха предоставлялось той стороне, из которой не будет избран император; все рыцари, получившие крупные наделы и более мелкие, приносили императору феодальную присягу; дож Венеции был свободен от такой клятвы.
Так были положены основания будущей Латинской империи.
Установив условия дележа империи, крестоносцы приступили к штурму города с суши и моря. Несколько дней Константинополь упорно отбивался. 9 апреля 1204 года десант с кораблей захватил первую линию обороны. 12 апреля василевс Алексей V Дука Мурзуфл бежал из города.
Византийская знать провозгласила новым императором Константина XI Ласкариса. Он пробыли василевсом всего один день. Константин пытался организовать оборону, но без успеха. Крестоносцы уже ворвались в город. Гвардейцы-варяги, которым надоел царящий в столице беспорядок, в этот раз сложили оружие. Новый император в тот же день сам бежал из Константинополя в Никею.
Взяв Второй Рим, «франки» несколько дней его грабили, расхищая веками копившиеся сокровища. Ни церкви, ни церковные ценности, ни памятники культуры, ни частная собственность не были пощажены. Грабили как рыцари и их слуги, так латинские священники и монахи. Византийский хронист, участник событий Никита Хониат (Акоминат) оставил впечатляющую картину грабежей, насилий, разорений и святотатств, учиненных «рыцарями Христа» в Константинополе. Даже мусульмане были милосерднее при захвате христианских городов.
В этот период погибло огромное количество произведений искусства и культуры, разорялись и сжигались библиотеки, была безжалостно разграблена Святая София. Один из руководителей Четвёртого крестового похода, автор хроники «Завоевание Константинополя» Жоффруа де Виллардуэн отмечал:
Награбленная добыча была собрана и поделена между духовными и светскими феодалами. После этого похода вся Западная Европа была некоторое время завалена сокровищами Византии. Редкая латинская церковь не получила чего-либо из реликвий Второго Рима. Во Франции эти реликвии почти все погибли во время Великой революции. Часть сокровищ получила и Венеция. В целом греки дорого заплатили за свою беспечность, свары и жадность (могли вовремя откупиться).
«Взятие Константинополя крестоносцами». Фердинанд Виктор Эжен Делакруа
Латинская империя
Побелив добычу, победители начали создавать свою империю.
Возник вопрос, кто станет императором. Наиболее вероятной казалась кандидатура формального предводителя похода Бонифация I Монферратского, которого первоначально поддерживала Венеция. Но, видимо, дож Дандоло решил, что нельзя делать Бонифация слишком могущественным владыкой, его владения находились в Италии, слишком близко от Венецианской республики. Сам Дандоло не претендовал на императорскую корону.
В результате собравшийся совет, не без влияния Дандоло, остановил выбор на более далеком от Венеции и мене могущественном Балдуине Фландрском. Он был популярен среди рыцарей. Балдуин был избран императором 9 мая 1204 года и коронован 16 мая в соборе Святой Софии в церемонии при участии византийского духовенства.
В этот момент на территории бывшей Византийской империи имелось ещё три греческих императора: Алексей III Ангел, Алексей V Дука и Феодор I Ласкарь. Попытки двух первых императоров вернуть трон крестоносцы отразили. Феодор Ласкарь обосновался в Никее и создал там Никейскую империю. Он смог сохранить крупный обломок Византийской империи, отразил нападения латинян и сельджуков и начал борьбу за возрождение Византии. Также греки смогли сохранить власть в Эпирской и Трапезундской империях.
После избрания латинского императора решался другой сложный вопрос: дележ захваченной империи. «Деление Романии», так латиняне и ромеи (жители Византии) часто называли Восточно-Римскую империю, было произведено на основах принятого в марте 1204 года соглашения. Константинополь был поделен между Балдуином и Дандоло: 5/8 города получил император, 3/8 и Святую Софию – венецианский дож. Также император получил Фракию и небольшую часть северо-западной Малой Азии, которая примыкала к Босфору, Мраморному морю и Дарданеллам, с частью островов в Эгейском море (Лесбос, Хиос, Самос и др.)
Бонифаций Монферратский получил Северную Грецию, основав Фессалоникское королевство. Название королевство получило по столице, городу Фессалоники, который был вторым по величине городом в Византийской империи. Королевство находилось в ленной зависимости от императора.
Бонифаций начал завоевания на южном направлении – во внутренней части Греции. Постепенно ему удалось разбить остатки греческих войск. Наибольшее сопротивление ему оказал византийский магнат Лев Сгур, владевший Коринфом, Нафплионом и претендовавший на Афины. Бонифаций захватил Афины в 1204 году, а в 1204–1205 гг. его войска участвовали в захвате Пелопоннеса. На захваченных территориях образовались герцогство Афинское и Ахейское княжество.
Венеция получила самые лучшие куски Византийской империи: важные пункты на Адриатическом побережье (к примеру, Диррахий, Ионические острова), большую часть островов Эгейского моря, пункты на Пелопоннесе (порты Модон и Корон), Крит, порты во Фракии с Галлиполи на Дарданеллах и ряд пунктов внутри Фракии.
Дандоло был освобожден от вассальной присяги императору и был властителем 3/8 «Романии». Храм Святой Софии перешёл под контроль венецианского духовенства, Константинопольским патриархом (т. е. патриархом латинским) был избран венецианец Фома Морозини.
Таким образом, Республика Св. Марка заняла доминирующее положение в экономике Латинской империи. Венецианцы захватили лучшие гавани, важные стратегические пункты, ряд плодородных областей, контролировали весь торговый путь из Венеции в Константинополь. Четвёртый крестовый поход создал колониальную империю Венеции на Востоке. Это была высшая степень политического и экономического могущества Венеции.
Через 20 лет после образования на византийской территории латинских феодальных государств и владений папа римский в письме во Францию писал о создании на Востоке «как бы новой Франции». Однако «новая Франция в историческом отношении продержалась недолго.
Взятие Фессалоник правителем Эпира Федором Комнином Дукой в 1224 году прекратило существование Фессалоникского королевства. Латинская империя под давлением Никейской империи и Болгарии была сведена к Константинополю с округой.
В 1261 году никейский император Михаил Палеолог освободил Константинополь, латиняне были изгнаны. Михаил Палеолог объявил о восстановлении Византийской империи и короновался в храме Святой Софии.
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