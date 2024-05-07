«За ярким маркетингом скрывается шумиха»: в индийской прессе раскритиковали предлагаемый стране истребитель F-21

Однако за ярким маркетингом и смелыми заявлениями скрывается суровая реальность: скептики утверждают, что F-21 не соответствует созданной вокруг него шумихе. Сравнения с F-35, истребителем-«невидимкой 5-го поколения», кажутся преувеличенными

Однако скептики задаются вопросом, предоставит ли Lockheed Martin исходный код РЛС, чтобы ее можно было интегрировать с индийскими системами вооружения

Хотя Lockheed Martin может нарисовать в своих маркетинговых материалах по F-21 радужную картину, но дьявол часто кроется в деталях, и проницательные наблюдатели быстро распознают суть созданной вокруг этого самолета шумихи. При оценке его истинных возможностей важно отделять факты от вымысла

Lockheed Martin пытается одержать победу в индийском тендере, который сулит солидную выручку, предполагая закупку 114 новых истребителей. При этом американский концерн, предлагая F-21, активно использует маркетинговые ухищрения, что было замечено в местной прессе.Lockheed Martin позиционирует истребитель F-21 как созданный специально для ВВС Индии продукт, обладающий технологиями боевого самолета 5-го поколения.- отмечается в издании IDRW.Lockheed Martin пытается представить F-21 как существенный скачок в характеристиках и возможностях по сравнению с существующими самолетами, такими как F-16 Block 52. Однако, отмечают индийские обозреватели, декларируемые американской стороной технологические преимущества самолета вызывают ряд вопросов.Так, одним из ключевых приобретений F-21 является его усовершенствованный радар с АФАР APG-83, который может похвастаться впечатляющей дальностью обнаружения и возможностями сопровождения целей.- указывается в издании.Имеются вопросы и к широко рекламируемым пилонам типа TMLA, каждый из которых вместо одной ракеты способен нести несколько УРВВ: это нововведение преподносится как переломный момент, позволяющий оснащать F-21 большим количеством вооружений класса «воздух-воздух», чем предыдущие модификации F-16. Но индийцы не уверены в боевой эффективности этого решения [большее число легких УРВВ вместо одной полноценной].Указывается на отсутствие существенных обновлений в других важных областях, таких как планер и двигатель 50-летней давности: «оба устарели и не могут соответствовать самолету следующего поколения».Также не ясно, каковы будут объем передаваемых Индии технологий и степень локализации производства и нужен ли вообще F-21 ВВС страны: ранее Нью-Дели уже тестировал F-16, который получил плохие оценки и даже не прошел этап технической экспертизы.- делается критический вывод в индийской прессе.