«За ярким маркетингом скрывается шумиха»: в индийской прессе раскритиковали предлагаемый стране истребитель F-21

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«За ярким маркетингом скрывается шумиха»: в индийской прессе раскритиковали предлагаемый стране истребитель F-21

Lockheed Martin пытается одержать победу в индийском тендере, который сулит солидную выручку, предполагая закупку 114 новых истребителей. При этом американский концерн, предлагая F-21, активно использует маркетинговые ухищрения, что было замечено в местной прессе.

Lockheed Martin позиционирует истребитель F-21 как созданный специально для ВВС Индии продукт, обладающий технологиями боевого самолета 5-го поколения.



Однако за ярким маркетингом и смелыми заявлениями скрывается суровая реальность: скептики утверждают, что F-21 не соответствует созданной вокруг него шумихе. Сравнения с F-35, истребителем-«невидимкой 5-го поколения», кажутся преувеличенными

- отмечается в издании IDRW.

Lockheed Martin пытается представить F-21 как существенный скачок в характеристиках и возможностях по сравнению с существующими самолетами, такими как F-16 Block 52. Однако, отмечают индийские обозреватели, декларируемые американской стороной технологические преимущества самолета вызывают ряд вопросов.

Так, одним из ключевых приобретений F-21 является его усовершенствованный радар с АФАР APG-83, который может похвастаться впечатляющей дальностью обнаружения и возможностями сопровождения целей.

Однако скептики задаются вопросом, предоставит ли Lockheed Martin исходный код РЛС, чтобы ее можно было интегрировать с индийскими системами вооружения

- указывается в издании.

Имеются вопросы и к широко рекламируемым пилонам типа TMLA, каждый из которых вместо одной ракеты способен нести несколько УРВВ: это нововведение преподносится как переломный момент, позволяющий оснащать F-21 большим количеством вооружений класса «воздух-воздух», чем предыдущие модификации F-16. Но индийцы не уверены в боевой эффективности этого решения [большее число легких УРВВ вместо одной полноценной].

Указывается на отсутствие существенных обновлений в других важных областях, таких как планер и двигатель 50-летней давности: «оба устарели и не могут соответствовать самолету следующего поколения».

Также не ясно, каковы будут объем передаваемых Индии технологий и степень локализации производства и нужен ли вообще F-21 ВВС страны: ранее Нью-Дели уже тестировал F-16, который получил плохие оценки и даже не прошел этап технической экспертизы.

Хотя Lockheed Martin может нарисовать в своих маркетинговых материалах по F-21 радужную картину, но дьявол часто кроется в деталях, и проницательные наблюдатели быстро распознают суть созданной вокруг этого самолета шумихи. При оценке его истинных возможностей важно отделять факты от вымысла

- делается критический вывод в индийской прессе.

10 комментариев
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  1. Читателль 2013 Звание
    Читателль 2013
    +2
    Сегодня, 05:48
    А теперь я и мои сорок слонов потанцуем
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 05:49
    планер и двигатель 50-летней давности: «оба устарели и не могут соответствовать самолету следующего поколения».
    Впаривают индийцам рухлядь....
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 05:58
      Так ведь индийцы видимо как всегда хотят за недорого поиметь лучшее с попутной локализацией производства. Но такое бывает только в сказке.
      Посему им в очередной раз впарят шлак.
  3. LAlexAlex Звание
    LAlexAlex
    0
    Сегодня, 05:50
    Индусы решили собрать всю колоду, осталось немного турецких и корейских прикупить, когда те смогут допилить свои самолеты..
  4. фа2998 Звание
    фа2998
    0
    Сегодня, 05:59
    Чисто рекламный ход.Ф-21 то просто модификация Ф-16.Без внутренних отсеков,с гроздями подвесок под крыльями-какие тут "технологиями 5 поколения"? request
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 06:00
    Тезис что лучшая техника это та что сделали для себя сами до индусов никак не доходит,иначе они бы вкладывали деньги не в закупку оружия со всего мира,а активно вели бы разработчики и создание своего современного оружия.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 06:29
      Цитата: Бережливый
      Тезис что лучшая техника это та что сделали для себя сами до индусов никак не доходит

      Вы не правы. Индусы как раз и прикладывают все усилия к тому, чтобы научиться делать оружие самостоятельно. И самолеты пытаются свои делать, и танки, и боевые корабли строить. Увы, пока получается из рук вон плохо, вот и приходится покупать зарубежное. При этом индусы настаивают на максимальной локализации производства в Индии - чтобы на таком примере чему-то научиться.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:06
    Не так давно, здесь писали, что Индия чётко повернулась и ориентируется только на полосатии, а оно... как обычно, просто танцуют А ЧА, А ЧА!
    Сами себе на уме...
  7. anatolv Звание
    anatolv
    0
    Сегодня, 06:13
    А я не понимаю критических высказываний относительно Ф-21! Разве не общеизвестно, что джентльмены не врут?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:28
    Мне одному кажется американцы решили втюхать Ф 16 по цене Ф35.Как они себя переоценивают!