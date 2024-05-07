Бельгия придумала способ для желающих остаться нейтральными стран ЕС не вооружать Украину

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Бельгия придумала способ для желающих остаться нейтральными стран ЕС не вооружать Украину

Для государств Европейского союза, желающих сохранять относительный нейтралитет в вопросах поддержки киевского режима, Бельгией предложен новый вариант действий. Об этом сообщает американское издание The Politico.

Бельгийскими властями был разработан план действий, включающий в себя направление доходов европейских государств на гуманитарные грузы для Украины, а не на финансирование закупки вооружений. Данное предложение от Брюсселя было сформулировано незадолго до встречи представителей Евросоюза 8 мая, на которой председательствовала Бельгия.



К странам, не желающим участвовать в закупке вооружений, помимо Венгрии и Словакии, относятся Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта. Кроме того, направлять полученные от конфискации замороженных российских активов средства не очень хотят и «тяжеловесы» Евросоюза, включая Францию и Германию. Но их позиция связана по большей части с боязнью юридических рисков и рейтинговых потерь европейской финансовой системы.

Естественно, что предложение бельгийского руководства вряд ли может устраивать Украину. Ведь киевский режим нуждается, в первую очередь, в средствах на вооружения и боеприпасы, а грузы гуманитарного назначения для него глубоко вторичны по сравнению с оказанием военной помощи.

Но, с другой стороны, иной альтернативы для Евросоюза нет – или часть стран будет финансировать хотя бы гуманитарные грузы, или не будет вообще вкладывать свои средства в оказание помощи киевскому режиму.
19 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 15:37
    Вы как ни крутитесь , все будете отвечать за помощь бандеровско-нацистскому режиму , с каждого спросим и накажем.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +4
      Сегодня, 15:40
      Та да...
      Как "наказали" Хьюго Босса... Фердинанда Порше...
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 15:38
    Т.е.... стесняюсь спросить...
    ... "конфискация средств от замороженных российских активов" при этом уже не будет считаться ВОРОВСТВОМ?!
    Так мило!...
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +3
      Сегодня, 15:53
      Открытое похищение это грабеж, сопряженное с угрозой для жизни или здоровья или с оружием это разбой. Кража это тайное похищение имущества. Так, что действия Евросоюза под кражу ни как не попадают.
  3. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +3
    Сегодня, 15:43
    Данное предложение от Брюсселя было сформулировано незадолго до встречи представителей Евросоюза 8 мая, на которой председательствовала Бельгия.

    Странно - 8 мая еще не наступило, а Бельгия уже успела по-председательствовать. Чудеса...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:45
    «Бельгийскими властями был разработан план действий» —

    — Они кого пытаются обмануть - самих себя или "мировое сообщество"?.Ведь давно деньги на вооружение Украины берут в из Европейского Фонда Мира ...
  5. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 15:45
    Ага,не будут они щаз. Обком двупартийный единодушен в продолжении банкета( только только об разделении доходов договорились). Как скажут так и будите, как там-столько сколько потребуется.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:49
    Редакторы!!!
    Какие там ошибки? Снова трудности перевода?
    Бельгия придумала способ для желающих остаться нейтральными стран ЕС не вооружать Украину

    А как писать правильно?
    Бельгия придумала способ не вооружать Украину для стран ЕС, желающих остаться нейтральными
    hi
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +1
      Сегодня, 16:18
      Да вы, друзья, как ни садитесь - в "гуманитарку" не годитесь!
      Как бы это ни было написано - все равно мы все знаем, что никакими "гуманитарными" грузами там не пахнет! Все эти фонды все равно так или иначе перекачивают бабки в оружие! laughing

      Так что фразы в стиле магистра Йоды - тут не самое страшное. Страшнее их смысл :)
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 18:08
      Не пойму, пора банить или штрафовать этот недоканал?
  7. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 15:57
    часть стран будет финансировать хотя бы гуманитарные грузы,

    Стесняюсь спросить, это какие "гуманитарные"? На Пасху детям в церкви выдали кулечек с конфетами, но вот "чудо", там карточка была "Счастливого Рождества и Нового года" и подпись "С наилучшим пожеланием из Германии". Вот такие подарки с просроченными конфетами пусть Германия и шлет ВСУ, laughing
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Егоза
      "гуманитарные"?

      Тротиловые печеньки, противопехотная тушенка, противотанковые блины, бронебойнозажигательные сосиски, портвейн три топора.... good все что диетолог прописал lol
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:58
    Хитросплетения гейропейской политики... всех на карандаш и самых ушлых тоже!
  9. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 16:12
    желающих сохранять относительный нейтралитет в вопросах поддержки киевского режима

    Но посылая что либо его(нейтралитету) один фиг будет меньше чем если не посылать ничего.
    Слабый план.
  10. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 16:14
    У бельгийцев оружие закончились-раз решили на гуманитарку перейти?
  11. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 16:14
    Бельгия придумала способ для желающих остаться нейтральными стран ЕС не вооружать Украину

    Способ тут единственный и очень простой: желаешь остаться нейтральным - остаёшься нейтральным и не даешь киевским попрошайкам ничего.
  12. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 16:39
    Бельгийскими властями был разработан план действий, включающий в себя направление доходов европейских государств на гуманитарные грузы для Украины, а не на финансирование закупки вооружений.

    Мошенники продолжают искать пути обмана и придумывать для своего оправдания новые схемы.

    Только ленивые не знают про то, как под видом гуманитарной помощи боевикам-террористам доставлялись оружие, питание, лекарства... В том числе и боевые стимулирующие вещества. Как представители ОБСЕ для этого использовали даже свои служебные автомашины со специальными опознавательными знаками. Как их же представители делали закладки-жучки. Или как для подобных целей использовались кареты Скорой помощи. И многие другие безобразия со стороны "просвещенного Запада".
  13. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 17:18
    Я не знаю что в рамках военной техники производит Кипр и Мальта, но вот Словакия явно индустриальный цех.
    И как говориться расслабляться - не стоит. Достаточно посмотреть на техническую проверку своих возможностей сейчас со стороны Турции - на воде, чтобы ожидать такой подачи - от Словакии на суши, вместе с Польшей.

    И да, вся эта отстраненность от финансовых вливаний и пром. заказов - создает прекрасную возможность провести аккумуляцию средств, направить их в модернизацию и общий НИОКР. Да еще нарастить парк и высвободить для этого временной лаг.
  14. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 17:52
    Естественно, что предложение бельгийского руководства вряд ли может устраивать Украину.
    Наивный автор не учитывает, что руководящим евросвиньям будет гораздо легче разворовывать гуманитарку, чем оружие, поэтому в душе они будут безумно рады этой инициативе, хотя для виду конечно будут сокрушаться о нехватке оружия. lol