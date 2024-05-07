Пашинян заявил, что в Армении могут заблокировать российские телеканалы

Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Если же эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены

Армянские власти продолжают нагнетать антироссийскую истерию, которая охватила страну в последние годы на фоне потери Нагорного Карабаха. На этот раз в Ереване высказали недовольство российскими телеканалами.По словам главы армянского правительства Никола Пашиняна, если российские телеканалы не выполнят «требования» властей, то они будут заблокированы на территории Армении. Выступая на пресс-конференции в Ереване, Пашинян отметил, что все телеканалы должны «уважать граждан и государственный порядок Армении», намекая тем самым на то, что каналы, вещающие из России, якобы этого не делают.- сказал премьер.Однако никаких конкретных примеров неподобающего контента или четких требований к вещающим в Армении российским каналам Пашинян не озвучил.Ранее эту тему уже затрагивал министр промышленности Армении Мхитар Айрапетян, заявлявший, что необходимо редактировать российско-армянское соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. В противном случае, по его словам, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.