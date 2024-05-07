Пашинян заявил, что в Армении могут заблокировать российские телеканалы

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Пашинян заявил, что в Армении могут заблокировать российские телеканалы

Армянские власти продолжают нагнетать антироссийскую истерию, которая охватила страну в последние годы на фоне потери Нагорного Карабаха. На этот раз в Ереване высказали недовольство российскими телеканалами.

По словам главы армянского правительства Никола Пашиняна, если российские телеканалы не выполнят «требования» властей, то они будут заблокированы на территории Армении. Выступая на пресс-конференции в Ереване, Пашинян отметил, что все телеканалы должны «уважать граждан и государственный порядок Армении», намекая тем самым на то, что каналы, вещающие из России, якобы этого не делают.



Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Если же эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены

- сказал премьер.

Однако никаких конкретных примеров неподобающего контента или четких требований к вещающим в Армении российским каналам Пашинян не озвучил.

Ранее эту тему уже затрагивал министр промышленности Армении Мхитар Айрапетян, заявлявший, что необходимо редактировать российско-армянское соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. В противном случае, по его словам, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
46 комментариев
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 17:34
    С козырей зашел. И чё теперь России делать?
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +9
      Сегодня, 17:43
      поздравляю армяне,скоро у вас будут кружевные трусики как у украинцев...
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -3
        Сегодня, 17:44
        А зачем вы меня цитируете если армян поздравляете? laughing
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          -1
          Сегодня, 17:45
          где простите ваша цитата ?
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -1
            Сегодня, 17:47
            Стрелочку красную справа в Вашем сообщении видите? Кликните на неё, и она укажет на пост, на который Вы отвечали. И это будет мой пост.)) Получается, что Вы обращаетесь ко мне, поздравляя армян.))
            1. Esso Звание
              Esso
              +5
              Сегодня, 18:09
              А что если Россия введет запрет на перевод средств в Армению?
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                +2
                Сегодня, 18:13
                Это будет просто комариным укусом, по сравнению с запретом Российских телеканалов в Армении. Россия на пороге катастрофы, потому что армяне больше не увидят её телевидения.
                1. Esso Звание
                  Esso
                  0
                  Сегодня, 18:15
                  с учетом, что большая часть Армян живет не в Армении, а на ЗП Пашиняну платят в долларах, а назойливые комары выгонят Армян из своих домов
                  1. Уарабей Звание
                    Уарабей
                    +1
                    Сегодня, 18:21
                    Речь не об армянах, а о тех ужасах для России, которые повлечет за собой запрет российских телеканалов в Армении.
                    1. Esso Звание
                      Esso
                      0
                      Сегодня, 18:22
                      ну если только, Россия будет ужасно горевать за Армян
                      1. Уарабей Звание
                        Уарабей
                        +1
                        Сегодня, 18:24
                        Россия не будет горевать о армянах. О себе уже думать надо будет. Она погрузится в хаос и разруху от того, что её телеканалы не будут смотреть армяне.
                2. Msi Звание
                  Msi
                  +1
                  Сегодня, 18:34
                  Россия на пороге катастрофы, потому что армяне больше не увидят её телевидения.

                  Надеюсь это сарказм...?
                  1. Уарабей Звание
                    Уарабей
                    +2
                    Сегодня, 18:36
                    Ну конечно сарказм)). От первого и до последнего поста. Разве можно подобный бред писать на серьезных щах? laughing Нашли блин чем Россию напугать. Запретом телеканалов))
                    1. Msi Звание
                      Msi
                      +1
                      Сегодня, 18:37
                      Ну конечно сарказм)

                      Я вас опередил. Вниз стал спускаться и догадался. lol
                3. S.K.Vichyakow Звание
                  S.K.Vichyakow
                  0
                  Сегодня, 18:49
                  Боюсь, что кардинально ничего не изменит. Мозги уже промыты основательно. Только не скачут.
            2. Msi Звание
              Msi
              +2
              Сегодня, 18:36
              Получается, что Вы обращаетесь ко мне, поздравляя армян.))

              Товарищ, хочет чтобы его увидели, не более того...
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                +1
                Сегодня, 18:37
                Ааа... Чтобы пост вниз не уехал, а был наверху? Понятно))
    2. gsev Звание
      gsev
      +2
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Уарабей
      С козырей зашел. И чё теперь России делать?

      Остается только налаживать взаимодействие с Турцией и Азербайджаном и прекратить поставки оружия в Армению в долг и не давать скидок.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 18:42
        "".... прекратить поставки оружия в Армению в долг и не давать скидок."""

        А они тогда и еще и радиоканалы наши запретят. Вы об этом подумали?))
    3. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 19:14
      Цитата: Уарабей
      С козырей зашел. И чё теперь России делать?

      Не все армяне в России ходят в начальниках, есть и второстепенные места. Так вот с этих мест, всех помощников начальствующих в России армян отправить домой, а на их место наших, деревенских, что дома без работы. И эффект думаю появится.
      P.S. И как начали говорить в отношении выходцев из южных республик - заблокировать денежные переводы, никаких валят на руках, только рубли.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 17:36
    «В Армении могут заблокировать российские телеканалы» —

    — Нам надо заблокировать все сообщения из Армении,пусть варятся в своём соку ...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +4
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      пусть варятся в своём соку ...

      Боюсь переварятся, холодец получится.
    2. Попандос Звание
      Попандос
      +7
      Сегодня, 18:03
      Нам надо заблокировать все сообщения ИЗ Армении....

      Предлагаю заблокировать все переводы В Армению.
      Интересно посмотреть, что запоют армяне, денька эдак через три laughing
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 18:40
        Цитата: Попандос
        что запоют армяне, денька эдак через три

        Довольно большую часть армян живущих в России просто обрадует возможность не платить оброк в Армению. Хотя можно было бы ввести например налог на переводы из России за границу.
    3. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 18:40
      пусть варятся в своём соку ...

      Одни уже варились, пережёвываем теперь с трудом это "варево"...
  3. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    +14
    Сегодня, 17:37
    Цитата: Уарабей
    С козырей зашел. И чё теперь России делать?

    Вернуть армян домой
    1. Апис1962 Звание
      Апис1962
      +1
      Сегодня, 18:11
      Вот вот! Надеюсь без армян экономика не пострадает.
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 19:02
      Цитата: Vauxhall
      Вернуть армян домой

      Это какой-то... антиармянизм получается.
      Может Вы ещё считаете, что армяне должны сами разбираться со своими проблемами? smile
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 17:39
    Всё по накатанной западной методичке. Микола, ты далёк от оригинальности.))
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 17:44
    Вместо того, что бы послать пашиняна на известные 3 буквы за то, что он демонстративно проигнорировал празднование Дня Победы 9 мая в Москве, гарант собрался вести с ним какие-то переговоры. Вот он и наглеет.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +2
      Сегодня, 17:57
      По Украине до СВО, видно что сколько не пытайся с такими вести диалог на равных или говорить о дружбе, партнерстве то ничего по итогу из этого не выйдет дельного.
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 19:08
      Цитата: Дилетант
      Вместо того, что бы послать пашиняна на известные 3 буквы за то, что он демонстративно проигнорировал празднование Дня Победы 9 мая в Москве, гарант собрался вести с ним какие-то переговоры.

      Так гаранту деваться некуда - у него саммит ЕАЭС, где в этом году председательствует Армения. Созывать саммит без председателя можно только если выгнать страну-председателя из Союза.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:44
    Что с ними всё возятся, ну уходят они от нашего влияния, переманили, не уследили, сейчас есть более важные дела.
  7. agoran Звание
    agoran
    +11
    Сегодня, 17:44
    11,9 тыс. русских не посмотрят русское ТВ. Как вариант - 120 тысяч армян отправить на историческую родину для просмотра армянского ТВ?
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:50
    Осталось выяснить, что там в Армении смогут смотреть вообще...
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +3
      Сегодня, 18:11
      Осталось выяснить, что там в Армении смогут смотреть вообще...
      ...ну чё ....порнушку...там и ещё чё нить из западных ценностей...некрофилию , зоофилию.. хотя злые языки поговаривают что армяне полюбляют сношения с парнокопытными...но в целом армяне проехали свою страну....айзера скоро в объятья возьмут...и вол все дыры пашиняна
  9. Simon_Dellsen Звание
    Simon_Dellsen
    -1
    Сегодня, 18:06
    Бедная Армения...

    Они хотят быть похожими на израильтян, но при этом даже не признают геноцид армян... И действительно, до недавнего времени они были большими друзьями турок...

    Клоун-нянь вызывает жалость....

    --------------------------------------

    Pobre Armenia...

    Quieren parecerse a los Israelíes, pero esto ni siquiera reconocen el Genocidio Armenio... Y de hecho, hasta no hace poco, eran grandes amigos de los turcos...

    Payaso-nian da lástima....
  10. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 18:07
    У меня даже мысли не возникает включить что-нибудь федеральное. Пашиняны этим не достанут.
  11. nikanikolich Звание
    nikanikolich
    0
    Сегодня, 18:15
    шрек сдал свои территории, обвинил в этом Россию и теперь болтает причинным местом, а армяне это хавают. Хотя мне русскому, что с этого? Армяне горячий народ, пусть сам расхлёбывает своё шоу.
  12. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 18:17
    А Россия не ответила разве, что в таком случае в России могут заблокировать все армянские обувные будки и швейные мастерские?
    В сущности, как поступали в разное время с турками, грузинами и таджиками.
    Даже в этом мизерном ответе на враждебные действия Еревана, кому будет хуже - Пашинян, я думаю, сможет догадаться. Даже при его одной извилине...
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 18:44
      А Россия не ответила разве, что в таком случае в России могут заблокировать все армянские обувные будки и швейные мастерские?

      Хотите нас без дешёвых тряпок оставить? Не надо...
  13. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 18:31
    Да и хрен с ними - российскими телеканалами. У меня дом два телевизора, так я лет восемь их не всключал. Жена тоже. И не скучаем.
    Армяне много не потеряют.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 18:49
      Армяне, возможно, даже и не узнают что им каналы отключили laughing
  14. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:48
    если российские телеканалы не выполнят «требования» властей, то они будут заблокированы на территории Армении
    Нам предлагают 24 часа в сутки крутить Мимино??? laughing
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 19:10
      Цитата: Добрый
      Нам предлагают 24 часа в сутки крутить Мимино??? laughing

  15. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 19:17
    может всех армян на родину вернуть у них же диаспоры ттут и не одна. таджиков работяг днем с огнем не найдете. всех почистили