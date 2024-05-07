На Украине начались продажи реалистичных масок женщин из-за спроса на них мужчин в связи с мобилизацией

Украинские маркетплейсы приступили к продажам масок женщин, выполненных максимально реалистично. Вероятно, такое решение связано с наличием соответствующего и весьма значительного спроса со стороны украинских мужчин, не желающих подпадать под мобилизацию в ряды действующей армии.Стоимость масок составляет примерно 13,9 тысяч гривен, что эквивалентно приблизительно 22 тысячам рублей. Такие маски могут использоваться мужчинами с целью безопасного выхода на улицы украинских городов без опасений быть задержанными территориальными центрами комплектования ВСУ (аналогами военкоматов). С той же целью украинские интернет-магазины торгуют и реалистичными масками пожилых мужчин.Как известно, спрос рождает предложение. Украинские военнообязанные стремятся избежать мобилизации, и часто с этой целью при выходе на улицу и даже при попытке выехать из страны переодеваются в женщин или очень пожилых людей.Тем временем, украинские военкоматы повышают уровень жестокости по отношению к потенциальным мобилизованным. Их избивают прямо на улицах, а теперь еще и создают препятствия для тех неравнодушных граждан, кто пытается снимать правонарушения военкомов на видео.Так, Хмельницкий территориальный центр комплектования угрожает привлечением к уголовной ответственности всех лиц, снимающих работу военкомов на фото и видео. Их собираются судить по статье 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), предусматривающей лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

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