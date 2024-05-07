На Украине начались продажи реалистичных масок женщин из-за спроса на них мужчин в связи с мобилизацией

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На Украине начались продажи реалистичных масок женщин из-за спроса на них мужчин в связи с мобилизацией

Задержанный украинскими пограничниками мужчина, переодетый женщиной


Украинские маркетплейсы приступили к продажам масок женщин, выполненных максимально реалистично. Вероятно, такое решение связано с наличием соответствующего и весьма значительного спроса со стороны украинских мужчин, не желающих подпадать под мобилизацию в ряды действующей армии.

Стоимость масок составляет примерно 13,9 тысяч гривен, что эквивалентно приблизительно 22 тысячам рублей. Такие маски могут использоваться мужчинами с целью безопасного выхода на улицы украинских городов без опасений быть задержанными территориальными центрами комплектования ВСУ (аналогами военкоматов). С той же целью украинские интернет-магазины торгуют и реалистичными масками пожилых мужчин.

Как известно, спрос рождает предложение. Украинские военнообязанные стремятся избежать мобилизации, и часто с этой целью при выходе на улицу и даже при попытке выехать из страны переодеваются в женщин или очень пожилых людей.


Тем временем, украинские военкоматы повышают уровень жестокости по отношению к потенциальным мобилизованным. Их избивают прямо на улицах, а теперь еще и создают препятствия для тех неравнодушных граждан, кто пытается снимать правонарушения военкомов на видео.

Так, Хмельницкий территориальный центр комплектования угрожает привлечением к уголовной ответственности всех лиц, снимающих работу военкомов на фото и видео. Их собираются судить по статье 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), предусматривающей лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:41
    «На Украине начались продажи реалистичных масок женщин» —

    — Пока только масок ...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +3
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Пока только масок ...

      Ну, прогресс не стоит на месте, в принципе резиновой Зине если молнию в спину вшить, то... , так то не дорого получится.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 17:15
        Наверно многим проще переодеться в женское,чем стать клоунами как на видео ниже.
        Гримасы, крики и даже ритуальный танец: ВСУшники показывают итоги обучения в странах НАТО.

        https://dzen.ru/video/watch/64eca1eb2c60877b3084ac7d
      2. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 17:31
        Цитата: НИКНН
        Ну, прогресс не стоит на месте

        На западе с его гейропейскими ценностями уже многое из этого существует.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 17:23
      Лучше бы им мозги,продавали. Хотя,зачем им,мозги?..
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 18:20
        На Украине опилок не хватает?
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +10
    Сегодня, 16:42
    Насильникам теперь надо быть вдвойне осторожным - под маской гарной дивчины может оказаться мужик-призывник. laughing
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +5
      Сегодня, 17:13
      Там и маньяк боится на улицу выходить - насильничать это одно, а погибать на передовой совсем другое. Выйдет "на промысел", а тут ТЦК, фронт, кладбище. wink
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 16:46
    Украинские маркетплейсы приступили к продажам масок женщин

    Ерунда это всё, даже не смешно
    Тут - смешнее!)
    И - оригинальнее
    ссылка на Реддит:
    https://www.reddit.com/r/TheDeprogram/comments/1c9p4xa/china_is_selling_zelensky_dolls/
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 17:35
      А кукла эта на пианино как Зеленский играть умеет? laughing lol lol lol
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 16:47
    Мишшен импосибл!

    Что Где Когда.
    Ведущий.... Один мальчик очень хотел стать девочкой и сделал это. Внимание вопрос!
    Что в черном ящике?!
    laughing
  5. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 16:48
    Надо маски Бидона, старушки Пелоси или, тёщи клоуна, накрайняк. Такие маски проканают для бухих погранцов 404 - й, к тому же, если петь перед ними, что руина "ще не вмерла".
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 17:16
      Тогда уж маску жены Макрона. Это будет на уровне оружия массового поражения. laughing
  6. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +2
    Сегодня, 16:52
    Так это, проконсультируйтесь у Люси, Верки и иже с ними, там опыт и без масок.
  7. mark1 Звание
    mark1
    -1
    Сегодня, 17:02
    Какой процент одинаковых? Смешно будет, когда по всему городу многочисленные сестры близнецы будут разгуливать. Опять таки процент изнасилований в темное время...
  8. Phenix Звание
    Phenix
    +1
    Сегодня, 17:05
    лучше маску прокаженного или макияж, тогда не за тобой, а от тебя военкомы побегут :)
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:17
    Да уж палево сплошное ,рожа как у МАЗа спущенный баллон.
  10. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 17:36
    Украинский Киберпанк)

  11. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 17:59
    На Украине начались продажи реалистичных масок женщин из-за спроса на них мужчин в связи с мобилизацией

    Думаю не только по причине мобилизации. Но и по причине того, что украинцы всё сильнее стараются влиться в запад, в его так называемые ценности... Проще говоря голубизна процветает всё сильнее...
  12. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 19:05
    Перебор. Ув. ВО. Ну правда перебор.
    Уж лучше за " любимый лунный трактор"
    1 апреля было бы в тему.