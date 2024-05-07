Украинский ресурс: Генштаб ВСУ резко сократил время подготовки резервов на фоне прорыва у Очеретино, что только увеличило потери

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Украинский ресурс: Генштаб ВСУ резко сократил время подготовки резервов на фоне прорыва у Очеретино, что только увеличило потери

Прорыв российских войск в районе Очеретино привел к новым потерям ВСУ, которые невозможно закрыть имеющимися резервами. Попытки подготовить свежие силы в короткие сроки привели к снижению качества украинских военных, а также дополнительным потерям. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник Генштаба.

Сырский не имеет возможности разорвать этот круг, в который после Очеретино попали ВСУ. Попытки ввести в бой резервы приводят к новым потерям и необходимости снова бросать в бой свежие силы. А их взять негде, кроме как формировать новые подразделения из мобилизованных, которые в своем большинстве не горят желанием воевать. А Зеленский требует удержать фронт, заседания ставки проводятся все чаще.



У ВСУ растет дефицит живой силы из-за постоянных потерь на фронте. Проблема состоит в том, что постоянно понижается качество украинских военнослужащих, которых готовят максимально в сжатые сроки, без серьезной подготовки и с низким моральным духом, а поставки техники не помогут переломить эту тенденцию

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Кроме дефицита личного состава, еще одной проблемой для ВСУ является качество новых линий обороны, которые возводятся в пока еще тыловых районах ВСУ. Как заявляют сами военные, вместо полноценных укрытий строятся «гаражи и подвалы», поскольку выделенные на строительство деньги уже разворованы, а контракты отданы не военным, а гражданским компаниям. Имеется один или два участка, сделанных по образцу, вот их и показывают на видео, снимая с разных ракурсов. В случае отступления, а оно все равно будет, новые линии обороны долго не продержатся.
10 комментариев
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  1. militari97 Звание
    militari97
    +1
    Сегодня, 17:29
    Лучше бы здались, здоровее были бы...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 17:31
      Горбатого только могила исправит.... (с) request
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 18:27
        Он не горбатый, он просто безграмотный.
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 17:33
      Они конечно, доставляют хлопот нашим, всё таки человек с ружьём не предсказуем. Однако кадровые, мотивированные, нацистские бригады пока у Киева и на границе с Белоруссией.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 17:30
    Как посмотрю, мобресурс на укрленде ещё не истёк.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:32
    «Генштаб ВСУ резко сократил время подготовки резервов,что только увеличило потери» —

    — Ещё быстрее будут готовить резервы,ещё больше будет потерь ...
  4. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 17:35
    Какие потери??? 31 тысяча ж! Зеленский сам сказал на весь мир, а уж ему врать то зачем?
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 17:59
    При чем здесь деньги, для укреплений нужны материалы, люди, техника. Гривнами бетон не сделаешь.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Виктор Сергеев
      Гривнами бетон не сделаешь.

      А долларами не постреляешь lol
  6. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 18:45
    Так и есть. Потери ВСУ уже достигли 1,5т в день. Если так пойдет, то к концу года ВСУ уменьшится более, чем на половину.