У ВСУ растет дефицит живой силы из-за постоянных потерь на фронте. Проблема состоит в том, что постоянно понижается качество украинских военнослужащих, которых готовят максимально в сжатые сроки, без серьезной подготовки и с низким моральным духом, а поставки техники не помогут переломить эту тенденцию

Прорыв российских войск в районе Очеретино привел к новым потерям ВСУ, которые невозможно закрыть имеющимися резервами. Попытки подготовить свежие силы в короткие сроки привели к снижению качества украинских военных, а также дополнительным потерям. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник Генштаба.Сырский не имеет возможности разорвать этот круг, в который после Очеретино попали ВСУ. Попытки ввести в бой резервы приводят к новым потерям и необходимости снова бросать в бой свежие силы. А их взять негде, кроме как формировать новые подразделения из мобилизованных, которые в своем большинстве не горят желанием воевать. А Зеленский требует удержать фронт, заседания ставки проводятся все чаще.— пишет ТГ-канал «Резидент».Кроме дефицита личного состава, еще одной проблемой для ВСУ является качество новых линий обороны, которые возводятся в пока еще тыловых районах ВСУ. Как заявляют сами военные, вместо полноценных укрытий строятся «гаражи и подвалы», поскольку выделенные на строительство деньги уже разворованы, а контракты отданы не военным, а гражданским компаниям. Имеется один или два участка, сделанных по образцу, вот их и показывают на видео, снимая с разных ракурсов. В случае отступления, а оно все равно будет, новые линии обороны долго не продержатся.