Они что-то говорили об изоляции: инаугурация президента России стала первой темой для большинства крупных СМИ недружественных стран

Западные страны в очередной раз выставляют себя в варианте буффонады. При том, что большинство западных государства отказались от отправки своих представителей на церемонию вступления в должность президента Владимира Путина, первые полосы большинства крупных западных изданий сегодня рассказывают именно об инаугурации. То есть, хотели показать своё «дружное фи», а в итоге спрос на информацию родил её предложение – и Владимир Путин снова на обложках газет десятков так называемых недружественных стран.«Военное обозрение» решило представить подборку «вырезок» западных изданий, где рассказывается о вступлении Владимира Путина в должность президента на новый срок.Датская Berlingske пишет о том, что ближайшая неделя «может стать одной из лучших для Путина». Автор считает, что начало тому положило то, «сколь помпезно встречали» Владимира Путина на церемонии вступления в должность.И если, по мнению датской прессы, Владимира Путина ожидает чуть ли не лучшая неделя в жизни, то в немецком Bild Путин уже «нервничает». Но буффонада уже в том, что нервничает президент России или нет, а обсуждают это в немецкой кассовой прессе, одновременно утверждая, что Россия «благодаря санкциям превращается в изгоя». О ком же ещё поговорить, если не об «изгое»…Не обошлось без Владимира Путина и в СМИ США. Самое смешное в том, что американские крупные медиа сразу пишут, что западные лидеры «бойкотировали церемонию инаугурации». Вот только тут же приводят яркие фото и видео из Большого Кремлёвского дворца.NBC News:Польская пресса, конечно же, тоже начинает с «бойкота» церемонии инаугурации, при этом тщательно описывая, как инаугурация в Московском Кремле проходила.Rzeczpospolita:Французская Le Monde тоже не обходится без статьи о вступлении Владимира Путина в должность и тут же сурово добавляет: «Владимир Путин устанавливает долгосрочную конфронтацию с Западом». Если же читатель откроет статью французского сочинителя Бенуа Виткина, то окажется, что он усмотрел «конфронтационную» риторику в следующих словах главы РФ: «Западная антироссийская политика не помешает нашей стране стать сильнее».Инаугурационными статьями и репортажами отметились также СМИ Испании, Италии, Швеции, Финляндии, Британии, конечно же, Прибалтики.То есть, говорившие что-то об изоляции России СМИ недружественных стран сами сделали тему инаугурации президента Российской Федерации главной темой сегодняшнего дня.