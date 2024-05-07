Они что-то говорили об изоляции: инаугурация президента России стала первой темой для большинства крупных СМИ недружественных стран

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Они что-то говорили об изоляции: инаугурация президента России стала первой темой для большинства крупных СМИ недружественных стран

Западные страны в очередной раз выставляют себя в варианте буффонады. При том, что большинство западных государства отказались от отправки своих представителей на церемонию вступления в должность президента Владимира Путина, первые полосы большинства крупных западных изданий сегодня рассказывают именно об инаугурации. То есть, хотели показать своё «дружное фи», а в итоге спрос на информацию родил её предложение – и Владимир Путин снова на обложках газет десятков так называемых недружественных стран.

«Военное обозрение» решило представить подборку «вырезок» западных изданий, где рассказывается о вступлении Владимира Путина в должность президента на новый срок.





Датская Berlingske пишет о том, что ближайшая неделя «может стать одной из лучших для Путина». Автор считает, что начало тому положило то, «сколь помпезно встречали» Владимира Путина на церемонии вступления в должность.

И если, по мнению датской прессы, Владимира Путина ожидает чуть ли не лучшая неделя в жизни, то в немецком Bild Путин уже «нервничает». Но буффонада уже в том, что нервничает президент России или нет, а обсуждают это в немецкой кассовой прессе, одновременно утверждая, что Россия «благодаря санкциям превращается в изгоя». О ком же ещё поговорить, если не об «изгое»…



Не обошлось без Владимира Путина и в СМИ США. Самое смешное в том, что американские крупные медиа сразу пишут, что западные лидеры «бойкотировали церемонию инаугурации». Вот только тут же приводят яркие фото и видео из Большого Кремлёвского дворца.

NBC News:



Польская пресса, конечно же, тоже начинает с «бойкота» церемонии инаугурации, при этом тщательно описывая, как инаугурация в Московском Кремле проходила.

Rzeczpospolita:



Французская Le Monde тоже не обходится без статьи о вступлении Владимира Путина в должность и тут же сурово добавляет: «Владимир Путин устанавливает долгосрочную конфронтацию с Западом». Если же читатель откроет статью французского сочинителя Бенуа Виткина, то окажется, что он усмотрел «конфронтационную» риторику в следующих словах главы РФ: «Западная антироссийская политика не помешает нашей стране стать сильнее».



Инаугурационными статьями и репортажами отметились также СМИ Испании, Италии, Швеции, Финляндии, Британии, конечно же, Прибалтики.

То есть, говорившие что-то об изоляции России СМИ недружественных стран сами сделали тему инаугурации президента Российской Федерации главной темой сегодняшнего дня.
23 комментария
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  1. S.K.Vichyakow Звание
    S.K.Vichyakow
    +6
    Сегодня, 18:32
    Собаки лают, а "караван" идёт. Как-то так.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +3
      Сегодня, 18:41
      Они что-то говорили об изоляции:
      Изолента не та была, надо синей было изолентой пользоваться. wink
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 18:43
      Респект за то что наконец то хоть первое лицо страны ездит на отечественном авто представительского класса Aurus Senat 2024 и эскорт на отечественных электромотоциклах Aurus Merlon . good
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:59
      Собаки лают
      Пишут wink
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 18:36
    Не знаю как там в Дании , Америке , Франции и т д , но немецкая Bild грязная газетка , ее только в перчатках брать что бы не замараться . Если и другие перечисленные газеты такой же категории , то лучше бы вообще не писали .
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -2
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Кузнец 55
      грязная газетка , ее только в перчатках брать что бы не замараться

      И не думаю, что твоей 5 точке она понравится laughing
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 19:04
        Во первых советую не тыкать . И во вторых , для вашего сведения , я пользуюсь другой бумагой для моей точки .
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 19:09
          Цитата: Кузнец 55
          Во первых советую не тыкать

          Советую не угрожать. И во вторых минус я не ставил. Можно встречный вопрос тогда к вам, а по какому назначению вы собрались ее все-таки в перчатках брать? lol
          1. Кузнец 55 Звание
            Кузнец 55
            0
            Сегодня, 19:21
            Эта газета перемывает белье , в основном знаменитых людей , но могут написать о ком угодно . И говоря , что ее надо читать в перчатках , имеется как раз это в виду . И нисколько я вам не угрожал , просто надо относиться с уважением к своим коллегам-читателям ВО . И это даже написано в правилах , но возможно вы их не читали . Тогда советую . Это относиться к культуре общения .
    2. sergey822 Звание
      sergey822
      0
      Сегодня, 19:07
      а какая газетка чистая?
  3. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 18:36
    Смотрел. Красиво. Достойно. Гордость за страну. А на шавок лающих вообще наплевать, завидуют. Они своей же желчью подавляется.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 18:51
      Я буду гордиться победой в сво. А инаугурация это как нужное событие по конституции.
      1. pexotinec Звание
        pexotinec
        +2
        Сегодня, 18:56
        Победой и причастными к ней людьми все будут гордиться! Статья и комментарии к инаугурации.
    2. Комментарий был удален.
    3. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 19:22
      Спасибо за комментарий. А то за последний год на сайте мои комменты в поддержку президента всегда уходили в огромный-огромный минус, да и хорошее что-то в защиту страны - тоже. Видно цыпсота не спит - дежурит постоянно.
      Мы тоже смотрели. Некоторые говорили: зачем выборы, зачем тратить деньги, зачем всякие презентации, зачем, зачем.... А надо. Должно быть всё по конституции, и радует что и выборы прошли отлично и сегодня мероприятие вызвало гордость, аж до слезинки.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 18:41
    Каждые вторые сми после освещения инаугурации Президента РФ Путина ВВ.Тиснули снизу заявление какой-то " Иоланты" . wassat Идиоты.Госдеп признал Президентом РФ Путина ВВ.А нам их признание ннадо?
  5. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 18:59
    Угу, только об этом наверное и думают. А вот мне лично кажется их это не очень то и волнует. У них там своих проблем навалом,без президента РФ. И что он нового сказал то на инаугурации? Все то же что и было раньше. Переобещал обещанное. Им от этого ни холодно,ни жарко. Россия в прошлом году поставила ,,врагам,, рекордное количество урана и алмазов. А китайским и индийским ,,друзьям,, большое количество нефти и газа с огромными скидками. А индийские ,,друзья,, рассчитались рупиями,и теперь не понятно кому и в какое место эти рупии засунуть. Никто их нигде не берет. Так что в перед у нас ещё шесть лет балагана под председательством ,, великого геополитика,,.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 19:11
      рассчитались рупиями,и теперь не понятно кому и в какое место эти рупии засунуть. Никто их нигде не берет.

      Я возьму. У вас лишних не найдётся? Может я найду куда их "засунуть"...
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 19:00
    Путин - великий человек. К нему можно относится по разному, но своё имя в мировую историю он уже вписал. И что-то мне подсказывает, что имена его недругов, недругов нашей страны совсем скоро забудут, а его будут помнить. Через 50 лет мало кто вспомнит, кто такие были Макрон или Сунак, а вот Владимира Владимировича не забудут. И это не лесть, если кому-то так подумалось. Это реальность.

    Надеюсь, что все мы наконец-то соберёмся и к 2030 году решим проблему вечной западной угрозы, желательно не Пирровой победой. Мир без США и Британии, но с Россией и её великим народом - таково будущее.

    Слава России!
  7. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 19:07
    усмотрел «конфронтационную» риторику в следующих словах главы РФ: «Западная антироссийская политика не помешает нашей стране стать сильнее».

    Конечно конфронтационная риторика. Будут всячески мешать нам. А нам поменьше доверять им. Будем надеяться, что выводы будут сделаны из конфликта, на очень долгий срок.
  8. Сергей_Моряк Звание
    Сергей_Моряк
    -1
    Сегодня, 19:08
    Боятся они нашего президента. В своем выступлении после инаугурации, он ясно дал понять, что нашу Великую Россию не сломить и не поставить на колени!!
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 19:20
      Цитата: Сергей_Моряк
      он ясно дал понять, что нашу Великую Россию не сломить и не поставить на колени!!

      А можно спросить как это можно показать на инаугурации? Ножкой топнул, кулаком погрозил? Даже Хрущев в своих поступках был решительные. Вот раздражает такая риторика наших СМИ, что в других странах все пристально смотрели на Путина. Людей совсем за глупых считают? Типа условный Шольц и Макрон посмотрели и как впечатлились, как напугались и заднюю сдали. Вот прям детский садик какой. Надо серьезно настраиваться, что у нас сильный противник, а не эту пыль в глаза пускать.
  9. Андрей83 Звание
    Андрей83
    0
    Сегодня, 19:10
    Всех кто отсутствовал без уважительной причины выдворить из страны в 48 часов.
    Зачем они здесь тогда ?
  10. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:22
    Рассказал бы автор-кто был на инаугурации-а не что треплются в газетах