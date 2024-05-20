Сектор Газа: война не за нефть и не за газ, война идёт за воду

10
Сектор Газа: война не за нефть и не за газ, война идёт за воду


Почему именно Рафах?


Зачистка израильскими войсками в секторе Газа района Рафах, сопредельного с Египтом, обусловлена не только конфронтацией Тель-Авива по всей Палестине с ХАМАС. В этом районе сосредоточены крупные запасы подземных, и в первую очередь легко доступных грунтовых вод.



Этот водный ресурс крайне необходим для растениеводства – одной из ключевых отраслей земледелия на Святой земле. Это и выращивание цитрусовых, и бахчевое земледелие, и виноградарство, и всегда свежие ягоды, начиная с клубники. Мало кто вспомнит, что Израиль уже много лет назад подсадил на неё половину Европы.

Понятно, что в этом секторе экономики занято не только еврейское население, но и значительная часть арабских жителей Израиля. При этом такое агропроизводство становится спасительным и для незаконных – израильских поселений в ареале того же района.

Причем почему-то именно вокруг Рафаха таких поселений больше, чем в оставшихся районах многострадального сектора Газа. Впрочем, ответа на вопрос почему, похоже, не знают или не хотят знать только непосвящённые и политики, хотя он и лежит буквально на поверхности. Или в считанных метрах от неё.

Вода всегда притягивала и сегодня притягивает людей, особенно там, где её так мало, как в Палестине. И вовсе не случайно число тех самых незаконных поселений за последние 15 лет только в данном районе увеличилось примерно в полтора раза. И это по определению изначально не может не провоцировать здесь конфликтность.


Схема потока подземных вод в Израиле и на палестинских территориях

При этом все договоренности о распределении уже используемых или осваиваемых подземных вод не стоят даже бумаги, на которой они записаны. И они не достигнуты поныне. Тем более что местные водоотводы, создаваемые Израилем, предназначены, почти исключительно для израильских поселений.

Бесценный ресурс


При этом именно в районе Рафаха и прилегающего к нему севернее района Хан-Юнис отмечается наиболее высокое качество грунтовых и в целом подземных вод. Это, разумеется, только в сравнении с другими районами сектора.

Соответственно, стремление полностью экспроприировать эти ресурсы в пользу израильских поселений остаётся для Тель-Авива в приоритете. Причём в спорном регионе нет абсолютно никаких правовых ограничений для израильских поселенцев по освоению и обустройству здесь водоисточников, как и по водоотводам.

В то время как местное арабское население в доступе к воде ограничивается под всевозможными предлогами. В «Джерусалем Пост» ещё 5 сентября 1986 года сообщалось, что

«35–40 израильских колодцев в восточной части сектора Газа забирают наибольшую часть пополнений водных природных ресурсов этого района».

Показательно, что плата за использование воды для местных арабов втрое-вчетверо выше, чем для израильских поселений. В 1980–1990-х годах эта разница и вовсе превышала пять раз, что и толкало местных арабов на регулярные интифады.

А любые перемены к лучшему в отношении не только арабов, но и всего нееврейского населения – это в Израиле со времён его создания уже из области фантастики. А сейчас почти никто не вспоминает, что многие американские эксперты еще в начале 90-х годов минувшего века делали самые негативные прогнозы относительно перспективы сектора Газа.

Уже тогда многие понимали, что складывающаяся ситуация будет усиливать и без того высокий уровень конфликтности в Рафахе, по всему сектору Газа и в целом в Палестине. Как видим, в настоящее время прогнозы сбываются с пугающей точностью. Именно это и происходит.


Мокрое дело


Стоит также напомнить, что эксперты ООН ещё в 1989 году отмечали, что израильские власти продолжают бурить водоскважины в секторе Газа для подачи воды. Стоит ли уточнять, что воду давали в основном в трансизраильский водопровод, а не в палестинские районы сектора.

Всего на несколько лет позже из районов Рафах – Хан-Юнис был проложен водоотвод с ответвлениями почти исключительно в районы израильских поселений в секторе Газа. И это совсем неудивительно, поскольку не менее 70 % еще не освоенных или же недостаточно освоенных местных водных ресурсов в том секторе приходится именно на районы Рафах – Хан-Юнис.

Упомянутые факторы обозначены даже Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией Центральной Азии:

«…Надежды Палестинской национальной администрации (ПНА) связывались с тем, что переход местных водоресурсов под ее частичный контроль позволит сбалансировать водную ситуацию. Но Израиль оказался менее уступчивым. По мнению ПНА, Израиль оставил за собой контроль за водными ресурсами в секторе Газа и в целом в регионе ПНА».

Далее идут ещё более жёсткие оценки:

«Израиль оставил за собой право выкачивания и распределения воды в Палестине. Израиль имеет право налагать вето на любые, не отвечающие его интересам попытки изменить статус-кво в сфере водных ресурсов в Палестине».

Так что борьба Тель-Авива с ХАМАС теперь уже на окраине сектора Газа – в Рафахе – это наверняка прикрытие главной задачи: полностью овладеть водными ресурсами сектора Газа. Точнее – овладеть тем, что ещё остаётся от этого последовательно и скрупулёзно зачищаемого сектора…
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 03:58
    «Война не за нефть и не за газ, война идёт за воду» —

    — "Если в кране нет воды" ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 05:00
      Почему именно Рафах?

      Потому же, почему и Голанские высоты... yes
  2. parusnik Звание
    parusnik
    +4
    Сегодня, 04:48
    Так что борьба Тель-Авива с ХАМАС теперь уже на окраине сектора Газа – в Рафахе – это наверняка прикрытие главной задачи: полностью овладеть водными ресурсами сектора Газа.
    "Это! Это надо одному! А не всем!"(с)
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 05:04
    Пока не затёрли...Господа авторы, как вам это?
    Филолог напоминает, что Га́за - наименование одного из древнейших городов на восточном побережье Средиземного моря. Поскольку на протяжении всей своей истории город служил важнейшим торговым и стратегическим пунктом между Азией и Африкой, сооружался он как особое укрепленное место. Отсюда, комментирует эксперт, и происхождение названия: в Библейской энциклопедии "Газа" переводится как "твердыня, укрепление".
    В русском языке топоним "Газа" изменяется по падежам как существительное женского рода: климат Газы, порт Газы, недалеко от Газы, приехать в Газу, ворваться в Газу, овладеть Газой, руководить Газой, остановиться в Газе, вспоминать о Газе.

    https://rg.ru/2023/10/19/rusist-rasskazala-kak-pravilno-sektor-gaza-ili-sektor-gazy.html
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 05:33
    Жертвы холокоста устраивают геноцид соседям из-за воды. Оказалось, что для этих "богоизбранных" цена человеческой (палестинской) жизни - стакан воды.
  5. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    +1
    Сегодня, 05:40
    Эти , которые обзывают себя " богоизбранными " всё ни как не нажрутся !!!
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +3
      Сегодня, 06:09
      Эти , которые обзывают себя " богоизбранными "
       Все буржуи в мире считают себя "богоизбранными",независимо от национальности.Как писал выше,"Это! Это надо одному! А не всем!"(с)
      1. BlacTiger74 Звание
        BlacTiger74
        0
        Сегодня, 06:13
        Я конкретно о тех , кто сейчас уничтожает Палестину
        1. parusnik Звание
          parusnik
          +1
          Сегодня, 06:26
          А сути не меняет.В детстве,мог бесплатно,попить воды из колонки,которые стояли на углу каждого квартала,сейчас,только за деньги.За то, что плачу еще не убивают,но если украду,бутылек с водой,привлекут к административной ответственности ,за мелкую кражу.Красть, кнш,грешно, но еще больший грех,красть у "богоизбранных" буржуев,природные ресурсы.Спасибо,что за воздух денег не берут, пока.Дышать ,мона бесплатно. smile
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:35
    В этом районе сосредоточены крупные запасы подземных, и в первую очередь легко доступных грунтовых вод.
    Давно грамотные аналитики предупреждали, что вскоре войны будут не за углеводороды, а за воду, которая нужна дли жизненного процесса ежедневно. Поэтому выводы авторов удивление не вызывают.