Китай довёл до максимума последних лет «сброс» вложений в американский долг

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Китай довёл до максимума последних лет «сброс» вложений в американский долг

Стало известно о том, что Китай значительно увеличил объёмы «сброса» вложений в американский долг. Продолжая владеть крупными объёмами вложений в американские долговые бумаги (более 1 трлн долларов), КНР всё же в последнее время обозначает курс на постепенный отказ от такого рода инвестиций.

Сообщается, что Китай довёл до максимума последних лет объём сброса упомянутых вложений в американскую экономику.

Единовременная продажа долговых бумаг США Китаем составила около 56 млрд долларов. Для сравнения – это сопоставимо с той военной помощью, которую США решили выделить Украине и львиная доля которой пойдёт на очередную раскрутку ВПК самих Соединённых Штатов. Другими словами, радость властей США по поводу такой инвестиции оказалась недолгой именно ввиду того, что свои инвестиции на сопоставимую сумму из американской экономики вывела КНР.

Напомним, что сегодня продолжается визит президента России Владимира Путина. Накануне его встреча с Си Цзиньпином продлилась существенно дольше запланированного времени. Сегодня российский президент находится в Харбине, где встретится в том числе со студентами Харбинского политеха – одного из главных вузов Китая в плане внедрения инноваций в экономические проекты.

На Западе, комментируя переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявили, что «Москва и Пекин формируют антизападную ось». «Ось» - это вообще излюбленный термин западных политиканов. «Ось зла» как один из примеров на фоне того, что себя Запад во главе с Вашингтоном считает «воплощением вселенского добра».
14 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 07:58
    На Западе, комментируя переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявили, что «Москва и Пекин формируют антизападную ось». «Ось» - это вообще излюбленный термин западных политиканов. «Ось зла» как один из примеров на фоне того, что себя Запад во главе с Вашингтоном считает «воплощением вселенского добра».

    Запад по себе судит. А НАТО и AUKUS - это благотворительные организации что ли???
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:00
    Если Китай сбрасывает, то кто то должен это "подбирать".
    Так то сами полосатики могут позволить, позволяют себе и такие убытки... при их объемах долгов, это так, "мелочь" на семки...
    Кстати, интересно, а что вместо полосатых долгов Китай приобретает??? Ведь не воздухом торговля идет, скорее всего, какие то природные ресурсы, потому как ничего более надёжного никто на свете не придумал!
    1. Alex66 Звание
      Alex66
      +3
      Сегодня, 08:19
      Скорее всего платят за нефть, газ, лес, электроэнергию
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:58
        Были сообщения, что они и меди приличные запасы сделали, да и много чего ещё.
        В общем, запасают то, что может полежать до нужного момента и будет иметь РЕАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ!
        В общем, всё понятно, всё логично.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:20
      Блокировка российских активов и угроза их конфискации заставили задуматься многие страны о хранении своих ЗВР. Никто не хочет быть ограбленным западными гангстерами.
      Этот процесс будет идти по нарастающей. Ждем саммита БРИКС+ в Казани. Это будет событие поважнее G20.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:00
        Это тоже играет свою роль и не такую приятную для хехемона!
        В общем, мир доллара, может и не получил нокаутирующий удар, но технически, они удар пропустили!
    3. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 08:22
      Золото Китай приобретает
      В прошлом году НБК купил больше золота (225 тонн), чем кто-либо другой, но реальные цифры могут быть выше — для покупки и хранения драгметалла Китай может использовать государственные предприятия и другие структуры.... Он пытается уменьшить свою зависимость от доллара США и подверженность связанным с ним рискам. Пекин видел, как Вашингтон использовал резервный статус доллара для ареста российских активов и дальнейшего введения санкций. Так что, поскольку собственные связи Китая с Западом ослабли, он, возможно, диверсифицирует свои активы, отказываясь от доллара, чтобы оградить себя от аналогичного давления.

      https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/pochemu-kitay-pokupaet-tak-mnogo-zolota/
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:03
        Золото тоже приобретают, помимо всего остального прочего.
        Оно, помимо всего прочего, ещё и востребованный металл используемый много где, кроме ювелирки.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:03
    У Японии Йена мальца просела- ждём сброс и от Японии ? wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:04
      Самураи и не на такое согласятся - они давно под США сидят и как вассалы на все согласные.
      Андрей hi
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 08:10
        Дмитрий hi США очень не нравится когда Японцы курс йены рушат.У них экспорт получается дешёвым, а импорт из США дорогим( импортировать меньше).В 90ые пока КНР не стал гигантов, Японцы так веселились доводя американцев до истерик.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 09:06
          Японцам зато от этого всё лучше и лучше, у них с 90-х зарплаты не меняются, а цены растут. И охотно скупают американские долги, и американское оружие, и разрешили со своей территории американцам атаковать Китай. Ежегодно чуть не минус миллион японцев, что же за будущее им с корейцами уготовили?
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 08:15
    Этот процесс начался не вчера. Китай сливает американские трежерис уже лет десять, но разумно, без спешки и ажиотажа.
  5. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 08:53
    Китай себя обезопасил. А Америкосам всё равно. Ничего же не изменилось. Бумаги купил другой инвестор. Вот и всё.
    Шампанское можно закупоривать.
    Плохо им будет, когда перестанут покупать новые.