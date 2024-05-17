Стало известно о том, что Китай значительно увеличил объёмы «сброса» вложений в американский долг. Продолжая владеть крупными объёмами вложений в американские долговые бумаги (более 1 трлн долларов), КНР всё же в последнее время обозначает курс на постепенный отказ от такого рода инвестиций.Сообщается, что Китай довёл до максимума последних лет объём сброса упомянутых вложений в американскую экономику.Единовременная продажа долговых бумаг США Китаем составила около 56 млрд долларов. Для сравнения – это сопоставимо с той военной помощью, которую США решили выделить Украине и львиная доля которой пойдёт на очередную раскрутку ВПК самих Соединённых Штатов. Другими словами, радость властей США по поводу такой инвестиции оказалась недолгой именно ввиду того, что свои инвестиции на сопоставимую сумму из американской экономики вывела КНР.Напомним, что сегодня продолжается визит президента России Владимира Путина. Накануне его встреча с Си Цзиньпином продлилась существенно дольше запланированного времени. Сегодня российский президент находится в Харбине, где встретится в том числе со студентами Харбинского политеха – одного из главных вузов Китая в плане внедрения инноваций в экономические проекты.На Западе, комментируя переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявили, что «Москва и Пекин формируют антизападную ось». «Ось» - это вообще излюбленный термин западных политиканов. «Ось зла» как один из примеров на фоне того, что себя Запад во главе с Вашингтоном считает «воплощением вселенского добра».

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