«Историческая память», политкорректность и «виктимизм»: как левые либералы в Испании переписывают историю

«В XXI веке мы имеем в головах не историю Испании, а повторение республиканской пропаганды времён Гражданской войны. Твердят, что Испания была реальной демократией, возможно не совершенной, но всё же демократией… и таким образом выводят утверждение, что повстанцы восстали, потому что не хотели принять реформы. Такое утверждение насквозь фальшиво, можно сказать, что это последний из великих политических мифов Европы первой половины ХХ века. Оно сохраняется только потому, что стало фундаментом дискурса новых испанских левых XXI века»,

«Историю используют в качестве оружия»

«ни один закон не должен или не может изменять исторические факты. Культура, чувства или память народа не должны быть стерты законом, тем более по идеологическим причинам... Принятие законов об истории или против истории – это признак тоталитаризма [2].»

«Закон об исторической и демократической памяти — это самый драматический, произвольный и карательный проект в отношении исторических дебатов, который появится в западном мире… Конечно, политизированные интерпретации истории не новы, но планируемый закон в Испании является ярким примером того, как современные левые пытаются использовать историю в качестве оружия для достижения своих целей и подавления инакомыслия [5]…»

«попытку превратить тех, кто проиграл жестокую гражданскую войну, в победителей, а тех, кто выиграл ее, в проигравших с опозданием на восемь десятилетий, в непременное упражнение – провести ластиком по истории и сделать правдивым то, что идеологически удобно [2].»

«Если вы не хотите открывать новые данные, которые могут обогатить и «пересмотреть» наше понимание, зачем проводить исследования? Но чисто политизированная версия продвижения «исторической памяти» хочет не пересматривать, а повторять и навязывать свою версию. Политическое движение просто не интересуется историей [6].»

Влияние на историю политкорректности – новой религии Запада

«Пакт о молчании» – это просто пропагандистский лозунг. Такого понятия никогда не существовало. Переходный период характеризовался с точностью до наоборот, он был основан на глубоком осознании неудач прошлого и решимости избежать их. То, о чем они договорились, было не «замалчиванием», а пониманием того, что исторические конфликты будут переданы на откуп историкам и журналистам и что политики не будут использовать их во взаимной конкуренции своих партий, которая будет направлена на решение нынешних и будущих проблем. В переходный период историки и журналисты проявляли чрезвычайную активность, наводняя страну новыми отчетами о годах гражданской войны и франкизма, которые никоим образом не скрывали негативных аспектов [1]»,

«Доктрина левых довольно быстро менялась в конце двадцатого века, от различных радикализмов 1960-х и начала 1970-х годов к социал-демократии и «еврокоммунизму», принятым в конце 1970-х годов. Новая ориентация продержалась большую часть двух десятилетий, но к 1990-м годам уступила место распространенной в западном мире новой идеологии левых, единственной крупной современной идеологии, у которой нет общепринятого названия. Его наиболее точное название – политкорректность. Даже в большей степени, чем другие леворадикальные доктрины современности, политкорректность категорически отвергает прошлое и традиционные ценности, фетишизируя культурную революцию, а не социально-экономическую, и в этом отношении сильно отличаясь от классического марксизма. Отрицание прошлого занимает в ней центральное место, как и акцент на жертвах и виктимизации» [1],

«Он стремится стать светской религией или заменителем религии и, следовательно, должен найти способы решения фундаментальных вопросов человеческой вины. Это достигается путем перенесения этой вины на избранных козлов отпущения, почти все из которых – мертвые белые мужчины, возглавляемые в Испании Франсиско Франко» [1],

Заключение

«Споры об истории современной Испании не разрешатся в ближайшее время, поскольку они вызваны не интересами антикваров или ученых, а политическими страстями. Обычный путь к разрешению противоречий по поводу истории лежит через расширенные исследования и более тщательный анализ, однако разногласия носят не только историографический, но в большей степени политический характер и поэтому будут сохраняться в течение некоторого времени [1].»

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[1]. Payne Stanley G. Spain. A Unique History. – Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 2011.

[2]. Е. О. Гранцева. Закон о демократической памяти в Испании: попытка консолидации или новая фаза конфликта? // Латиноамериканский Исторический Альманах. № 36. 2022.

[3]. Пленков О. Ю. Что осталось от Гитлера? Историческая вина и политическое покаяние Германии. — СПб.: Владимир Даль, 2019, Стр.7.

[4]. См. Stanley G. Payne and Jesús Palacios. Franco: A personal and Political Biography, University of Wisconsin Press, 2014.

[5]. Stanley G. Payne La política de la memoria // El Manifiesto. 22 de abril de 2021.

[6]. «El objetivo de la ley de memoria histórica es trazar una línea tajante entre «buenos» y «malos» // ABC. 17.12.2006.

[7]. Зыгмонт А. И. (2023). «Мученики за Бога и Испанию». Philosophy Journal of the Higher School of Economics, 7(1), 128-164.