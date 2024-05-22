Европа, Советскому солдату поклонись
Брошюру с названием «Европа, Советскому солдату поклонись!» написал несколько лет назад президент Союза ветеранов Группы советских войск в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ), генерал-полковник А. В. Терентьев. Основная мысль этой брошюры проста: Европа еще должна поклониться Советским солдатам, которые принесли ей освобождение от нацизма, и особенно тем, кто погиб в боях за освобождение Европы.
Однако, как мы знаем, в нынешней Европе, и особенно в некоторых ее странах, сейчас прямо противоположная тенденция. Там сегодня стараются не только забыть, но и в целом ряде случаев даже стереть следы этой исторической памяти о советских солдатах. Но почему?
Все вроде бы понятно и ясно. Но в этом деле есть неочевидная сторона, которая, на мой взгляд, стала причиной того, почему этот призыв генерал-полковника Терентьева остается в нынешней Европе без внимания. Это важный вопрос, так что постараемся обойтись без легковесных суждений.
В Западной Европе ужасов войны не видели
Первое, на что стоит обратить внимание, так это на то, что массовый опыт жителей стран Западной Европы, бывших участниками и очевидцами Второй мировой войны, оставившими по ней определенную память, признаваемую в тех странах исторической правдой, в корне отличается от нашего исторического опыта.
Во-первых, в Западной Европе боевые действия в целом были довольно скоротечными. К примеру, во Франции – около месяца в 1940 году и около полугода в 1944 году.
Некоторые европейские страны и вовсе были захвачены и потом освобождены без войны. Например, Данию немцы захватили без боя 9 апреля 1940 года и сдали ее союзникам тоже без боя 5 мая 1945 года. Интенсивной войны в течение трех лет, когда фронт прокатывался по одним и тем же местам дважды, а то и несколько раз, затяжных осад и длительных ожесточенных городских боев, масштабного разорения и разрушения в Западной Европе не знали.
Во-вторых, немцы в Западной Европе зверствовали несопоставимо меньше, чем на территории СССР. К примеру, массовых расправ над гражданским населением в той же Франции немного. Из наиболее известных: деревня Тюль департамента Коррез – 213 убитых, и городок Орадур-сюр-Глан департамента Верхняя Вьенна – 642 убитых. Обе расправы – в июне 1944 года. Или вот карательная акция в Пюттене в Нидерландах – депортация 602 человек в концлагеря в октябре 1944 года. У нас таких случаев были тысячи.
Орадур-сюр-Глан – это очень впечатляющий мемориал.
Поэтому в основной своей массе жители стран Западной Европы, как бы это странным ни показалось, большой войны и гигантских зверств не видели и не знали. Поэтому им было трудно поверить в реальность рассказов о том, что творили немцы на Восточном фронте.
И тут был еще один немаловажный момент, о котором стоит упомянуть.
В Западной Европе были немецкие концлагеря, но не было лагерей смерти, вроде Аушвица, Майданека, Собибора или Малого Тростенца, которые создавались в Польше и Белоруссии. К ним еще можно добавить места массовых расстрелов: Бабий Яр под Киевом, шахта № 4/4-бис в Донецке и другие. После окончания Второй мировой войны эти места массового уничтожения людей для жителей Западной Европы остались по ту сторону «железного занавеса».
При некоторой схематичности эта карта дает возможность увидеть, что основные места массовых убийств во время войны действительно оказались для западноевропейцев за «железным занавесом»
Под влиянием разгоревшейся идеологической борьбы сообщения о массовых зверствах немцев в восточных оккупированных районах, несомненно, стали восприниматься как сильно преувеличенные.
Скажем, Бабий Яр и шахта в Донецке – это и с точки зрения нашей исторической памяти шокирующе, во что непросто поверить. А с точки зрения француза, голландца, датчанина? Если сожженный эсэсовцами французский городок Орадур-сюр-Глан – это апофеоз зверств, который увековечивается отдельным памятником, то забитая на 310 метров трупами шахта смотрится как нечто невероятное.
Тем более что ревизионисты разных мастей жителям Западной Европы всеми силами помогали считать подобные факты недостоверными, придуманными, преувеличенными и так далее. Отправиться туда и убедиться самому – было трудно. Поездка в страны противоборствующего лагеря накладывала на такого визитера тень подозрения и недоверия. Литературы об этом на Западную Европу выпускалось, насколько можно было судить, мало, да и та со временем стала большой редкостью.
Если бы не усилия по увековечиванию холокоста, то жители Западной Европы могли бы в своей массе вообще не узнать, что немцы практиковали столь массовые и ужасные зверские убийства. Молодое поколение западных европейцев, оторванное сначала телевидением, а потом и Интернетом от исторической литературы, так и не знает об этом, да и не хочет знать и вникать.
Отсюда вывод: в Западной Европе, в силу исторических и идеологических обстоятельств, немецкий нацизм не воспринимается как смертельно опасное явление, уничтожение которого определенно стоило больших жертв. Поэтому европейцы даже и не понимают, за что они должны Советским солдатам кланяться.
Вот тут мы и должны им это объяснить, желательно на самых доступных примерах.
Когда геноцид важнее войны?
Представим себе, что Советский солдат в Европу не пришел по каким-либо причинам. Что бы тогда ожидало западных европейцев?
Вот тут представления наши и западных европейцев резко различаются.
По нашему историческому опыту мы твердо уверены, что немецкие нацисты, если бы победили, то уничтожили бы всех, кого сочли нужным. Доказательств для этого у нас – множество.
А в Западной Европе считают, и тоже не без оснований, что им бы удалось приспособиться к немецкой власти. Они смотрят на правительство Виши и думают, что им бы немцы позволили, по крайней мере, самоуправление. Известная фраза про «пили бы баварское» – явно западного происхождения, нам импортированная.
Между тем вопрос. Если немецкие нацисты затеяли столь беспрецедентно массовое уничтожение мирного населения во время войны, то что бы им помешало заниматься этим же после своей гипотетической победы?
Например, после того, как в марте 1944 года немцы оккупировали ранее союзную им Венгрию, венгерские евреи с 15 мая по 9 июля 1944 года были отправлены в Аушвиц и там уничтожены. Всего 437,4 тысячи человек.
Для понимания контекста поясним. В конце февраля 1944 года – разгром части группы армий «Север» под Ленинградом и отступление их в Прибалтику. В марте 1944 года – разгром групп армий «Юг» и «А» на Южном Буге и отступление их за Днестр. Апрель-май 1944 года – разгром немцев в Крыму и Одессе. Конец июня 1944 года – разгром группы армии «Центр» в Белоруссии, с выходом к границам Восточной Пруссии.
Сочетание уничтожения венгерских евреев и хода сражений на Восточном фронте выглядит как чистый абсурд. Прямо с вопросом: им что, заняться было нечем?
На депортацию почти полумиллиона человек требовалось много солдат, транспорта, топлива, продовольствия – большие ресурсы. Эти ресурсы должны были быть взяты у фронта, который в тот момент терпел поражения, рушился и отступал.
Закарпатские евреи по прибытию в Аушвиц. Май 1944 года. На вагоне видна надпись – Ганновер.
Или же... геноцид был для немецких нацистов приоритетом. Больше, чем война, и превыше, чем даже победить в войне. По-другому столь странный факт объяснить не получается, не прибегая к объявлению их абсолютными идиотами.
Но если геноцид для немецких нацистов был важнее войны, и они уничтожили многие сотни тысяч человек в ситуации, когда их били и преследовали Советские войска, то что бы им мешало развернуть геноцид в условиях, когда бы им не было никакой угрозы, тем более столь непосредственной, как наступление советских фронтов?
Нет ответа? Молчание – и есть самый красноречивый ответ.
Если бы Советский солдат не пришел, то немецкие нацисты устроили бы геноцид везде и всюду, и всем подряд: французам, голландцам, датчанам и другим. И построили бы для этого много новых, более крупных, технически совершенных фабрик по уничтожению людей.
Кто бы им в этом помешал?
Для первого раза о теме, почему западноевропейцы должны кланяться Советскому солдату, по крайней мере, ежегодно 9 мая, пожалуй, достаточно.
В этой проблематике есть еще специфические моменты, которые требуют более детального пояснения, их и рассмотрим в следующий раз. Это стоит того, поскольку именно факты сделают тезис «Европа, Советскому солдату поклонись!» еще более убедительным.
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