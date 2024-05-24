Почему миграционная политика в Киргизии не похожа на миграционную политику в России

«Люди обеспокоены увеличением количества мигрантов в столице. В целом их требования правильные. Мы начали работу по выдворению незаконных мигрантов».

Почему реакция на ситуацию с мигрантами в Киргизии и в России совершенно разная?

Миграционная политика и национальная политика: взаимосвязь

Заключение

Недавно в столице Киргизии Бишкеке произошли массовые беспорядки, а точнее – столкновения местных жителей с мигрантами из Пакистана, Индии и Египта, во время которых пострадали 29 человек. Причиной беспорядков, как пишут местные СМИ, стал конфликт между местными жителями и иностранными студентами – по этой причине толпа громила студенческие общежития.При этом, кто послужил виновником конфликта, доподлинно неизвестно – судя по всему, между местными жителями и студентами на улице все началось с конфликта, причины которого установить непросто. По данным официальным МВД, киргизам не понравилось, что иностранные студенты курят, по неофициальным сведениям – конфликт спровоцировали сами местные жители, которые приставали к студенткам-египтянкам и получили отпор.Как бы то ни было, в итоге иностранцы избили киргизов (и были вскоре задержаны), а те пожаловались друзьям и знакомым и распространили соответствующие видеоролики в социальных сетях, после чего собралась толпа, намеренная отомстить иностранцам, и учинила погром.Местные власти и силовики при этом встали на сторону местных жителей, то есть своих соотечественников, начальник ГУВД города Бишкека Азамат Токтоналиев заявил, что требования киргизов ужесточить контроль над иностранцами вполне справедливы. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в свою очередь заявил, что запросы толпы «в целом правильные».Вне зависимости от того, кто был прав, а кто виноват, итогом данной акции стало то, что сотни граждан Пакистана покинули Киргизию, а местные власти стали ужесточать миграционную политику.Реакция властей Киргизии на миграционную проблему сильно контрастирует с реакцией российских властей на аналогичные вызовы. Даже после жестокого теракта, совершенного приезжими таджиками, в России немало чиновников и депутатов бросились защищать «дружбу народов» и оправдывать миграционную политику.Этот вопрос возник, наверное, у многих, потому что в Киргизии не нашлось депутатов, вроде Константина Затулина, который стал бы открыто защищать мигрантов и при этом лить помои на собственных граждан (в Киргизии бы такого просто не поняли). Власти заняли вполне однозначную позицию – наши правы, вне зависимости от того, кто был зачинщиком драки.Дело в том, что, в отличие от России, которая постоянно подчеркивает свой многонационализм, в Киргизии строят национальное государство. Как и в большинстве постсоветских стран. Национализм играет достаточно существенную роль в государствах Средней Азии и Южного Кавказа, поскольку их национальные сообщества базируются на принципе – свой своего всегда поддержит.Поэтому, когда мигранты из той же Киргизии или Таджикистана приезжают в Россию, они всегда держатся группами, со своими, и постоянно могут рассчитывать на их поддержку (вне зависимости от того, прав соотечественник или виноват), потому что у них так принято. Даже террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», их соотечественники, увы, жалели и публично не слишком осуждали.Солидарность по национальному и религиозному принципу чрезвычайно развита в Киргизии и других государствах Средней Азии, поскольку на этих принципах строится их национальное сообщество. В России же всякое проявление национализма, даже бытового, а не политического, рассматривается властями достаточно враждебно.Но здесь стоит сделать уточнение – когда этот национализм проявляют исключительно русские. Если же его выражают какие-то иные народы, то власти смотрят на это весьма благосклонно.Есть в этом какие-то двойные стандарты, не находите?При этом многонационализм в России имеет явно глобалистский подтекст – в РФ отсутствует список коренных народов, а посему «соотечественниками» считаются и народы, имеющие свои национальные государства за пределами России. На этом вопросе следует остановиться несколько подробнее.Либерализация законодательства о гражданстве в большинстве европейских стран и России обусловлена политической повесткой левых либералов и идеями мультикультурализма. Главным принципом реализации подобной политики является введение двойного гражданства и предоставление гражданства всем желающим иностранцам. Таким образом в этом отношении Россия четко следует общеевропейской глобалистской повестке.При этом, если в некоторых странах Европы, например в Венгрии, гражданство приобретается в основном на основании одного из родителей, который имеет венгерское происхождение, а дети, рожденные в стране от родителей иностранцев, как правило, не получают гражданство, в России представители Средней Азии получают российский паспорт в упрощенном порядке как «соотечественники». Поэтому таджиков, киргизов и т. д. часто воспринимают как часть многонационального народа РФ, хотя они оной не являются.Коренными народами России являются только те, кто не имеет за пределами страны своего государства. Однако чиновники, отвечающие за национальную политику, определив малочисленные коренные народы, до сиз пор так и не могут определить список всех коренных народов РФ. Представитель Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова утверждает, что определить коренные народы якобы невозможно (при этом малочисленные коренные народы определить все-таки смогли).Такое заявление неадекватно, поскольку критерий того, является народ коренным или нет, весьма прост – наличие у этого народа национального государства за пределами России, о чем было не раз сказано выше.В итоге получается, что наши чиновники полностью отвергают национальный принцип при получении гражданства и национальную идентичность как токовую. Фактически мы имеем дело с так называемой концепцией «гражданства для заинтересованных лиц», которая предполагает свободный доступ к гражданству всех желающих.В государствах же Средней Азии руководствуются совершенно другими принципами.В заключение следует отметить, что миграционная политика России тесно взаимосвязана с национальной политикой, которая вызывает множество вопросов. До сих пор доподлинно неизвестно – что такое «многонациональный народ Российской Федерации»?Поэтому неудивительно, что миграционная политика в Киргизии абсолютно полярна миграционной политике в России: в Киргизии – руководствуются принципами национального государства, национального сообщества, а в России – абстрактного многонационального народа и, как говорят некоторые политологи, «гибридной культурной идентичности», а поэтому чиновники тут считают, что в поддержке нуждаются как раз мигранты, а вовсе не коренное население.