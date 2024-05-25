Битва при Вустере

Предыстория битвы



Карл II, 1653 г., Филипп де Шампейн



Оливер Кромвель, 1649 г. Картина Роберта Уокера, Национальная портретная галерея, Лондон

Ход сражения



Карта битвы при Вустере 3 сентября 1651 года от историка Джона Фокса



Мост Пауик

Итог битвы



Оливер Кромвель в битве при Вустере, картина XVII века, неизвестный художник

Предыдущая битва между роялистами и парламентом состоялась 3 сентября 1650 года. Кромвель разгромил при Данбаре войска Дэвида Лесли, занял Эдинбург и захватил Эдинбургский замок. Гражданская война шла на территории Шотландии, армия короля постепенно сдавала позиции, но Карл II не сдавался. Он собрал новую армию роялистов, намереваясь объединить её с армией Лесли, который отступил в Стерлинг, и начать наступление.После захвата Эдинбурга Кромвель вернулся в Стерлинг, где сидел Лесли, и начал окружать его позиции. 2 августа 1651 года Оливер захватил Перт, но до него дошла весть, что роялисты объединились и пошли на юг, чтобы вторгнуться в Англию. Через два дня Кромвель со своей армией пошёл в погоню за королём.Карл II тем временем прошёлся маршем по западу Англии, надеясь набрать новобранцев. Но под его знамёна народ особо не шёл. Его армию настигли генералы Ламберт и Харрисон, пытаясь помешать перебраться роялистам через реку Мерси. Но у них это не вышло.Также с королём пытался воссоединиться граф Дерби со своими 1 500 солдатами. Но до армии Карла он дошёл вместе с 30 всадниками. Его войско разгромили 10 кавалерийских отрядов полковника Лилберна.В итоге 22 августа 1651 года армия Карла II достигла Вустера, где остановилась после изнурительного марша примерно в 500 км от Шотландии. Король располагал меньшими силами, чем он рассчитывал, но всё равно приготовился дать бой преследующему его Кромвелю. Роялистские солдаты приступили к ремонту разрушенных укреплений Вустера и строительству новых оборонительных сооружений.Кромвель выступил со своей основной армией в Ившем, примерно в 25 км от Вустера, 27 августа 1651 года, где к нему присоединились несколько младших командиров: генерал Флитвуд, лорд Грей из Гроби и генерал Десборо из Рединга. Армия Оливера насчитывала 28 000 человек, что почти вдвое превышало численность армии Карла II – 16 000 человек.Король провёл военный совет во второй половине дня 29 августа со своими командирами, среди которых были сэр Дэвид Лесли, командующий большим шотландским контингентом, герцог Бекингем и генерал Миддлтон.Битва при Вустере началась с атаки роялистов на батарею, установленную Кромвелем на Красном Холме к востоку от Вустера, которая начала бомбардировку города, и ещё одной атаки на укрепление на берегу реки Северн. 1 500 человек во главе с генералом Миддлтоном и полковником Китом были отбиты.Генерал-роялист Мэсси отправился с отрядом 300 человек защищать переправу через реку Северн, в 14 км к югу от Вустера. Мост через реку в Аптоне был разрушен, осталась одна доска для переправы местных жителей.Ночью 29 августа парламентский командующий генерал Ламберт прибыл с силами, значительно превосходящими силы Мэсси, на восточный берег реки с задачей форсирования переправы. Ламберт послал 18 добровольцев-драгун переправиться через реку по доске. Люди Мэсси не знали о прибытии парламентских войск, и драгуны смогли незамеченными перейти по разрушенному мосту на западный берег. Всё же их обнаружили и атаковали, но они укрылись в соседней церкви, где держались до подкрепления, пока основные силы не перешли вброд ниже по реке и не пришли им на помощь.Мэсси сдерживал Ламберта, но был в сильном меньшинстве и отступил на север в сторону Вустера, оставив Аптон и пункт переправы через реку Северн в руках парламентских войск. Мост быстро восстановили, что позволило всей парламентской армии переправиться на западный берег. Также армия Флитвуда собрала достаточно лодок, чтобы построить два наплавных моста для переправы через реки Тема и Северн.Основные силы парламентской армии 2 сентября были готовы к полномасштабной атаке. Но Кромвель назначил её на 3 сентября – годовщину своей победы при Данбаре. «Я календарь переверну, и снова 3 сентября» – эту песню мог напевать грустный Карл II, для которого этот день стал самым ужасным в жизни.Рано утром 3 сентября парламентские войска Флитвуда и Ламберта начали наступление на север в сторону Вустера, вверх по западному берегу реки Северн. Продвижение замедлилось из-за буксировки больших лодок, которые после переправы на Северне будут использоваться на Теме.Роберт Монтгомери командовал войсками роялистов, удерживавшими трёхкилометровую линию реки Тема между Поуиком и рекой Северн.Силы Флитвуда и Ламберта достигли реки Тема в петле к западу от реки Северн, и за очень короткое время навели лодочные мосты: один через Тему недалеко от её впадения в Северн, а другой через саму Северн к северу от слияния двух рек.Артиллерия парламента на Ред-Хилле и в Перри-Вуде к востоку от Вустера на противоположном берегу Северна обстреливала роялистов в городе, отвлекая их от атаки на противоположном берегу.Генерал Дин возглавил штурм моста Повик, но не смог перебраться через него. А вот Ламберт перешёл лодочный мост, но его отбросили горцы Питскотти.Карл II в начале битвы наблюдал за боями с башни Вустерского собора. Вскоре король сел на коня и поехал на берег Темы, чтобы лично подбодрить свои войска. Кромвель также наблюдал за сражением на этой реке с возвышенности на восточном берегу Северна.Видя трудности, с которыми столкнулись парламентские войска при форсировании реки Тема, и то, как мало они продвинулись, Кромвель повёл три бригады по второму мосту из лодок. Этот мост Кромвель специально приказал там проложить на случай, если его войскам потребуется подкрепление с восточного берега. Войска обошли роялистов с флангов, помогая отрядам Флитвуда.Горцы Питскотти, сражавшиеся с людьми Ламберта, оказались под атакой бригады Кромвеля, которая прошла по другому лодочному мосту. Столкнувшись с превосходящими силами, горцы отступили, оставив отряды у моста Повик без защиты. Все роялистские войска, расположенные вдоль реки Тема, в беспорядке отступили к Вустеру, перейдя его по главному городскому мосту.Бои продолжались около двух часов, и король вернулся в город, взял две колонны пехоты и атаковал армию парламента – на Ред-Хилле и Перри-Вуде. Их прикрывала артиллерия городского форта. Парламентские отряды, состоявшие здесь из ополчения, отступили. Их кавалерия ещё оставалась на восточном берегу Северна, пошла на подмогу, но роялисты отбили и их.Кромвель, видя, что дела плохи, со своими тремя бригадами переправился назад, на восточный берег реки и поспешил на помощь ополчению, которому приходилось туго. Роялистов было больше, но Кромвель заставил их в панике бежать в город.Карл II сражался лично, но понял, что не может войти в Вустер, поскольку проход закрыли фургоны с боеприпасами. Он скинул с себя доспехи, нашёл в толпе лошадь, присоединился к своим графам-командующим, чтобы сплотить войска. Но не вышло. Кромвель вошёл в город с востока, а Флитвуд с юга. А вот кавалерия Лесли, которая всю битву была к северу от города, в сражение так и не вошла.Лорд Ротс, сэр Уильям Хэммонд и полковник Драммонд продолжали сопротивляться в центре Вустера, пока сам Кромвель не убедил их сдаться на приятных условиях. Кливленд с отрядом роялистов вывел короля из города, что позволило ему впоследствии сбежать во Францию и укрыться там до лучших времён.Есть легенда, что по дороге в Сассекс, где Карла ждал корабль, он наткнулся на отряд парламентских войск в лесу, поэтому прятался от них на дубе.Значительной частью роялистов были шотландцы Дэвида Лесли. Около 3 000 человек погибли, 10 000 попали в плен. Кто-то после умер в лагерях для военнопленных, кого-то перевезли в Америку, и они там стали первыми рабами.Из командования роялистов меньше всего повезло графу Дерби – его казнили, хотя Кромвель просил у парламента помилования. Остальные попали в тюрьму, большинство из них вышли только после Реставрации Стюартов. Войска Оливера Кромвеля потеряли около 200 человек.После битвы при Вустере Кромвель вложил свой меч в ножны и больше никогда не сражался. Английской республике оставалось существовать девять лет.