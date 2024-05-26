Экспедиция к предкам. Культура двух царств



Сегодня наше знакомство с артефактами Древнего Египта будет посвящено самым ранним художественными изделиям объединившегося государства. Например, вот таким, как этот ритуальный нож из слоновой кости и кремня, украшенный 227 фигурками животных, период Негада III, родом из гробницы № 32 в Абу-Зайдане. Негада III длилась с 3200 до 3000 гг. до н. э. В этот период процесс формирования государства стал очевиден, и единой правящей политической силой становится фараон. Сейчас выставлен в Бруклинском музее

«Вот я стою и касаюсь камней,

может быть, самых древних из тех,

что вытесали люди! С тех пор,

как их клали в такое же знойное утро,

как и нынче, тысячи раз изменилось лицо земли.

Только через двадцать веков

после этого утра родился Моисей.

Через сорок – пришёл на берег

Тивериадского моря Иисус…

Но исчезают века, тысячелетия, –

и вот, братски соединяется моя рука

с сизой рукой аравийского пленника,

клавшего эти камни».

В. А. Щукина. Египет глазами Ивана Бунина //

Молодой ученый. 2024. № 3 (502). С. 504–508.



А вот мумифицировать умерших людей в Египте научились еще раньше. Позднедодинастический Негада II. Около 3400 г. до н. э. Британский музей



Боеголовка булавы с именем фараона Нармена. Ашмолеанский музей, Оксфорд



Визирь Кагемни. Каноническое изображение фигуры человека. VI династия. Мастаба на кладбище Тети в Саккаре



Кувшин с росписью. Культура Негада III. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Гребень для волос, украшенный рядами диких животных. 3200–3100 гг. до н. э. Негада III. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Косметическая ложечка с соколом на ручке. Ну разве не прелесть? Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Фараон Менкаура и его супруга. Музей изящных искусств в Бостоне



Нитка бус с восемью крупными подвесками. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Широкий воротник Мерит из бус из погребения трех жен фараона Тутмоса III. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Качели» для перемещения каменных блоков. Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, Египет



Многие фигурки эпохи Среднего царства вырезаны из дерева довольно-таки грубо. Но… очень живо и хорошо передают их движение. Гробница Макетра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Сегодня мы вновь будем знакомиться с культурой Древнего Египта, причем сразу двух периодов его истории: Древнего царства и Среднего царства. Тут надо вспомнить хронологию этого времени: Древнее царство – 2900–2270 гг. до н. э. (I–VI династии); Среднее царство – 2100–1700 гг. до н. э. (XI–XIII династии). В промежутке между ними имел место Первый переходный период, когда Египет был завоеван гиксосами, распался на номы и был полностью децентрализован.Но это политика.Что касается культуры и искусства, о которых у нас и пойдет речь, то объединение Египта в одно государство придало его культуре настолько мощный импульс, что он определил в целом все её развитие даже не на века – на тысячелетия.Главным в ней стала религиозная направленность. То есть и ваяние, и живопись, да практически все египетское искусство оказалось нацелено, во-первых, на возвеличивание личности фараона, а во-вторых, на обеспечение его счастливого загробного существования, равно как и существования на том свете каждого из египтян.Отсюда прежде всего монументальность и статичность всего высекаемого и изображаемого – ведь создавалось все это на века! Понятно, кстати говоря, и отношение к персоне фараона, которого почитали наместником Бога на земле.Дело в том, что в древнеегипетской мифологии бог Атум создал и землю, и небо из своего собственного семени, ну и понятно, чем именно он для этого занимался. Почему-то разливы Нила египтяне также приписывали мастурбации Атума. А так как случалось, что разлив задерживался, или был недостаточно высоким, помогать Атуму и проделывать все то же самое, стоя над Нилом, должен был уже сам фараон, под самым пристальным наблюдением жрецов и толп правоверных египтян.И еще много чего он должен был делать в качестве верховного жреца, совмещая власть светскую и духовную, например, раздевать ко сну статую бога Озириса вечером и одевать её утром. И не сделай он этого, Египет ждали бы ужасные бедствия!Отсюда и строительство гигантских пирамид, и каменные изваяния, и канонизированная форма изображения человека. Так, голова человека и ноги на рисунке должны были изображаться всегда в профиль. Тело – анфас, развернутым к зрителю.Понятно, что в ряде случае от этого канона приходилось отступать, но для этого потребовалась целая эпоха, а вот художники Древнего царства рисовали именно так. То есть искусство было частью культа, а на свете нет ничего более консервативного, чем религия.Интересно, что поскольку боги Египта были в основном звероголовыми, что прямо указывает на их происхождение от первобытных тотемов, животные египтянами также обожествлялись.Более того, множество животных, птиц и рыб считались священными. Их содержали при храмах, сытно кормили, холили, оказывали им почести, а после смерти бальзамировали и погребали на специальных кладбищах в саркофагах. До нас дошли кладбища, где погребали священных быков, баранов, кошек и, что самое удивительное, даже крокодилов. Мумий их было так много, что ещё в XIX веке их толкли в порошок и продавали в качестве удобрения, и все равно тех, что остались, с избытком хватило и на музеи, и на частные коллекции.А вот что удивительно, так это исключительно умелое изображение животных египтянами Древнего и Среднего царств. Кого бы они ни рисовали – обезьяну, сидящую на дереве, поджарую собаку со щенками, которых она готовилась кормить молоком, или кошку на охоте за птицами – все эти изображения исключительно совершенны.И это притом, что египетские художники никогда не рисовали с натуры. Они должны были просто знать, как выглядит то или иное животное, и уметь передать его в движении, то есть они были просто обязаны внимательнейшим образом всматриваться в окружающий их мир.А вот портреты людей, высеченные в камне, напротив, лишены экспрессии и абсолютно бесстрастны. Духовный мир человека и его переживания – то есть все то, что так стараются передать скульпторы современности, египетских мастеров Древнего царства не волновали совершенно. Ведь они изображали человека, идущего в вечность, и уже только этим освобожденным от всего земного.И только в искусстве Среднего царства и особенно в эпоху Нового царства такая точка зрения на портрет некоторым образом изменилась.То есть искусству в эпоху Древнего и Среднего царств была отведена очень важная роль: оно должно было дарить людям бессмертие. И было совсем неважно – видит ли нарисованное кто-то или нет. Важно было, что нарисованное сохранится и оживет вместе с тем человеком, кому оно принадлежит или посвящается.Именно поэтому главные скульпторы и художники в Египте того времени принадлежали к числу людей очень высокопоставленных и часто были даже жрецами. Так, зодчий Хемиун, построивший для фараона Хеопса его пирамиду, был его племянником, и уж понятно, что ради своего дяди он старался на совесть.Но вот после всех пертурбаций в Египте началась эпоха Среднего царства и… Изменения в искусстве стали заметны!Все каноны, как и прежде, преобладали, традиции – доминировали, но в ту же самую живопись проникла жанровая сценка, как в живописи, так и в скульптуре. Если в Древнем царстве на стенах гробниц преобладали раскрашенные рельефы, то теперь их заменили росписи. В них отражалось теперь не только «путешествие в страну Озириса», но и жизнь погребенного: полевые работы трудящихся на него крестьян и рабов, веселые пиры, сцены охоты – популярного досуга знати, и многое другое, что до того просто не изображалось.Животные, как раньше, изображались с чрезвычайным натурализмом и, как и до того, никто с натуры их не рисовал! Зато египетские художники постоянно тренировались, рисуя эскизы на глиняные черепках, большое количество которых дошло до нашего времени. И… сделаны эти эскизы менее канонично, чем сами росписи.То есть тренировались они в области живописи более живой и реалистичной, а достигнув совершенства, тут же переходили на канон. Причем сфинксы Среднего царства не отличаются практически ничем от своих предшественников из Древнего.А вот и живопись, и пирамиды стали другими. Пирамиды Древнего царства сложены из камня и имеют гранитную облицовку, хотя и не все. И они очень высокие. Пирамиды Среднего царства сложены из кирпича и облицованы известняком, а еще они более чем вполовину ниже тех, что строили зодчие древности. Как говорится – «труба пониже, дым пожиже». Но хорошо уже то, что живопись этой эпохи стала более приближенной к реальной жизни.А еще умельцы Среднего царства стали выделывать множество прелестных изделий для женщин не только очень знатных, но и из народа, которые могли себе позволить купить и дешевое украшение, и красивый резной гребень, и ложечку для притираний и косметики, которые в Египте того времени были столь же повседневным и повсеместным атрибутом, как в наше время щетка для чистки зубов!Ну а впереди были еще и падения, и взлеты эпохи третьего, Нового царства, наступившего после изгнания гиксосов из страны. Но о его культуре и искусстве – в следующий раз.