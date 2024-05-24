О последних днях, глупой смерти и похоронах М. Ю. Лермонтова

Отрывок



Предсмертный портрет М. Ю. Лермонтова



Дом, в котором М. Ю. Лермонтов квартировал в Пятигорске

Комментарии



Д. В. Ракович



Н. С. Мартынов в обмундировании офицера Гребенского казачьего войска



Портрет Н. И. Лорера в 1841 году

Дополнения



Е. А. Арсеньева



Вид на усадьбу с северо-запада



Вид на усадьбу с северо-востока



Фамильный склеп Арсеньевых, в котором находится могила М. Ю. Лермонтова



Могила М. Ю. Лермонтова



Стол в комнате М. Ю. Лермонтова в Пятигорске



А. С. Траскин







Известно, что последним местом службы М. Ю. Лермонтова стал Северный Кавказ, где он воевал в составе Тенгинского пехотного полка в звании поручика. О Тенгинском полку вышло в свет несколько книг, но о его знаменитом офицере подробно речь идет лишь в книге Д. В. Раковича [1] «Тенгинский полк на Кавказе. 1819–1846», изданной в Тифлисе [2] в 1900 году.Не претендуя на новое слово в лермонтоведении, приводим здесь отрывок из этой книги с нашими комментариями, а также дополнения, в том числе воспоминания одного из сослуживцев М. Ю. Лермонтова, знавшего его лично.Тенгинский полк на Кавказе. 1819–1846. Тифлис, 1900, С. 251–252).[1] Дмитрий Васильевич Ракович (1865–1918) – кавказовед, военный педагог.[2] Тифлис – название Тбилиси до 1936 года.[3] В Пятигорск М. Ю. Лермонтов приехал на лечение в конце мая 1841 года, то есть за два месяца до гибели.[4] Здесь неточность: М. Ю. Лермонтов был убит не 15 июня, а 15 июля.[5] 15 июля 1841 года по старому стилю – 27 июля по новому стилю.[6] Речь идет о второй в жизни М. Ю. Лермонтова дуэли. Первая состоялась 16 (28) февраля 1840 года.[7] Николай Соломонович Мартынов (1816–1876) – майор Кавалергардского полка в отставке. С 1837 году воевал на Кавказе в составе Гребенского казачьего полка как доброволец. Согласно собственным воспоминаниям (см. ниже), подтвержденным ЭСБЕ (Т. XVIII «A», СПб., 1896, С. 702), был знаком с Лермонтовым по Юнкерской школе (с 1864 года – Николаевское кавалерийское училище), где они учились в одно время в 1832–1834 гг. За дуэль с Лермонтовым был приговорен к 3-месячному аресту.[8] «сраженный, как и первый…» – речь идет об А. С. Пушкине.[9] «на этот раз не было брошено вызова виновным…» – автор этими словами встает на сторону Лермонтова.[10] Тюркское название горы Бештау, что значит «Пятигорье», дало название городу Пятигорску.[11] Николай Иванович Лорер (1794–1873) – офицер-декабрист, разжалованный из майоров Вятского пехотного полка в рядовые. В 1837–1842 гг. воевал на Кавказе, дослужившись до офицерского звания «прапорщик».[12] Прохождение М. Ю. Лермонтовым службы в названных полках: 1834–1837 гг. – Лейб-Гвардии гусарский, 1837 г. – Нижегородский драгунский, 1837–1838 гг. – Лейб-Гвардии Гродненский гусарский, 1838–1840 гг. – Лейб-Гвардии гусарский, 1840–1841 гг. – Тенгинский пехотный.[13] Сноска-звездочка отсылает нас к публикации: из записок Н. И. Лорера «Декабристы на Кавказе» // Русский Архив. 1874, № 9, столбцы 688–689.1. О последовавшем перезахоронении также рассказывает сослуживец М. Ю. Лермонтова по Тенгинскому полку Н. И. Лорер: «Через год тело Лермонтова по просьбе бабки его перевезено было в родовое имение его [в] Пензенской губернии» (из записок Н. И. Лорера «Декабристы на Кавказе» // Русский Архив. 1874, № 9, столбец 689).Бабка – Елизавета Алексеевна Арсеньева (1773–1845).Родовое имение – усадьба Тарханы, в настоящее время – село Лермонтово Белинского района Пензенской области.2. Н. И. Лорер так рассказывает о своей последней встрече с М. Ю. Лермонтовым:(из записок Н. И. Лорера «Декабристы на Кавказе» // Русский Архив. 1874, № 9, столбец 687).3. Историческую ценность представляют воспоминания Н. И. Лорера о воцарившейся в Пятигорске в связи гибелью М. Ю. Лермонтова атмосфере:(из Записок Н. И. Лорера «Декабристы на Кавказе» // Русский Архив. 1874, № 9, столбцы 687–688).4. Историческую ценность представляют также опубликованные как приложения в названной книге Дм. Раковича документы о прохождении службы поручиком Лермонтовым, а также приведенный нами ниже рапорт коменданта Пятигорска полковника Ильяшенкова «Командующему войсками на кавказской линии и в Черномории г. генерал-адъютанту и кавалеру Граббе» о состоявшейся между Лермонтовым и Мартыновым дуэли.Василий Иванович Ильяшенков (1772 – после 1842) – полковник, произведенный в это звание в возрасте 68 лет, кавалер 4-х орденов.Павел Христофорович Граббе (1789–1875) – командующий на Кавказе в 1838–1842 гг. в звании генерал-лейтенанта.5. Некоторый свет на отношения Мартынова с Лермонтовым и на обстоятельства их дуэли проливают следующие публикации: