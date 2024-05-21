Американский историк заявил, что установил источники финансирования Троцкого

В начале мая 1917 года революционер Лев Троцкий со своей семьей прибыл в норвежский порт Христиания. Несмотря на то, что плавание из Нью-Йорка в Христианию заняло около шести недель, ставаться в Норвегии Троцкий не собирался - он спешил в Россию, где не был десять лет. Перед тем, как сесть на поезд в Петроград, Троцкий отправил телеграмму некому Абраму Животовскому.На закономерные вопросы, кто такой Животовский и что делал Троцкий в Нью Йорке ответил американский историк Ричард Спенс, исследовавший документы, относящиеся к трехмесячному пребыванию Троцкого в Нью-Йорке. Среди билетов на пароход, счетов за аренду квартиры и других платежных документов Спенсу удалось установить, кто финансировал и стоял за Троцким перед его отправки в Россию для организации новой революции.До августа 1917 года Троцкий не был большевиком и с Лениным у него были конфликтные отношения. Еще в 1911 году Ленин называл Троцкого "иудушкой", а в феврале 1917 назвал его негодяем и "оппортунистическим зигзагом", который "виляет, жульничает, позирует, как левый, при этом помогая правым". Троцкий тоже не оставался в долгу: в 1912 году он назвал Ленина "вором и паразитом" за то, что тот начал печатать газету "Правда", имеющую такое же название, как издаваемый Троцким с 1908 года печатный орган. И тем не менее союз Ленина и Троцкого все же состоялся. Поворотным моментом стало восстание, в котором участвовали большевики и анархисты.По информации Спенса, у сбежавшего от преследования царских властей Троцкого был таинственный благодетель, финансировавший его во время пребывания за границей. В донесении французской разведки упоминается фигура Эрнста Барка, давнего русского эмигранта и двоюродного брата российского министра финансов Петра Барка. Именно проживавший в Мадриде Эрнст Барк снабжал Троцкого деньгами для его перемещений в Нью-Йорк и другие города, а также обеспечивал революционеру комфортное проживание за границей.Происходивший из эстляндской немецкой дворянской семьи Барк выступал за освобождение своей прибалтийской родины от царизма. При этом связь Барка с Троцким, по версии упомянутого историка, сохранилась и после победы большевиков.