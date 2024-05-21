Американский историк заявил, что установил источники финансирования Троцкого

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Американский историк заявил, что установил источники финансирования Троцкого

В начале мая 1917 года революционер Лев Троцкий со своей семьей прибыл в норвежский порт Христиания. Несмотря на то, что плавание из Нью-Йорка в Христианию заняло около шести недель, ставаться в Норвегии Троцкий не собирался - он спешил в Россию, где не был десять лет. Перед тем, как сесть на поезд в Петроград, Троцкий отправил телеграмму некому Абраму Животовскому.

На закономерные вопросы, кто такой Животовский и что делал Троцкий в Нью Йорке ответил американский историк Ричард Спенс, исследовавший документы, относящиеся к трехмесячному пребыванию Троцкого в Нью-Йорке. Среди билетов на пароход, счетов за аренду квартиры и других платежных документов Спенсу удалось установить, кто финансировал и стоял за Троцким перед его отправки в Россию для организации новой революции.



До августа 1917 года Троцкий не был большевиком и с Лениным у него были конфликтные отношения. Еще в 1911 году Ленин называл Троцкого "иудушкой", а в феврале 1917 назвал его негодяем и "оппортунистическим зигзагом", который "виляет, жульничает, позирует, как левый, при этом помогая правым". Троцкий тоже не оставался в долгу: в 1912 году он назвал Ленина "вором и паразитом" за то, что тот начал печатать газету "Правда", имеющую такое же название, как издаваемый Троцким с 1908 года печатный орган. И тем не менее союз Ленина и Троцкого все же состоялся. Поворотным моментом стало восстание, в котором участвовали большевики и анархисты.

По информации Спенса, у сбежавшего от преследования царских властей Троцкого был таинственный благодетель, финансировавший его во время пребывания за границей. В донесении французской разведки упоминается фигура Эрнста Барка, давнего русского эмигранта и двоюродного брата российского министра финансов Петра Барка. Именно проживавший в Мадриде Эрнст Барк снабжал Троцкого деньгами для его перемещений в Нью-Йорк и другие города, а также обеспечивал революционеру комфортное проживание за границей.

Происходивший из эстляндской немецкой дворянской семьи Барк выступал за освобождение своей прибалтийской родины от царизма. При этом связь Барка с Троцким, по версии упомянутого историка, сохранилась и после победы большевиков.

3 комментария
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  1. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 14:48
    Освободили родину (Эстляндию) от царизма, и заодно от самих немцев. Получили распишитесь.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 14:59
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала,что "Ледорубные войска" распущенные при "меченном" сейчас воссоздаются вновь,и что все кто хорошо владеет ледорубом принимаются в эти войска без ограничений. . . winked
  3. zombirusrev Звание
    zombirusrev
    -1
    Сегодня, 15:03
    Будьте любезны с..сылочки на источники. Как будут источники можно будет говорить об их адекватности. И только после проведения исторического анализа источников..может быть этот текст можно будет принять к сведению. А пока "Словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по ума.."(с) В общем пока это досужие россказни. Из той же серии, как германский генштаб организовал через Ленина ноябрьскую революцию 1918 года в Германии.