Китай ввёл ответные санкции против компаний ВПК США и американских чиновников
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Китай ввел санкции в отношении американских компаний и высокопоставленных чиновников в качестве ответных мер на американские ограничения. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД КНР.
Под китайские санкции попали 12 американских оружейных компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу США, а также 10 высокопоставленных чиновников. Этот ответный ход на введение односторонних санкций США против китайских компаний, связанных с Россией, а также за поставки вооружений на Тайвань. Пекин обвиняет Вашингтон в "злоупотреблении односторонними санкциях, травле и экономическом принуждении". Как заявили в МИД КНР, действия США серьезно нарушают законные права и интересы китайских компаний.
Ограничительные меры вводятся за продажу оружия Тайваню и в качестве ответа на ограничения против китайских предприятий из-за их сотрудничества с Россией
- говорится в заявлении МИД КНР.
Введенные Китаем ограничительные меры экономического характера вступают в силу с 22 мая 2024 года, в чем именно они заключаются, пояснений нет.
Ранее в Пекине обвинили Вашингтон в нарушении принципа «одного Китая» продажей оружия Тайваню. Кроме того, поставляя вооружения на остров американцы нарушили положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
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