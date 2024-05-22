Китай ввёл ответные санкции против компаний ВПК США и американских чиновников

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Китай ввёл ответные санкции против компаний ВПК США и американских чиновников

Китай ввел санкции в отношении американских компаний и высокопоставленных чиновников в качестве ответных мер на американские ограничения. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД КНР.

Под китайские санкции попали 12 американских оружейных компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу США, а также 10 высокопоставленных чиновников. Этот ответный ход на введение односторонних санкций США против китайских компаний, связанных с Россией, а также за поставки вооружений на Тайвань. Пекин обвиняет Вашингтон в "злоупотреблении односторонними санкциях, травле и экономическом принуждении". Как заявили в МИД КНР, действия США серьезно нарушают законные права и интересы китайских компаний.



Ограничительные меры вводятся за продажу оружия Тайваню и в качестве ответа на ограничения против китайских предприятий из-за их сотрудничества с Россией

- говорится в заявлении МИД КНР.

Введенные Китаем ограничительные меры экономического характера вступают в силу с 22 мая 2024 года, в чем именно они заключаются, пояснений нет.

Ранее в Пекине обвинили Вашингтон в нарушении принципа «одного Китая» продажей оружия Тайваню. Кроме того, поставляя вооружения на остров американцы нарушили положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
21 комментарий
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  1. bandabas Звание
    bandabas
    +3
    Сегодня, 13:25
    Похоже "мясо на кости нарастает".Китайцы люди прагматичные. Просто так ничего делать не будут.
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 13:37
      Цитата: bandabas
      Похоже "мясо на кости нарастает".Китайцы люди прагматичные. Просто так ничего делать не будут.

      Именно. Потому они будут и дальше просто "создавать неудобство", но продолжать выгодную торговлю. А "мясо на кости"... Китайцы, как впрочем и амеры, предпочитают его соскабливать. И пока будет оставаться такая возможность они будут это делать и улыбаться. Впрочем как и мы....
      Бизнес и политика в наше время уже неразделимы.
      1. bandabas Звание
        bandabas
        -9
        Сегодня, 13:48
        Ну а мы продолжаем гнать на Запад ресурсы (уран, редкоземы,титан, нефть, газ, азото и фосфорные удобрения, древесину, и т.д.). Капиталистам наплевать на санкции и прочие договоры.И кислород наше руководство не собирается перекрывать. Главное- срубить бабло. А потом ждать, пока пенсионеры не выйдут в расход.
        1. bandabas Звание
          bandabas
          -2
          Сегодня, 14:39
          О как!. Привет продажникам ресурсов в обмен на жизни наших солдат. То что передается им- автоматически аукается по нам.Позор лилипутам. И гаранту.
      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 13:53
        Цитата: ian
        Впрочем как и мы....
        Бизнес и политика в наше время уже неразделимы.

        Тут не поспоришь, Так же как и американцы, так и китайцы вводят санкции на те направления и компании которые не касаются интересов страны.
  2. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 13:27
    Неужели? Наконец то! Не верю своим ушам! Значит на Западе ВПК сядет в галошу из-за отсутствия китайского хим сырья для производства взрывчатки и пороха !!?
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:31
    Ответка прилетела....

    bully пусть теперь сами репу чешут.... а то уверовали в свою исключительность...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:32
    Неужели китайцы уедут с американских оборонных предприятий? bully А кто нибудь помнит КНР против США санкции вводили ранее?
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 14:00
      вводили..................................................
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:34
    Ограничительные меры вводятся за продажу оружия Тайваню и в качестве ответа на ограничения против китайских предприятий из-за их сотрудничества с Россией

    - говорится в заявлении МИД КНР
    Очень своевременное решение ... fellow
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 13:36
    Очень многообещающее начало. Будем ждать и надеяться на продолжение. Китай начал отказываться от политики "последнего, китайского, предупреждения" и начал переходить к практическим действиям.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:36
    Экономики круто повязаны друг на друга...
    А теперь главный вопрос, кто то из них хочет, сумеет отвязаться от экономики, от потребительское рынка конкурента???
  8. Болторез Звание
    Болторез
    -1
    Сегодня, 13:39
    Под китайские санкции попали
    А самим американцам от этого что? Дома в Пекине отберут, счета в юанях заморозят?
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      -1
      Сегодня, 14:07
      а нашим чиновникам то западных санкций то что? дома в Берлине и счета в евро заблокируют? а ведь достаточно не иметь дома в европе и счета за кордоном держать в азиатских банках, но упс . дл некоторых трагедия это то что им нельзя посещать европу, для них воздух только в ЕС, еда только в ЕС , все что вне ЕС это не еда и не воздух и не напитки, так и западными чиновниками будет, пока им не нужно ни в Росси ни Китай , но через 10-15 лет ситуация очень изменится и будет можно гонять в Россию и Китай , и весь мир будет это делать, а вот им будет нельзя
      1. Болторез Звание
        Болторез
        -1
        Сегодня, 14:09
        достаточно не иметь дома в европе и счета за кордоном
        В том и дело, что американцы свои деньги держат в США.
        через 10-15 лет ситуация очень изменится
        А что случится belay ?
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 14:10
          простые да, а непростые создали такой инструмент как оффшоры.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            -1
            Сегодня, 14:15
            Подконтрольные себе на все 100%.
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              0
              Сегодня, 14:21
              но не в штатах.....
              а когда рухнет бакс, то подконтрольны им будут только их туалетная бумага и домашняя собака, и то не факт . и весь мир будет хранить деньги в новых местах и это будут Китай и Россия, а вот этим чиновникам там хранить деньги будет нельзя. как и приехать в гости в Россию или Китай
              1. Болторез Звание
                Болторез
                0
                Сегодня, 14:25
                а когда рухнет бакс
                А когда это будет? Бакс рухает последние 30 лет и пока не рухнул.
                приехать в гости в Россию или Китай
                Врядли они загорятся желанием.
                1. LuckyBlog Звание
                  LuckyBlog
                  0
                  Сегодня, 14:35
                  ничто не вечно под Луной , бакс уже трещит, именно поэтому им так нужна большая война. если не смогут развязать то баксу хана
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 13:42
    Странно что в США из Китая не увеличивается число возвращённых облегаций laughing Надеюсь ФРС выстоит, мало ли долговой пузырь снова лопнет crying