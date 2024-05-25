Их убирали на взлёте. Или в воздухе… Памяти президента Ирана
Версия – диверсия?
В Иране сейчас расследуют причины авиакатастрофы иранской делегации во главе с президентом Эбрахимом Раиси. Эксперты не исключают, что это не внезапная авария: извне могла иметь место высокотехнологичная диверсия.
Впрочем, разного рода «авиационные случайности», обусловленные политическими факторами, происходили в истории не однажды…
Преемник кормчего Мао
Начнём с почти позабытого у нас.
Едва ли не показательной выглядит гибель 13 сентября 1971 года в авиакатастрофе маршала КНР Линь Бяо, рассматривающегося как преемник великого кормчего Мао Цзэдуна. Считается, и не без оснований, что Линь Бяо готовил устранение Мао от власти, не исключая физическую ликвидацию.
Однако заговор был раскрыт, и маршал попытался вылететь со «сподвижниками» и супругой в СССР. Но на территории Монголии самолет, где они находились, потерпел крушение. Или, по некоторым данным, был «своевременно» сбит ракетой.
Понятно, что в то время в Улан-Баторе и тем более в Москве не были заинтересованы даже в косвенном намёке на внешние связи заговорщиков. Однако эта версия так и не получила официального подтверждения в Пекине.
Более того, даже в ходе кампании 1971–1974 гг. шельмования Линь Бяо указывалось только, что «заговорщики, попытавшиеся расколоть руководство, возглавляемое председателем Мао Цзэдуном, – буржуазные карьеристы, двурушники, изменники, предатели родины и партии».
То есть не было и намёка на возможную причастность СССР и Монголии к заговору преемника против великого кормчего.
Шведский генсек ООН
Не менее показательна гибель в авиакатастрофе шведа Дага Хаммаршельда, генсека ООН. Это случилось в 1961 году в британской Северной Родезии (с 1964 года – Замбия). Хаммаршельд участвовал в урегулировании конфликта Египта с Израилем, Великобританией и Франций в 1956 году.
Тогдашний генсек был среди инициаторов ооновских санкций против режима апартеида в ЮАР, введённых с 1962 года. А в 1960–1961 гг. небезуспешно посредничал в урегулировании конфликта между сепаратистами и правительством Конго, бельгийской колонии до 1960 года.
На заключительные переговоры Хаммаршельд вылетел 18 сентября 1961 года на шведском самолете SE-BDY в Северную Родезию. Но на подлёте к пункту назначения авиасудно потеряло управление и потерпело катастрофу.
Сепаратистов вооружали, финансировали и политически поддерживали корпорации Запада, обладавшие в Конго колоссальными месторождениями урана, цветных металлов, марганца, плантациями кофе, какао, хлопка, сахарного тростника. Так что не в их интересах было прекращение войны в этой стране.
Но… только 17 августа 2011 года британская The Guardian опубликовала результаты независимого расследования, согласно которым самолёт Хаммаршельда был сбит либо сепаратистами, либо бельгийско-французскими истребителями: они появились вблизи пункта назначения в канун приземления самолета с Хаммаршельдом…
Президент непокорной Панамы
31 июля 1981 года самолёт DHC-6 Twin Otter (США), на котором Омар Торрихос – президент Панамы в 1968–1978 гг., главком Национальной Гвардии с 1972 года, вылетел на юг страны, вскоре вдребезги разбился. Документы расследования аварии были захвачены американцами при вторжении США в Панаму в 1989 году.
Это было сделано под предлогом «борьбы с наркотрафиком», однако попытка обнародовать их в Панаме в 1991 году не состоялась ввиду протеста Вашингтона, запретившего «разглашение секретной информации».
Но ещё за четыре года до этого, в 1987 году в панамской телепрограмме «Свидетели истории» выступил Хосе де Хесус Мартинес, помощник и телохранитель Торрихоса. Он, не особо тушуясь, заявил, что
Характерно и то, что О. Торрихос в 1979 году настоял на предоставлении «временного убежища» свергнутому Шахиншаху Ирана Мохаммеду Реза Пехлеви и Шахбану. А в ходе беседы с Торрихосом низложенный иранский монарх рассказал об участии спецслужб США в иранских событиях в ноябре 1978 – феврале 1979 года.
Кстати, именно Торрихос добился в 1977 году соглашения с США о переходе с 1998–2000 гг. под суверенитет Панамы Панамского канала и «зоны безопасности» Пентагона по берегам канала. Он же в конце 70-х годов инициировал переговоры о создании политико-экономического блока Панамы, Кубы и сандинистской Никарагуа.
Лидер Герцеговины и Боснии
18 января 1977 года Джемал Биедич – руководитель югославской Боснии и Герцеговины с супругой провожали на Белградском аэродроме Иосипа Броза Тито – президента ещё единой Югославии СФРЮ. Маршал Тито направлялся с государственным визитом в Ливию.
Обратно в Боснию супруги Биедич возвращались на американском самолёте Learjet 25, но вскоре он внезапно потерял управление и врезался в гору. Биедич с супругой и лётный экипаж погибли. Тито, прервав визит, вернулся в СФРЮ.
А ведь Дж. Биедич поддерживал борьбу в титовской Югославии с хорватскими, албанскими, словенскими сепаратистами, выступая за более жёсткие меры против сепаратистов, за укрепление единства Югославии. Плюс к тому, он считался преемником И. Б. Тито.
Незадолго до авиакатастрофы на Биедича в Боснии и Герцеговине были совершены покушения: но террористы сумели скрыться. Однако выяснилось, что организованы покушения были местной албано-хорватской группой, выступавшей за отделение Боснии и Герцеговины, Хорватии и Косово от Югославии.
Характерный штрих: в память о Биедиче планировалось переименовать город Мостар на юге Боснии, где он родился (в 1917) и получил начальное образование. Но переименование Мостара в Биедич не состоялось: инициативы и решения Тито, которому было уже 85 лет, всё активнее саботировались сепаратистами в руководстве югославских республик.
Человек из Руанды
Жювеналь Хабьяримана, президент центральноафриканской Руанды с 1973 года – бывшей бельгийской колонии (до 1962 года) – стал проводить с середины 80-х национализацию собственности бельгийских компаний. Прежде всего, в сфере добычи олова и вольфрама: по их запасам у Руанды одно из ведущих мест в Африке.
Хабьяримана выступал за политико-экономический союз всех стран региона. Как и за отказ от неоколониальной валютной системы, навязанной Африке бывшими метрополиями. Схожую политику проводил в 80-х – начале 90-х гг. Сиприен Нтарьямира, президент соседней Бурунди – тоже бывшей бельгийской.
6 апреля 1994 года на французском самолете Dassault Falcon-20 они вместе направились на переговоры с тогдашним прозападным главой Конго (Киншаса) Ж. Мобуту Сесе Секо. С территории Конго поставлялось оружие националистам в Бурунди и Руанде, поэтому главы этих стран хотели урезонить такую политику Мобуту.
Но вскоре самолёт был сбит из ПЗРК вблизи границы с Конго. Останки президентов Бурунди, Руанды и лётного экипажа были обнаружены у границы Конго с Руандой…
Очень и очень странным, между прочим, выглядит и крушение в апреле 2010 года вблизи Смоленска Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, направлявшимся на встречу с В. Путиным в Катыни. А ведь этот визит вполне мог обозначить кардинально иное развитие взаимоотношений России и Польши…
Информация