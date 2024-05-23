Финская компания представила свою новую морскую мину «Камбала»

Финская компания FORCIT представила свою новую морскую мину под названием FLOUNDER («Камбала»). Взрывное устройство уже доступно для приобретения потенциальными покупателями, пишет портал Naval News.В материале со ссылкой на пресс-релиз разработчика говорится, что «Камбала» оснащена системой обнаружения целей новейшего поколения с мультисенсорной технологией, включающей несколько датчиков: акустический, магнитный, давления, инерционный с опциями UEP и фотонный. При этом аналогичную систему имеет еще одна мина BLOCKER, ранее созданная компанией FORCIT.Как сообщает производитель, для обеих мин создана одинаковая система поддержки, что позволяет оператору управлять смешанными подводными минными полями.Также в статье указано, что как FLOUNDER, так и BLOCKER могут быть установлены с различных типов надводных кораблей благодаря модульной системе постановки мин SUMICO.Вес новейшей финской мины составляет 145 кг. Согласно указанным в пресс-релизе характеристикам, она может функционировать в диапазоне температур от -32 до + 65 градусов по Цельсию.Как пишет Naval News, FORCIT специализируется на производстве взрывных устройств с 1893 года и уже более 100 лет поставляет оборонную продукцию для ВС Финляндии.

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