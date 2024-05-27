Не стоит забывать про дешёвый бензин
Всегда твердили и не устанем повторять, что относительно, хотя, конечно, не в отношении уровня зарплат, дешёвая энергия и недорогое топливо – это главное и чуть ли не последнее конкурентное преимущество российской экономики.
Не пользоваться им – значит де-факто работать на конкурентов, пусть и ради собственной прибыли, вроде бы внутренней, российской, которую теперь ни в офшор, ни ещё куда-нибудь просто так не выведешь (Нет ничего дороже дешёвого бензина).
Не в казну, не в Красную Армию
В условиях СВО многие ждали, точнее – опасались куда более жёсткого регулирования топливного рынка, но на практике всё оказалось не совсем так, вернее – совсем не так, как можно было надеяться.
Нормированные поставки топлива в зону боевых действий стали не более чем ещё одним, причём, возможно, самым коррупционным, рынком сбыта. Для подтверждения надо лишь дождаться завершения кампании «жёстких посадок» – наверняка многое всплывёт.
Фронтовой рынок оказался ничуть не хуже, а во многом и лучше продаж на экспорт. Тем не менее полностью и даже частично отказаться от традиционного рынка сбыта внутри страны, который вопреки опасениям, вовсе не стагнирует, никто из нефтяных компаний не планирует.
Когда ни добыча, ни переработка существенно не снизились, этот рынок остаётся рынком предложения, но не сбыта. За два с лишним года его не раз пытались разбалансировать, рассчитывая на скачок цен, для многих очень выгодный, но не получалось.
Причём не получалось даже без применения средств ручного управления. Впрочем, дежурные критики Минэнерго, как и всего кабмина, твердят иное – мол, как раз ручное управление всё портит, и бензин внутри страны вполне мог бы продаваться и дешевле.
Плюс-минус эмбарго
Только не совсем понятно, зачем и кому это реально нужно. Посудите сами – потребители настолько привыкли не замечать ползучего подорожания, что этим просто грех не воспользоваться.
Всё это, разумеется, при условии, что сверхдоходы уйдут в казну, а не в карманы нефтяных баронов и королей бензоколонок. Кто-то из экспертов уже отметил, что цены на топливо начали расти на фоне ожиданий отмены эмбарго на его экспорт. Но представляется, что такую оценку вряд ли можно признать обоснованной.
Во-первых, рост цен на данный момент – минимальный, для большинства незаметный. Пусть даже рынок и закладывается на будущее, но не значительно, опасаясь распугать потребителей. Но сезон в разгаре, и пустых дорог ждать не стоит ещё долго.
Однако на эксперименты с ценами никто не решается – спасибо конкуренции. К тому же запрет на экспорт бензина, изначально введённый до 31 августа, приостанавливается больше чем на месяц. Так что больших перемен не стоит ждать как минимум до 30 июня.
Дальше отмены эмбарго можно не ждать – критический сезон с высоким спросом сменится сезоном отпусков. В правительственном сообщении о приостановке эмбарго говорится, что
«решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений».
Нельзя забывать, что бензиновое эмбарго было частичным – запрет не затрагивал весьма объёмные поставки по межправительственным соглашениям. Там на первых ролях были союзники по Евразийскому экономическому союзу, на которых ничего, сверх положенного, при всём желании не заработаешь.
По сравнению с этой статьёй топливо, которое граждане могли вывозить для личного пользования, а также то, что шло на оказания международной гуманитарной помощи – это так, мелочь. Тем более что эмбарго сопровождалось повышением нормативов обязательных продаж дизельного топлива на биржах.
Не сразу, но по частям
Принятые меры помогли поддержать стабильность на рынке топлива, когда спрос оказался неожиданно высоким не только из-за весенних полевых работ, но и из-за неожиданных заморозков чуть ли не по всей стране.
Уже в начале мая из правительства пришло признание, что внутренний рынок бензина РФ перенасыщен – причём об этом заявил не министр Николай Шульгинов, явно готовившийся к отставке, а профильный вице-премьер Александр Новак.
Эмбарго уже месяц назад надо было отменять, но решение было отложено из-за хлопот по формированию нового правительства. А ведь цены на бензин и иные нефтепродукты стали падать с середины апреля, и нефтяные компании вовсе не собирались снижать переработку в ожидании сезона профилактических работ.
Да, надо было как-то избежать затоваривания рынка, но дело ограничилось тем, что случилось что-то вроде негласного корпоративного сговора – никто сильно снижать цены на АЗС так и не стал. И всё это несмотря на стабильность рубля, на не самую высокую инфляцию. Инфляцию, между прочим, можно было бы сбить и ещё как раз за счёт дешёвого топлива.
Но теперь всё фактически позади, и ручного управления от нового министра энергетики Сергея Цивилёва, кажется, уже и не потребуется.
Итак, все запреты отменяют, и можно ждать, что с внутреннего рынка уйдут примерно 200 тысяч тонн топлива в месяц. И соответственно, можно уже и на АЗС заметить возобновившийся рост цен на бензин. А когда хотя бы несколько нефтеперерабатывающих заводов встанут на плановое ремонтное обслуживание, цены могут и вовсе подскочить.
Из Астрахани и Комсомольска-на-Амуре уже подтвердили подготовку местных НПЗ к приостановке работы. Учтём ещё и непрерывные атаки украинских дронов на наши нефтяные мощности (один из атакованных НПЗ в Туапсе – на фото) и примем как данность, что все шансы на действительно дешёвый бензин в который раз упущены.
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