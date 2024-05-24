Суд перевёл экс-командующего 58-й армией Попова из СИЗО под домашний арест

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Суд перевёл экс-командующего 58-й армией Попова из СИЗО под домашний арест

Бывшему командующему 58-й армией ЮФО Ивану Попову изменили меру пресечения, отправив под домашний арест. Соответствующее решение принял суд. Об этом сообщают российские ресурсы.

2-й Западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство следствия, отпустив генерала Попова из СИЗО и заменив его на домашний арест. Решение принято с учетом характеристик генерала, а также «иных обстоятельств», вскрывшихся в итоге расследования дела. Само заседание прошло в закрытом режиме, пресса допущена не была. До этого Попова доставили в суд в наручниках и под охраной. Генерал был в приподнятом настроении, о чем-то беседовал со своим адвокатом и даже смеялся.



Судья: Иван Иванович, Вам сегодня придется вставать чаще, чем обычно... Попов: Вставать полезно, честно говоря...

- такой диалог перед заседанием произошел между судьей и генералом.


Ранее Попову предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 130 млн рублей. Генерал вину не признал и не собирается ее признавать. Как уже сообщалось, следствие считает, что Попов причастен к хищениям металлоконструкций, переданных для подготовки укреплений на Запорожском направлении перед контрнаступлением украинской армии в прошлом году. Сумма ущерба составила 130 млн рублей.

Многие считают, что дело заказное, кому-то Попов очень сильно наступил на любимый мозоль. Будем надеяться, что следствие разберется, кто прав, а кто виноват.
28 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -27
    Сегодня, 15:56
    Он ещё и смеялся.... Нет ну а что - не докажут, уйдет в отставку вполне обеспеченным человеком.... Игра стоила свечь... am Одному свинтить с баблом позволили, других на домашний арест а потом в отставку без конфискации...
    Прям пестня какая то для кого то....
    1. faiver Звание
      faiver
      +16
      Сегодня, 16:19
      вы, как я погляжу уже доказали вину генерала Попова? из Битвы экстрасенсов чтоль?
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Сегодня, 16:44
        Была информация, что Попов нищ, как церковная крыса. Живет в обычной трёхкомнатной квартире. Жена - не бизнесвумен. Не похож он на обычного генерала.
        Дело похоже на заказуху. Хотят подставить Попова.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 16:55
          Хорошо, что этого боевого настоящего генерала отправили под домашний арест, а не оставили гнить в СИЗО. Тут большую роль сыграло общественное мнение, в первую очередь реакция фронтовиков.
          Что касается уголовного дела, то там точно было хищение металла. Вряд ли Попов в этом участвовал, но сам факт кражи налицо.
          Вот что сегодня военкоры нарыли:
          Дело Ивана Попова: Переживаю за результат...

          Сегодня утром в сети появился текст (https://t.me/olegtsarov/12438) моего друга Олега Царева, где он, проведя свое расследование, пытается докопаться до правды, в деле экс-командующего 58 армии, Ивана Попова.

          Причем, в связи с тем, что злополучный метал был армии «передан» Запорожской ВГА, и пользуясь своими давними знакомствами среди ее чиновников, он выяснил … версию Запорожской ВГА. А также фактаж, который есть на руках у следователя. Что металл был, на фронт он не попал, а был реализован неким предпринимателем, который задержан.

          В целом, проведя свое расследование я тоже вышел на этот «фактаж». Факт кражи имел место быть. И теперь самое важное выяснить, кто ее организовал, и соответственно получил за это свои «дивиденды». И использовался ли Иван Попов в этой схеме, как наивный «болван», или он действительно все организовал.

          Все мы с Вами смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя» (и не только его) и понимаем, что часто настоящий преступник, чтобы уйти от ответственности, пытается подставить невиновного «болвана».

          Не мне давать советов следователям, но именно от этой мысли бы я и оттолкнулся.

          Хотя я понимаю, что этого, как и майору Жеглову в фильме, у которого дел тоже было по горло, делать неохота. Ведь есть же пистолет акт передачи. Нахрена копать дальше.

          А если все таки решат покопать, то … они знают тех, кто организовал передачу по бумагам металла из Запорожской ВГА, как и знают того, что его по бумагам принял. И думаю, было бы правильно далее выяснить, а кто из этих людей (а самое главное их родственников) за последний год сильно разбогател (130 млн. рублей, это заметная сумма), а кто жил на официальные доходы.

          Ведь любая кража, должна иметь своим следствием появление у преступника "дивидендов". Либо у него, либо у его родственников. Как это мы сейчас видим на примере многих генералов из МО, которых взяли на коррупции.

          И именно это бы для меня и стало бы отправной точкой в расследовании дела, которое на первый взгляд кажется простым (раз есть подпись на акте приемки, который в ситуации подготовки к отражению «контрнаступа», генералу вполне могли и подсунуть).

          А наказать невиновного в этой ситуации это больше, чем просто ошибка. А потому, я как и Олег Царев очень переживаю за результат...
        2. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          +2
          Сегодня, 17:01
          100% заказ от герасима. Не могут простить Попову того принципа что только сецчас озвучил Булоусов. Ошибаться можно , врать нельзя
    2. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      +1
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Nexcom
      Нет ну а что - не докажут, уйдет в отставку вполне обеспеченным человеком...

      Раз под домашний арест - наверное дело нечисто, и невиновного казнокрады подставили, чтобы вывести из под обвинения других, самых высоких начальников...

      Либо участие в этом принимал, но был не в курсе махинаций.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 16:48
        наверное дело нечисто, и невиновного казнокрады подставили, чтобы вывести из под обвинения других, самых высоких начальников...
        Он решил не марать честь мундира и рассказывал о реальном положении ВС РФ, что категорически делать нельзя.
  2. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +10
    Сегодня, 15:58
    Рано радоваться, с домашнего ареста тоже можно уехать на лесоповал, вот когда судья скажет что то типа: "Признать НЕ виновным, освободить в зале суда", тогда и в ладоши хлопать будем.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -12
      Сегодня, 15:59
      Я - точно хлопать в ладоши не буду.
      1. Комментарий был удален.
      2. Mazunga Звание
        Mazunga
        +2
        Сегодня, 16:12
        нормальный парняга там очевидно не за тыренное железо предъяву сходняк кинул
      3. Esso Звание
        Esso
        +3
        Сегодня, 16:34
        вам точно нужно помолчать, а то глупости пишите....не то что не хлопать
      4. isv000 Звание
        isv000
        +4
        Сегодня, 16:38
        Цитата: Nexcom
        Я - точно хлопать в ладоши не буду.

        Никто и не заметит, разве что форточку откроем, чтоб не воняло... negative
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 16:27
      Вообще тут и комментировать нечего.Мы же не знаем ,что там происходит.Сделка со следствием,отсутствие доказательств или что там еще.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +6
        Сегодня, 16:40
        Происходит очевидная подстава командарма вышестоящим ворьём...
  3. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 16:01
    Суд перевёл экс-командующего 58-й армией Попова из СИЗО под домашний арест
    Не всем так везет, а то мог тоже с гранатой поиграть.
    1. Gvardeetz77 Звание
      Gvardeetz77
      +3
      Сегодня, 16:03
      Игры с гранатой и после "помилования" могут быть, ими вообще балуются в независимости от виновности/невиновности...
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 16:14
        Некоторые с ними к депутатам приходят.
  4. С.З. Звание
    С.З.
    +9
    Сегодня, 16:01
    Этот генерал вызывает у меня симпатию, я бы не хотел, чтобы он был виновен.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 16:46
      В душе верим что не виновен. И радует что отпустили под домашний арест - это уже хороший знак и обысков никаких не было у него. Остальных кого арестовали из варья - тем сразу отказыли от домашки. Хочется чтобы Попова освободили и доказали невиновность.
  5. alystan Звание
    alystan
    +10
    Сегодня, 16:06
    И это правильно. По подозрению и сразу в СИЗо.
    Вот же блин, а всяким Васильевым дозволяли организовывать даже персональные выставки и шопинг-туры.
  6. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 16:08
    Вам сегодня придется вставать чаще, чем обычно..
    ...в ГУ на заслушивании это называется быть "поплавком",,,,ну ни чё страшного...главное что не "сердечная недостаточность"
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 16:11
    Дома то получше , чем в камере , но хуже , чем на должности . Надеюсь разберутся . Но тогда придется снимать заказчика , а при наездах на командарма это уже уровень МО или ГШ
  8. Фактор Звание
    Фактор
    +8
    Сегодня, 16:11
    В отличии от других арестованных лампасников по делу Попова результаты обысков и вообще были ли обыски не сообщалось. Видимо были только наветы, а миллионов, золотых слитков не было.
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 16:13
      Просто сунулись искать наворованные миллиарды, а их и нету. Интерес сразу пропал.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +2
        Сегодня, 16:26
        У арестованного Ивана Попова, у которого, по данным его адвоката Сергея Буйновского, «нет ничего, кроме квартиры, выданной Министерством обороны, и двух неосвоенных земельных участков».
  9. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 16:36
    Судья: Иван Иванович, Вам сегодня придется вставать чаще, чем обычно... Попов: Вставать полезно, честно говоря...

    Я бы ещё добавил: вставать лучше чем садится... hi
  10. Галеон Звание
    Галеон
    +1
    Сегодня, 16:52
    Генерал Попов - тот самый успешный командующий 58 армией, который врезал правду о армейских проблемах высокому начальству, за что был мгновенно снят с должности. А теперь еще и дело...прилетело. у меня складывается впечатление, что это дело либо месть группы воров шойги, либо операция украинской разведки.
  11. invisible_man Звание
    invisible_man
    0
    Сегодня, 17:03
    Федеральные СМИ дают диаметрально противоположную информацию.

    Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 17 мая 2024 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Попова оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения


    https://www.interfax.ru/russia/962186

    Где правда?