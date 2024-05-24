Суд перевёл экс-командующего 58-й армией Попова из СИЗО под домашний арест

Бывшему командующему 58-й армией ЮФО Ивану Попову изменили меру пресечения, отправив под домашний арест. Соответствующее решение принял суд. Об этом сообщают российские ресурсы.2-й Западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство следствия, отпустив генерала Попова из СИЗО и заменив его на домашний арест. Решение принято с учетом характеристик генерала, а также «иных обстоятельств», вскрывшихся в итоге расследования дела. Само заседание прошло в закрытом режиме, пресса допущена не была. До этого Попова доставили в суд в наручниках и под охраной. Генерал был в приподнятом настроении, о чем-то беседовал со своим адвокатом и даже смеялся.- такой диалог перед заседанием произошел между судьей и генералом.Ранее Попову предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 130 млн рублей. Генерал вину не признал и не собирается ее признавать. Как уже сообщалось, следствие считает, что Попов причастен к хищениям металлоконструкций, переданных для подготовки укреплений на Запорожском направлении перед контрнаступлением украинской армии в прошлом году. Сумма ущерба составила 130 млн рублей.Многие считают, что дело заказное, кому-то Попов очень сильно наступил на любимый мозоль. Будем надеяться, что следствие разберется, кто прав, а кто виноват.

Судья: Иван Иванович, Вам сегодня придется вставать чаще, чем обычно... Попов: Вставать полезно, честно говоря...

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