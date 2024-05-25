«Мощности возрастают в пять раз»: Эстония увеличивает выпуск наземных дронов THeMIS

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«Мощности возрастают в пять раз»: Эстония увеличивает выпуск наземных дронов THeMIS

Эстонская компания Milrem Robotics, специализирующаяся на создании роботизированных и автономных систем, открывает новые производственные линии для удовлетворения повышенного международного спроса на наземные дроны.

Начавшее работу новое предприятие в Таллине увеличивает мощности компании в пять раз. Это расширение позволит ежегодно производить 500 беспилотников THeMIS, который уже используется используется 18 странами, включая 8 членов НАТО

- заявляется на сайте компании.



Как указывается, THeMIS принимает участие в ряде военных операций, в том числе дроны этой модели оказывают поддержку ВСУ, а их применение украинской армией возрастает.

THeMIS (сокращение от «гусеничная гибридная модульная пехотная система»), разработанная эстонской компанией Milrem, представляет собой многофункциональную платформу, предназначенную для решения широкого спектра задач, в том числе оказание логистической поддержки, проведение разведки, выдача целеуказания или непосредственное участие в бою.

THeMIS оснащен гибридной дизель-электрической силовой установкой, которая обеспечивает значительный радиус действия и позволяет бесшумно передвигаться в электрическом режиме. Платформа имеет низкий центр тяжести, обеспечивающий устойчивость даже на труднопроходимой местности и при перевозке тяжелых грузов.

Управление дроном опционально: от прямого телевизионного канала до полуавтономных и полностью автономных режимов. Установленные на аппарат сенсоры и навигационные системы позволяют ему выполнять сложные задачи с минимальным вмешательством человека. Например, они могут следовать по заранее определенным маршрутам, обходить препятствия и даже координировать действия с другими подразделениями на поле боя.

THeMIS также оснащен передовыми системами связи, которые легко интегрируются с другими боевыми платформами и командными структурами.

11 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 07:39
    Наши вроде как такой уже затрофеили и поковырялись в нем.
    Типа ничего там особенного нет в конструкции.
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 07:47
    Наши уже подбили несколько штук.
    Затрофеили.
    Разобрались, поковырялись.
    Оказывается это не Вундеррваффе для Руины 404.
    Гитлера не спасло ни ФАУ-2
    Не реактивные Мессершмидты.
    И этих не спасти.
    Только продлить агонию.
    И.то не долго будет.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Только продлить агонию.
      И.то не долго будет.

      А недолго это сколько?
      1. alexmach Звание
        alexmach
        -1
        Сегодня, 08:33
        Судя по происходящему, конца ещё не видно
    2. alexmach Звание
      alexmach
      -1
      Сегодня, 08:33
      Оказывается это не Вундеррваффе для Руины 404

      Тем ни мение вещь на поле боя крайне нужная.
      Подвести на передовую припасы, воду, еду. Эвакуировать раненного. Ну и 500 в год это уже очень приличный темп для такого изделия. Я думал у них штучное производство прототипов.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 07:53
    THeMIS, который уже используется используется 18 странами, включая 8 членов НАТО

    А редакция ВО не знает, какие ещё 10 стран, кроме натовских восьми, покупают эти штуки?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:09
    Обычная механизированная телега, такие делают и используют все, кому надо.... одного не пойму, чего они сюда свою саморекламму пихают не первый раз? Это у них бзик такой?
    Ах да... минусенки, я тут! Проявитесь.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:15
    Как указывается, THeMIS принимает участие в ряде военных операций, в том числе дроны этой модели оказывают поддержку ВСУ, а их применение украинской армией возрастает.

    В суверенной стране ВГК давно бы отдал приказ на уничтожение этого завода!!!
    ВСУ не гнушается ничем, а мы всё рисуем...
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:18
    Ну если Эстония берется за такое дело, то скоро всем нам кирдык! А как там атолл Науру? wink
  7. Хикаро Звание
    Хикаро
    +1
    Сегодня, 08:41
    Если нечего интересного нет в этой телеге, то зачем за нее давали очень хорошие деньги и очень долго за ней гонялись ,чтоб затрафеить? Вопрос в том, что маленькая Эстония смогла в короткие сроки не только создать неплохую роботизированную платформу , но и начала ее массовое изготовление! Соответственно есть наработки и на дальнейший ее апгрейд и создание новых образцов!! Платформа прошла испытание на ЛБС , показала себя неплохо, и пошли заказы со стран НАТО! Это как пример создания четкой инновационной техники в короткие сроки!! И не стоит недооценивать противника ! Там тоже делают выводы и внимательно следят за конфликтом!! И никаких тебе дешевых заявлений о" неимеющих аналогов" просто работа и четкое внедрение в производство! Есть чему поучится!!
  8. Сергей Хатылаев Звание
    Сергей Хатылаев
    0
    Сегодня, 08:50
    Стоимость ползающего робота оказывается по сравнению со стоимостью мин незначительна и нужно их нам много