Киевский режим открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС

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Киевский режим открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС

Украина приступила к массовому сбросу воды с плотины ДнепроГЭС. Об этом сообщил губернатор российской Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам руководителя российского региона, вода, сбрасываемая с объекта, будет прибывать в течение нескольких дней. Хотя большой потоп населенным пунктам Херсонской области не угрожает, но вред для окружающей среды региона очевиден.

В частности, острова в дельте реки Днепр находятся в вероятной зоне подтопления. В результате подтопления будет нанесен большой вред флоре и фауне островов.

Целью сброса воды с ДнепроГЭС, судя по всему, является попытка помешать форсированию реки Днепр подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации. Иных причин для сброса воды руководитель российского региона не видит.

Напомним, что в настоящее время часть Херсонской области оккупирована украинскими формированиями. В том числе, под их контролем находится и областной центр – город Херсон. Оккупация значительной части российского региона создает дополнительные риски для безопасности населенных пунктов области, которые постоянно обстреливаются украинскими формированиями.
5 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 09:06
    Целью сброса воды с ДнепроГЭС, судя по всему, является попытка помешать форсированию реки Днепр подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации

    Так вода уйдёт и уровень потом просядет ещё ниже. Сейчас жара идёт. Если это и способ помешать, то только временный...
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 09:08
    Фашисты-они и есть фашисты.
    Ничто демонам Ада не чуждо.
    Благо есть силы Добра, которые низвергнут их обратно.
    Работайте братья!!!
    Деды наши били, Хрущ не добил!
    Вы добьете!!!!
    Победа будет за нами!!!
  3. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    0
    Сегодня, 09:12
    Ничего там не затопит, не паникуйте, в былые снежные зимы, по весне больший уровень был.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:14
    То что укры открыли на гребне плотины называются шандорными затворками,а шлюз справа в фото не попал - закрыт.Шандорными затворками водохранилище не спустить .А вот шлюзом можно опустить " зеркало водохранилища " аж на 40 метров.С десантом ниже по течению Днепра у нас проблемы.Укры на раз,два откроют шлюз.
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 09:15
    а как с плацдармом "крынки"!!!...усё...накрылись вместе с крынчанами...замечательно