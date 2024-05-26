«Можно отказываться от окон»: опубликованы новые изображения новейшего бомбардировщика B-21 Raider

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«Можно отказываться от окон»: опубликованы новые изображения новейшего бомбардировщика B-21 Raider

ВВС США сообщают об успешном ходе наземных и летных испытаний новейшего «стелс»-бомбардировщика B-21 Raider на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, опубликовав при этом новые изображения самолета в ходе совершения им полёта.

Данная машина, призванная заменить сначала B-1B Lancer, а затем B-2 Spirit, должна стать основой американского парка стратегических бомбардировщиков наряду с B-52Н, который прошел уже массу модернизаций с момента начала службы в 1955 году, но, несмотря на это, останется в строю. Всего планируется производство до 100 экземпляров Raider.




Новые фотографии раскрывают ранее неизвестные детали самолета, создаваемого концерном Northrop Gruman. Заметны новые боковые окна кабины, которые имеют характерную трапециевидную форму

- говорится в издании Defensa.

Хотя уникальная форма окон была заметна и ранее, например, на кадрах первого полета B-21, новые изображения позволили обозревателям более детально сравнить её с остеклением предшественника Raider – самолета B-2 Spirit.


Остекление у B-21 и B-2


Как отмечается в издании The Drive, причудливая форма окон у B-21 была вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, остекление имеет фрагментированную структуру, что стало результатом стремления достичь наибольшей малозаметности, особенно с фронтальной стороны. Во-вторых, окна в большей мере направлены в вертикальную, а не в горизонтальную плоскость, что, по всей видимости, облегчит визуальный контроль за дозаправкой самолета.

Со слов автора, в целом пилотам с таким остеклением будет сложно полагаться на природное зрение. Однако современные технологии могут полностью его заменить: например, у сверхзвукового демонстратора X-59 вообще нет фронтальных окон.

Рост возможностей компьютерного распознавания рельефа местности и искусственного визуального отображения, а также дополненная реальность в кабине пилота означают, что существуют вполне реальная возможность отказаться от иллюминаторов

- полагают в издании.

19 комментариев
Информация
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  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +6
    Сегодня, 11:20
    "Рост возможностей компьютерного распознавания рельефа местности и искусственного визуального отображения, а также дополненная реальность в кабине пилота означают, что существуют вполне реальная возможность отказаться от иллюминаторов". А если вся электронная система накроется медным тазом (под воздействием тех же РЭБ) тогда как? Сажать самолет вслепую или сразу катапультироваться?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 11:28
      А если вся электронная система накроется медным тазом (под воздействием тех же РЭБ) тогда как? Сажать самолет вслепую или сразу катапультироваться?

      Если такое произойдёт то, как говорится, сливай воду. Там всем руководит электроника, без неё это просто дорогая железка. request Прогресс, однако.
  2. Maxim G Звание
    Maxim G
    +1
    Сегодня, 11:20
    От пилотов пока не отказываются, потому-что камбала на предельно малой высоте лететь не может, управляясь удаленно или автоматически?
  3. poquello Звание
    poquello
    +5
    Сегодня, 11:20
    «Можно отказываться от окон»
    "без окон, без дверей, полна жопа огурцов", загадка однако
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 11:36
      "без окон, без дверей, полна жопа огурцов", загадка однако

      Навскидку: Б-22, который когда-нибудь заменит Б-21. wassat
  4. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 11:21
    Рост возможностей компьютерного распознавания рельефа местности и искусственного визуального отображения
    Интересно. эта фигня может отключаться на расстоянии? Если - да, то это .... recourse
  5. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 11:22
    Подводные лодки с перескопом. Б21? Через тернии к звезлам.
    Неведомое за бортом.
    А внутри что? По снв и про?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:23
    И что, замена парка бомбардировочной авиации, частичная...
    Естественный процесс для тех, кто может себе это позволить и видит в этом необходимость.
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      +1
      Сегодня, 11:40
      Ну да,могут позволить,а ещё могут позволить 700 лярдов в месяц платить по госдолгу,хороший у них горшочек,варит исправно ....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:52
        Они подстраивали это мир для себя, гнобили всех, кто с ними был не согласен, во многом им это удалось... но, ничего не бывает вечным, навсегда!
        Что будет дальше... да фиг её знает, проблемы есть у всех, вопрос в том, кто сможет с ними справится или хотя б пережить. Время покажет.
  7. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 11:24
    Очередная итерация скороварки на базе В-2. Уходящая эпоха бомбовозов прощается с нами. А стелс-тенологии - красиво против классической ПВО прошлого века и бессмысленно против глобальных систем.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 11:32
      Наоборот.
      Это приходящая эпоха бомберов.
      Все будут такими в будущем.
      Разве что, беспилотными станут.
      Рубленые крупные формы дают радио-малозаметность от радаров метрового диапазона.
      Плюс, у него есть всеракурсные атакующие ракеты воздух-воздух.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 11:37
        Ничего этого не надо. Если есть беспилотник неограниченного радиуса действия - нужна массовость, сетецентричность и РЭБ блокирующая район действия стаи. А ракеты сверхдальнего действия заведомо всеракурсные. Главное - целеуказание и связь внутри сети.
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 11:40
        Это приходит эпоха ракетоносцев, а не бомбардировщиков. Бомбардировщики уже сейчас - эффективны против индейцев, у которых нет ПВО... С нормальным, развитым ПВО, и сетью современных РЛС, любой классический бомбардировщик - потенциальный труп. Даже малозаметный, поскольку он не "полностью незаметный", а именно - "немного меньше заметный".
      3. SSR Звание
        SSR
        0
        Сегодня, 11:42
        Стоит изобрести иной принцип отслеживания объектов в воздушном пространстве.
    2. Товарищ И Звание
      Товарищ И
      0
      Сегодня, 11:37
      Что такое "глобальные системы"?
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 11:43
        Системы обнаружения и наведения во всём диапазоне высот и скоростей с элементами космического базирования. Всечастотные системы обнаружения и распознавания целей с с использованием ИИ, сверхдальние средства перехвата с инерциальной системой наведения с активной коррекцией на завершающем участке и СБЧ для гарантированного уничтожения цели.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 11:35
    Окна не нужны , вдруг на лету вылетят , причём как и двери.
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 11:35
    дополненная реальность в кабине пилота означают, что существуют вполне реальная возможность отказаться от иллюминаторов

    Да похоже там есть опция и вовсе без пилота обойтись . Или её возможность там обязательно появится