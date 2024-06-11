Поражение польской армии под Щекоцинами и Хелмом
Томас Дж. Баркер. «Атака русских кирасир на позиции повстанцев» (1872)
Сражение под Щекоцинами
Все попытки генералиссимуса Костюшко создать боеспособную армию (Варшавская заутреня) натыкались на польскую действительность: крестьяне не хотели воевать за панов, а паны не желали жертвовать свои капиталы, радели о родине больше на словах, чем на деле. Прогрессивные мероприятия Костюшко саботировались знатью и духовенством.
Инициатива переходила к противникам Польши. Со стороны России для действий против Костюшко находились отряды, расположенные около Радома, Ловича и против Равы. Часть войск готовилась замирить Литву, корпус Салтыкова прикрывал западную границу империи. С юга приближался отряд Суворова. Австрия собирала войска в Галиции.
В Польшу вступила 54-тысячная прусская армия под личным руководством короля Фридриха Вильгельма II. Пруссаки хотели не воевать с поляками, эту миссию они оставляли русским, а желали захватить как можно большую территорию, чтобы иметь решающий голос при новом разделе Польши.
Костюшко с 15-тысячным войском попытался предотвратить соединение отдельных русских отрядов под началом Денисова, Хрущева и Рахманова с прусской армией. Но отряд Денисова соединился с пруссаками и, перейдя в наступление, около села Щекоцины (на реке Пилица, в 70 км от Кракова) 26 мая (6 июня) 1794 года нанес Костюшко поражение.
Михал Стахович «Битва под Щекоцинами»
Значительную часть польского войска составляли вооружённые выпрямленными косами польские крестьяне – косиньеры, которые при поддержке регулярных формирований отразили натиск прусских войск. Поляки попытались перейти в контрнаступление, но были отражены артиллерией. Тем временем донские казаки опрокинули польских улан и захватили 16 пушек. Разбитые польские отряды отступили. Польские потери – около 1 700 человек, союзников – около 700.
Фёдор Денисов был опытным командиром и происходил из донских казаков. Он отличился в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. В сражении при Ларге он зарубил семерых турецких солдат и был произведен в офицеры. О его храбрости слагались легенды, и прозвище «Денис-паша» наводило ужас на турок. Отличился Денисов и при подавлении восстания крымских татар, а также в ходе второй турецкой войны. Денисов покрыл себя славой и на войне со Швецией. В ряде битв он получил многочисленные ранения, лично атакуя противника. Он говорил императрице: «Смелость отворяет широкие ворота к победе». Имел он и опыт войны в Польше, во время Барской конфедерации.
Военная энциклопедия / Под ред. В. Ф. Новицкого и др. СПб.: т-во И. В. Сытина, 1911–1915.
Битва под Хелмом
В этот же период Русская армия разбила польских повстанцев под Хелмом. Польский 8-тысячный корпус под командованием генерал-майора Ю. Зайончека был отправлен Костюшко к реке Западный Буг с задачей оборонять Люблинское воеводство и не дать русским войскам форсировать реку.
Надо сказать, что у Юзефа Зайончека (1752–1826) была весьма богатая биография. Участник Барской конфедерации, служил во французской армии, затем в польской. Как сторонник пророссийской партии гетмана Ф. Браницкого в 1788 году участвовал в осаде Русской армией турецкой крепости Очаков. В 1790 году Зайончек был избран депутатом от Подольского воеводства на Четырёхлетний сейм. Во время работы в сейме он покинул группировку Браницкого, присоединившись к патриотическо-реформаторской партии. Он поддерживал идею крестьянской реформы, реформу армии и принятие конституции.
Участник Русско-польской войны 1792 года. После поражения эмигрировал, где принял участие в подготовке и организации польского восстания. После пленения Костюшко Зайончек короткое время исполнял обязанности главнокомандующего повстанческими силами. После поражения восстания он поступит во французскую армию и станет участником всех кампаний Наполеона. Во время Русской кампании 1812 года он потеряет ногу и попадёт в плен. В 1815 году император Александр Павлович назначит его первым наместником в Царстве Польском (1815–1826).
После нескольких стычек Зайончек отступил к Хелму. Вслед за ним шёл 16-тысячный русский корпус под началом Вилима Дерфельдена. Это был один из самых выдающихся русских командиров, соратник Суворова. Александр Васильевич всегда лестно отзывался о своём товарище.
28 мая (8 июня) под Хелмом произошло сражение между русским и польским войсками. Русские смели правый фланг противника, косиньеры и ополченцы бежали. Чтобы избежать полного разгрома, польский корпус отступил. Поляки потеряли около 2 тыс. человек, русские – более 200.
Косиньеры в 1794 году. Рисунок Михала Стаховича (нач. XIX в.)
Осада Варшавы
15 июня прусские войска заняли Краков. Прусская армия двинулась к Варшаве. Для взятия польской столицы пруссаки выставили 25 тыс. солдат при 179 орудиях под командованием самого короля Фридриха Вильгельма II. Пруссаков поддерживал русский 13-тысячный корпус при 74 орудиях под командованием Ивана Ферзена.
Но Костюшко стянул к столице большие силы: полевую армию (17 тыс. регулярных войск и 18 тыс. косиньеров), которая соединилась с гарнизоном (3 тыс.) и городским ополчением (до 15 тыс.). Варшаву смогли подготовить к обороне: на окраинах города возвели полевые укрепления, выставили более 400 пушек.
13 июля началась осада, которая продолжалась около двух месяцев. Осаждающие ждали прибытия тяжелой артиллерии. Первая атака на западный пригород Варшавы – Волю, состоялась только 27 июля. Её отразили войска генерала Ю. Зайончека и князя Ю. Понятовского. В августе пруссаки снова пытались атаковать, но без особого успеха.
В итоге пруссаки, постояв пару месяцев у Варшавы, ушли, так и не решившись на решительный штурм. К тому же в их тылу началась партизанская война. В Великой Польше вспыхнуло восстание. Костюшко направил в Великую Польшу войска генералов А. Мадалинского и Я. Домбровского. Польские партизаны захватили несколько городов и селений, пруссаки вынуждены были 6 сентября отвести войска от Варшавы.
Австрия также вводит в Польшу войска. Австрийская армия заняла Краков, Сандомир и Хелм. На этом австрийцы остановились. Венский двор не хотел вести войну. Австрийское правительство собиралось обеспечить себе крепкие позиции в будущем разделе Речи Посполитой, а не воевать.
Осада Варшавы
Взятие Вильны
Костюшко продолжал пытаться спасти Польшу. 10 сентября 1794 года он приказал конфисковать в пользу казны все ценности в серебре и золоте, не только государственные и общественные, но монастырские, церковные и частные. Золото и серебро должно было обеспечивать 5-процентные ценные бумаги, которые выпустило временное правительство.
18 сентября, ввиду полной неудачи с «посполитым рушением», ополчение распустили, усилив рекрутский набор.
В июле Вильно осадил 12-тысячный корпус генерал-майора Кноринга. Город к этому моменту был хорошо укреплен (построены полевые укрепления) и усилен артиллерией. Польский гарнизон, по разным данным, насчитывал от 2 до 9 тыс. человек.
Проведя рекогносцировку, Кнорринг решил брать город штурмом. Штурмовать должны были отряды генерал-майора графа Зубова, бригадира Бенингсена и часть отряда генерала Ланского. 8 (19) июля 1794 года в 9 часов утра Русские войска четырьмя колоннами двинулись на Вильно. В течение нескольких часов шли бои за ретраншементы на высотах. Русской артиллерии удалось подавить и заставить противника вывезти свои пушки с укреплений в город. Затем в три часа дня Кнорринг приказал пехоте тремя колоннами атаковать ретраншементы. Поляки оставили укрепления и успели уйти в город, закрыв ворота. Попытка прорваться в город с ходу была отражена.
На следующий день, 9 (20) июля, после отказа поляков от переговоров о сдаче города штурм продолжился. После длительной канонады, начавшейся с 4 утра, Русские войска пошли на штурм, но серьёзного успеха не добились. В итоге польский гарнизон под началом генералов Грабовского и Майена отбил штурм, потеряв только часть внешних укреплений.
В конце августа к Вильно подошёл ещё один русский отряд под началом генерал-майора Германа. На рассвете 31 августа Вильно взяли штурмом.
Князь Юзеф Зайончек (1752–1826) – польский и французский генерал, польский якобинец, участник восстания под руководством Тадеуша Костюшко. Дивизионный генерал Наполеона. После плена стал доверенным лицом великого князя Константина Павловича, первый наместник Царства Польского (1815–1826),/size]
Продолжение следует…
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