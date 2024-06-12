О крымском вине и виноделии – как о любви и бизнесе

Тёмная память

Массандре ещё повезло

Район пока не ясен

О ценах не спорят

За 10 лет со времени возвращения в состав России Крым добился значительных успехов в виноградарстве. Регион сегодня в тройке российских лидеров по отрасли. Но предстоит ещё долгая работа и высокая инвестиционная активность, чтобы республика сумела преодолеть последствия горбачёвской вырубки виноградников и полной инвестиционной апатии в украинское безвременье.Что было в горбачёвское время, отлично известно. Под топоры тогда пошли уникальные сорта винограда. Дошло до того, что директор НИИВиВ «Магарач» профессор Павел Голодрига покончил жизнь самоубийством, не выдержав такого вандализма. Боевой офицер войск связи Голодрига пережил Отечественную войну, нападение уличного грабителя в Ялте, у которого он вырвал нож, но не пережил антиалкогольную кампанию.Следователь Сергей Брайко, ныне вице-мэр Ялты, заявил тогда, что связи с давлением на Голодригу со стороны властей были, но прямых доказательств нет. Вскоре покончил жизнь самоубийством и один из непримиримых противников вырубки крымских виноградников, бывший первый секретарь ЦК КП УССР Щербицкий.При Украине практика банкротить и гробить на корню виноградники была продолжена. Но вандализм и беспредел получили в Крыму массовое осуждение даже среди «трезвенников и язвенников». В севастопольских троллейбусах вместо традиционных рэперских надписей, отголосков противостояния между районами – «» или просто «» и даже «», можно прочесть и нечто новое.Точнее, едва не забытое старое — так, появились надписи, упоминавшие основного идеолога вырубки виноградников, Егора Кузьмича Лигачева, шедевры: «», «».В общем-то, всё было сделано по шаблонам неизвестного автора, которые были распространены ещё в далёкое перестроечное время по всему СССР. Однако в Крыму они носили направленность против конкретной личности, и ясно, по какой причине.О том, чтобы в рамках антиалкогольной кампании выпускать, например, больше виноградного сока, речь вообще не шла, просто тупо рубили, и всё. Больше всего повезло «Массандре», где всё же вместо вырубленных 800 га винных сортов винограда (из 4 тыс. га виноградников) высадили столько же столового винограда (т. е. предназначенного для производства сока, изюма, употребления в пищу в свежем виде).В других регионах Крыма всё было гораздо хуже. Самой опустошительной вырубке подверглись именно автохтонные сорта винограда в Бахчисарайском районе, при этом там не было замены высадки столовых сортов на место винных.Но катастрофа отрасли продолжалась и в украинское время. Вместо того чтобы возрождать отрасль, киевские власти пошли по пути наименьшего сопротивления, поставляя на комбинаты «Массандра», «Инкерман», «Золотая Балка» дешёвые виноматериалы либо из Измаильского региона, либо из Закарпатья, либо из соседней Херсонщины, а иногда и вообще из-за рубежа.И если под Измаилом погодные условия ещё позволяют выращивать марочные сорта винограда, то на Закарпатье и в Херсонской области климат не мягче, чем в Степном Крыму. Там в основном выживают дешёвые морозоустойчивые сорта винограда.А они, как известно, не могут сравниться как с сортами средиземноморского происхождения, акклиматизированными в царское время на ЮБК и в Севастополе, так и преимущественно автохтонными либо центрально-европейскими сортами Горного Крыма и Судака.Ко всему прочему, при всех президентах, государство активно лоббировало интересы винных магнатов с материковой Украины, которые всегда были обласканы властями. Сейчас же на винной бизнес-повестке стоит в основном вопрос районирования выращивания сортов винограда.На ЮБК зону выращивания элитных средиземноморских сортов планируется восстановить хотя бы до уровня 1991 года, не говоря уже о ликвидации последствий антиалкогольной кампании. Зато в предгорном Крыму готовятся восстановить выращивание автохтонного и ординарного акклиматизированного винограда.Но самая главная работа предстоит в Степном Крыму: там практически с нуля планируют организовать культивирование дешёвых морозоустойчивых сортов, которые будут служить сырьём для производства коньяка, в частности на Коктебельском заводе. В любом случае, чтобы довести крымское виноделие до советских объёмов производства, виноградников в Крыму должно быть по площади в шесть раз больше.Положительным моментом явилось то, что новые российские законы о виноделии перекрыли возможность продажи в Крыму, равно как и на Кубани, дешёвых разливных вин и коньяков. Ранее такую бодягу продавали чуть ли не с рук на пляжах и вдоль дорог, зачастую под марками известных брендов.К чему приводит такая практика, можно увидеть на примере Абхазии, где курортникам нередко продаётся откровенная отрава. В отличие от России, тамошние власти с этим никак не борются. Впрочем, с крымских и кубанских винзаводов сотрудники всё равно продолжают выносить виноматериал или не подвергшееся газированию шампанское.Хотя тут масштабным криминалом, к счастью, не пахнет — вынесенное распространяют только среди знакомых, родственников и соседей. С этим явлением бороться уже сложнее. А пока Крым заметно уступает по виноделию соседней Кубани – примерно в полтора раза по объёмам.Необходимость серьёзных инвестиций и поддержки научной деятельности вынуждает крымские предприятия поставлять в Москву и другие российские крупные города продукцию нередко по завышенным ценам. В Москве крымские вина сталкиваются с конкуренцией кубанских, среди которых очень много бюджетных сортов, в том числе и в тетрапаках.В Крыму до такого дошли только мелкие фирмы, и вино практически исключительно бутилированное. Также ещё один серьёзный конкурент в области ординарного вина – Абхазия, которая поставляет на российский рынок вино из дешёвого молдавского виноматериала, не отличающееся высоким качеством.В настоящий момент россияне не настолько богаты, чтобы массово скупать марочные вина той же Массандры. Элитные виноградники этого легендарного предприятия скорее нуждаются только в поддержке. В условиях санкций и затрат на СВО оптимальным решением выглядели бы приоритетные инвестиции в высадку винограда автохтонных сортов.Объективно говоря, имеются результаты как федеральной инвестиционной политики РФ, так и таких же мер на уровне РК и Севастополя. По итогам 2023 года по сравнению с 2014 годом производство на полуострове тихих вин выросло в 3,4 раза, игристых (в т. ч. «шампанского», хотя настоящее шампанское делается во Франции) – в 2,3 раза.Коньяк из местных сортов винограда увеличил за отчётный период производство на 44 %, главным образом за счёт восстановления эксплуатации виноградников «сортосмесей» в Степном и предгорном Крыму. Они и идут на виноградную брагу и её перегонку. Сбор винограда увеличился за отчётный период на 49 %.Однако до головокружения от успехов в русском Крыму весьма далеко. Мощности винодельческих и виноградарских предприятий Крыма, большинство из которых возведены ещё в советское время, задействованы только на 49 %. Площадь виноградников на полуострове увеличилась чуть более, чем на 10 %, и понятно, что большая часть из вновь высаженного ещё не плодоносит.При этом доля низкопродуктивных виноградников сократилась примерно на тот же процент, непродуктивные составляют по-прежнему более 50 %. Эта проблема уже на совести агрономов, которым или надо больше платить, или увольнять и заменять на более квалифицированные кадры.