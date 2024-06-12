О крымском вине и виноделии – как о любви и бизнесе

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О крымском вине и виноделии – как о любви и бизнесе


Тёмная память


За 10 лет со времени возвращения в состав России Крым добился значительных успехов в виноградарстве. Регион сегодня в тройке российских лидеров по отрасли. Но предстоит ещё долгая работа и высокая инвестиционная активность, чтобы республика сумела преодолеть последствия горбачёвской вырубки виноградников и полной инвестиционной апатии в украинское безвременье.



Что было в горбачёвское время, отлично известно. Под топоры тогда пошли уникальные сорта винограда. Дошло до того, что директор НИИВиВ «Магарач» профессор Павел Голодрига покончил жизнь самоубийством, не выдержав такого вандализма. Боевой офицер войск связи Голодрига пережил Отечественную войну, нападение уличного грабителя в Ялте, у которого он вырвал нож, но не пережил антиалкогольную кампанию.

Следователь Сергей Брайко, ныне вице-мэр Ялты, заявил тогда, что связи с давлением на Голодригу со стороны властей были, но прямых доказательств нет. Вскоре покончил жизнь самоубийством и один из непримиримых противников вырубки крымских виноградников, бывший первый секретарь ЦК КП УССР Щербицкий.

При Украине практика банкротить и гробить на корню виноградники была продолжена. Но вандализм и беспредел получили в Крыму массовое осуждение даже среди «трезвенников и язвенников». В севастопольских троллейбусах вместо традиционных рэперских надписей, отголосков противостояния между районами – «Прэкс рулит» или просто «Корабуха» и даже «Не отдадим Крым татарам», можно прочесть и нечто новое.

Точнее, едва не забытое старое — так, появились надписи, упоминавшие основного идеолога вырубки виноградников, Егора Кузьмича Лигачева, шедевры: «От Ильичей до Кузьмичей везёт нам на вождей», «Крым ощутил страшный зуд – это Кузьмичи ползут».

В общем-то, всё было сделано по шаблонам неизвестного автора, которые были распространены ещё в далёкое перестроечное время по всему СССР. Однако в Крыму они носили направленность против конкретной личности, и ясно, по какой причине.

Массандре ещё повезло


О том, чтобы в рамках антиалкогольной кампании выпускать, например, больше виноградного сока, речь вообще не шла, просто тупо рубили, и всё. Больше всего повезло «Массандре», где всё же вместо вырубленных 800 га винных сортов винограда (из 4 тыс. га виноградников) высадили столько же столового винограда (т. е. предназначенного для производства сока, изюма, употребления в пищу в свежем виде).


В других регионах Крыма всё было гораздо хуже. Самой опустошительной вырубке подверглись именно автохтонные сорта винограда в Бахчисарайском районе, при этом там не было замены высадки столовых сортов на место винных.

Но катастрофа отрасли продолжалась и в украинское время. Вместо того чтобы возрождать отрасль, киевские власти пошли по пути наименьшего сопротивления, поставляя на комбинаты «Массандра», «Инкерман», «Золотая Балка» дешёвые виноматериалы либо из Измаильского региона, либо из Закарпатья, либо из соседней Херсонщины, а иногда и вообще из-за рубежа.

И если под Измаилом погодные условия ещё позволяют выращивать марочные сорта винограда, то на Закарпатье и в Херсонской области климат не мягче, чем в Степном Крыму. Там в основном выживают дешёвые морозоустойчивые сорта винограда.

А они, как известно, не могут сравниться как с сортами средиземноморского происхождения, акклиматизированными в царское время на ЮБК и в Севастополе, так и преимущественно автохтонными либо центрально-европейскими сортами Горного Крыма и Судака.


Ко всему прочему, при всех президентах, государство активно лоббировало интересы винных магнатов с материковой Украины, которые всегда были обласканы властями. Сейчас же на винной бизнес-повестке стоит в основном вопрос районирования выращивания сортов винограда.

Район пока не ясен


На ЮБК зону выращивания элитных средиземноморских сортов планируется восстановить хотя бы до уровня 1991 года, не говоря уже о ликвидации последствий антиалкогольной кампании. Зато в предгорном Крыму готовятся восстановить выращивание автохтонного и ординарного акклиматизированного винограда.

Но самая главная работа предстоит в Степном Крыму: там практически с нуля планируют организовать культивирование дешёвых морозоустойчивых сортов, которые будут служить сырьём для производства коньяка, в частности на Коктебельском заводе. В любом случае, чтобы довести крымское виноделие до советских объёмов производства, виноградников в Крыму должно быть по площади в шесть раз больше.

Положительным моментом явилось то, что новые российские законы о виноделии перекрыли возможность продажи в Крыму, равно как и на Кубани, дешёвых разливных вин и коньяков. Ранее такую бодягу продавали чуть ли не с рук на пляжах и вдоль дорог, зачастую под марками известных брендов.

К чему приводит такая практика, можно увидеть на примере Абхазии, где курортникам нередко продаётся откровенная отрава. В отличие от России, тамошние власти с этим никак не борются. Впрочем, с крымских и кубанских винзаводов сотрудники всё равно продолжают выносить виноматериал или не подвергшееся газированию шампанское.

Хотя тут масштабным криминалом, к счастью, не пахнет — вынесенное распространяют только среди знакомых, родственников и соседей. С этим явлением бороться уже сложнее. А пока Крым заметно уступает по виноделию соседней Кубани – примерно в полтора раза по объёмам.

О ценах не спорят


Необходимость серьёзных инвестиций и поддержки научной деятельности вынуждает крымские предприятия поставлять в Москву и другие российские крупные города продукцию нередко по завышенным ценам. В Москве крымские вина сталкиваются с конкуренцией кубанских, среди которых очень много бюджетных сортов, в том числе и в тетрапаках.

В Крыму до такого дошли только мелкие фирмы, и вино практически исключительно бутилированное. Также ещё один серьёзный конкурент в области ординарного вина – Абхазия, которая поставляет на российский рынок вино из дешёвого молдавского виноматериала, не отличающееся высоким качеством.


В настоящий момент россияне не настолько богаты, чтобы массово скупать марочные вина той же Массандры. Элитные виноградники этого легендарного предприятия скорее нуждаются только в поддержке. В условиях санкций и затрат на СВО оптимальным решением выглядели бы приоритетные инвестиции в высадку винограда автохтонных сортов.

Объективно говоря, имеются результаты как федеральной инвестиционной политики РФ, так и таких же мер на уровне РК и Севастополя. По итогам 2023 года по сравнению с 2014 годом производство на полуострове тихих вин выросло в 3,4 раза, игристых (в т. ч. «шампанского», хотя настоящее шампанское делается во Франции) – в 2,3 раза.

Коньяк из местных сортов винограда увеличил за отчётный период производство на 44 %, главным образом за счёт восстановления эксплуатации виноградников «сортосмесей» в Степном и предгорном Крыму. Они и идут на виноградную брагу и её перегонку. Сбор винограда увеличился за отчётный период на 49 %.

Однако до головокружения от успехов в русском Крыму весьма далеко. Мощности винодельческих и виноградарских предприятий Крыма, большинство из которых возведены ещё в советское время, задействованы только на 49 %. Площадь виноградников на полуострове увеличилась чуть более, чем на 10 %, и понятно, что большая часть из вновь высаженного ещё не плодоносит.

При этом доля низкопродуктивных виноградников сократилась примерно на тот же процент, непродуктивные составляют по-прежнему более 50 %. Эта проблема уже на совести агрономов, которым или надо больше платить, или увольнять и заменять на более квалифицированные кадры.
13 комментариев
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  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 05:03
    Доколе Массанда свои "портвейны" будет крепить ректификатом зерновым вместо винного дистиллята?
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 06:05
      Цитата: FoBoss_VM
      Доколе Массанда свои "портвейны" будет крепить ректификатом зерновым вместо винного дистиллята?

      Присоединяюсь. Мне тоже не зашло. А вот узбекский портвейн Ташкент на винном дистилляте (из КБ) показался интереснее. И по цене дешевле.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -1
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Stas157
        А вот узбекский портвейн Ташкент на винном дистилляте (из КБ) показался интереснее. И по цене дешевле.

        Узбекский портвейн и в советское время был не плох. Недавно взял портвейн "Узбекистон"- как в молодость окунулся. Кстати и коньяки у них не плохи "Беш Кудук" и "Старая Хива" на порядок лучше настоящих французских коньяков которые привозили из Польши laughing
  2. Frettaskyrandi Звание
    Frettaskyrandi
    +1
    Сегодня, 05:47
    Вскоре покончил жизнь самоубийством и один из непримиримых противников вырубки крымских виноградников, бывший первый секретарь ЦК КП УССР Щербицкий.

    Авторы снова тянут сову на глобус. Щербицкий умер через четыре года после Голодриги, в 1990 году и крымские виноградники к этой смерти никакого отношения не имеют. Он застрелился, чтобы не давать показаний по катастрофе на Чернобыльской АЭС.
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 05:51
    . «От Ильичей до Кузьмичей везёт нам на вождей»

    Его звали Никитой. При чем здесь Ильич?

    . Абхазия, которая поставляет на российский рынок вино из дешёвого молдавского виноматериала, не отличающееся высоким качеством

    А вот мне абхазские вина нравятся. Из крымских очень нравится продукция Инкерман. В частности Пино.
    Месяц назад попробовал первый раз хвалёный коньяк Коктебель 7* (из Магнита). Вот он оказался дешёвым спиртуозным пойлом. Так и не допил.
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +2
      Сегодня, 07:02
      Абхазия, которая поставляет на российский рынок вино из дешёвого молдавского виноматериала
       В 1962 году в Сухуми был построен крупнейший в Абхазии винзавод, где выпускали оригинальные абхазские вина - "Апсны", "Лыхны", "Букет Абхазии" и много других, из своего виноматериала.И в СССР абхазские вина из-за дешевизны и качества были популярней грузинских,а теперь парадокс,абхазское вино делается из молдавского виноматериала.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 08:16
        Цитата: parusnik
        оригинальные абхазские вина - "Апсны", "Лыхны", "Букет Абхазии"

        Чегем нормальное у них того же завода. Пиво Сухумское тоже.
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Stas157
      Из крымских очень нравится продукция Инкерман. В частности Пино.

      Соглашусь, я раз в месяц себя балую, беру на пробу какую ни будь бутылочку .
      Цитата: Stas157
      Месяц назад попробовал первый раз хвалёный коньяк Коктебель 7* (из Магнита). Вот он оказался дешёвым спиртуозным пойлом. Так и не допил.

      Сам не брал, но по отзывам я понял, что это напиток для нежеланных гостей. laughing Сегодня взял бренди , настоящее "старое абхазское бренди". laughing laughing Будет интересно сравнить с ирландским виски из Подмосковья, оно прям 3 года выдерживалось в дубовых бочках привезённых из Ирландии в которых в течении 20 лет выдерживался оригинальный виски производившийся в Ирландии. laughing laughing Это как напоминает мы из теста нажарили прекрасных мясных котлет!!! Да, да мясных ведь до этого на ней жарились прекрасные отбивные... laughing
  4. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 06:14
    хотя статья начинается этикеткой императорского крымского вина , но тогда императорский двор предпочитал бокал французского лафита. Как и тогдашние русские офицеры . Неугодно ли стакан "лафиту" -так встречали поручика Карабанова в крепости Баязет .
  5. Эдуард Ващенко Звание
    Эдуард Ващенко
    +4
    Сегодня, 06:55
    Если прошлую статью авторов похвалил, то эта удивила.
    Удивила, голословностью утверждений.
    Нет конкретики, сколько там в 1985 г. повырубали виноградников: в %, гектарах, декалитрах?
    Какие такие «автохтонные сорта» были, да сплыли? И именно это мешает заливать барматуху в тетрапаки, как кубанским «вино поддельщикам»?
    Как говаривал герой сериала Коломбо: 60 центов за галон, это разве вино?
    При всей моей любви к Сов Союзу, винная отрасль – это как раз та, которую не стоит сравнивать с СССР.
    Во-первых, серьезно поменялись предпочтение потребления: никто крепленных вин, как в позднем СССР в таких объемах никогда больше пить не будет.
    Во-вторых, в условиях жесткой рыночной конкуренции бессмысленно сравнивать декалитры:
    Кубань, если не брать такие флагманы качества как Дивноморское, Галицкий и Галицкий и множество мелких авторских виноделен, в те же тетрапаки льет винные продукт, который не является вином: «по 60 центов за галон», а может и 30 центов.
    Такая судьба крымскому виноградарству не надо. К чему эта гонка в объемах? Это же не металлургия или судостроительство, которые были в Крыму, да сплыли? Ну да, ну да, там сложнее, намного все сложнее.
    А так, повторюсь, именно в Крыму сосредоточены ведущие винные хозяйства страны, по качеству, а не по « 60 центов за галон»: Репина, Захарьина, усадьба Перовских, Швец, Alma Valley, да и Новый Свет, Золотая Балка, Инкерманский завод, да и наконец, «королева крепленных сладких вин» Массандра и т.д., и .тп.
  6. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:15
    Цитата: Эдуард Ващенко
    Такая судьба крымскому виноградарству не надо. К чему эта гонка в объемах?

    Будучи в Крыму в октябре, пытался найти виноград, просто поесть, нашел, ...узбекский. Оказалось, что столовый виноград почти никто не выращивает. Все свихнулись на винах, еще до 2014, мечтая о ЕС, которому своего вина девать некуда и всё залимитировано, в чем убедилась Грузия и Молдавия.
  7. Frettaskyrandi Звание
    Frettaskyrandi
    +1
    Сегодня, 08:13
    Но самая главная работа предстоит в Степном Крыму: там практически с нуля планируют организовать культивирование дешёвых морозоустойчивых сортов, которые будут служить сырьём для производства коньяка, в частности на Коктебельском заводе.

    Из "дешевых морозоустойчивых сортов" коньяк не получится, получится то, что в СССР в народе называли "шмурдяк" или бормотуха, которую никто не будет покупать.
    Сорта для коньячного производства должны соответствовать определенным требованиям - умеренным сахаронакоплением, мякотью без слизистой структуры, незначительной объемной долей этилового спирта при сравнительно высокой массовой концентрации титруемых кислот. Такие сорта не могут быть дешевыми априори. К тому же при подборе сорта должны учитываться почвенно-климатические условия.
    Вообще непонятно, зачем автры взялись освещать такую специфическую тему, при этом не имея о ней понятия?
    1. Эдуард Ващенко Звание
      Эдуард Ващенко
      0
      Сегодня, 08:58
      Из "дешевых морозоустойчивых сортов" коньяк не получится, получится то, что в СССР в народе называли "шмурдяк" или бормотуха

      good good good
      Хочется задать вопрос, а почему в "степном Крыме" не восстановить те культуры, которые устойчиво выращивались там, на протяжение десятилетий?
      Опыт такого степного "шмурдяка" - коньяк из Багерово.
      Впрочем вопрос скорее риторический laughing