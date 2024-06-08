Опубликованы кадры попытки перехвата российского беспилотника самолётом Як-52 ВСУ
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В сети опубликованы снятые оператором российского разведывательного беспилотника "Зала" кадры, на которых можно увидеть украинский самолет Як-52, поднятый в воздух для перехвата БПЛА.
Как можно судить по запечатленным на границе Одесской и Николаевской областей кадрам, ВСУ начали использовать легкие поршневые самолеты для уничтожения российских разведывательных БПЛА, в последнее время все чаще залетающих далеко вглубь подконтрольной киевскому режиму территории.
При этом на украинском борте не установлено каких-либо вооружений, а роль стрелка в стиле воздушных сражений времен Первой мировой войны играет военнослужащий, сидящий на месте летчика-инструктора. Стоит отметить, что Як-52 выкрашен в штатный камуфляж украинских Воздушных сил, а также имеет соответствующие опознавательные знаки.
Ранее сообщалось, что зафиксированное в мае текущего года рекордное количество успешного применения барражирующих боеприпасов "Ланцет", помимо прочего, обусловлено высокой эффективностью работы операторов беспилотников-разведчиков "Зала", осуществляющих постоянный авиамониторинг обстановки в зоне СВО, включая тылы противника.
Операторы разведывательных БПЛА "Зала" способны максимально реализовать многофункциональность этих беспилотников, выполняя боевые задания в любое время суток, при этом используя сменные целевые нагрузки.
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