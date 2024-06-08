Опубликованы кадры попытки перехвата российского беспилотника самолётом Як-52 ВСУ

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Опубликованы кадры попытки перехвата российского беспилотника самолётом Як-52 ВСУ

В сети опубликованы снятые оператором российского разведывательного беспилотника "Зала" кадры, на которых можно увидеть украинский самолет Як-52, поднятый в воздух для перехвата БПЛА.

Как можно судить по запечатленным на границе Одесской и Николаевской областей кадрам, ВСУ начали использовать легкие поршневые самолеты для уничтожения российских разведывательных БПЛА, в последнее время все чаще залетающих далеко вглубь подконтрольной киевскому режиму территории.






При этом на украинском борте не установлено каких-либо вооружений, а роль стрелка в стиле воздушных сражений времен Первой мировой войны играет военнослужащий, сидящий на месте летчика-инструктора. Стоит отметить, что Як-52 выкрашен в штатный камуфляж украинских Воздушных сил, а также имеет соответствующие опознавательные знаки.

Ранее сообщалось, что зафиксированное в мае текущего года рекордное количество успешного применения барражирующих боеприпасов "Ланцет", помимо прочего, обусловлено высокой эффективностью работы операторов беспилотников-разведчиков "Зала", осуществляющих постоянный авиамониторинг обстановки в зоне СВО, включая тылы противника.

Операторы разведывательных БПЛА "Зала" способны максимально реализовать многофункциональность этих беспилотников, выполняя боевые задания в любое время суток, при этом используя сменные целевые нагрузки.

17 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 15:46
    .... роль стрелка ..... играет военнослужащий, сидящий на месте летчика-инструктора.

    Пусть дадут этому стрелку банку маринованных помидоров.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 16:29
      Цитата: frruc
      Пусть дадут этому стрелку банку маринованных помидоров.

      Я дам вам парабеллум...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 16:35
        Вы ничего не понимаете: это украинский F-16. wassat
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:44
      А началось все- с вышиванок- одежды рагулей. Таким темпом,чубатые скоро на тачанки пересядут. Хотя- повозки,вышиванки, соломенные шляпы- это их национальный код.
  2. dimy44 Звание
    dimy44
    +5
    Сегодня, 15:46
    Захватывающее видео. Какой сюжет! ))
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:48
    Украинцы вспоминают русский .Сидящий на месте лётчика инструктора ,просто автомат на земле забыл.
  4. faridg7 Звание
    faridg7
    +5
    Сегодня, 15:49
    ещё один призрак куева нарисовался
  5. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 16:06
    Не вижу ничего смешного. Исполнение, конечно, хромает. Над хххлятскими охотниками за дронами тоже сперва смеялись, теперь сами во всю используем дробовики. А вот использование малой авиации, способной взлетать с любого поля, вдоль границы или где-то в проходах/дырах между расчётами пво, можно и нам на территории необъятной Родины использовать. Засекли рой - вылетили на охоту. Дёшево и сердито. Ну или строить сплошную ПВО, тк хххлы только будут наращивать количество атак.
    1. Макsim
      Макsim
      +1
      Сегодня, 16:27
      вооружение ставить надо, а к нему и прицельный комплекс тогда может быть и да
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:00
        Когда курсовые пулемёты стоят, на 100-200 пристрелянные, коллиматор дешевенький и в путь, хорошее средство
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 16:31
      Количество малой авиации, тем более пилотов оной, несравнимо меньше количества дронов и операторов к ним. Что сейчас, что в перспективе! Так что это не вариант... ИМХО.
    3. К_4 Звание
      К_4
      0
      Сегодня, 16:51
      Тоже не понимаю смеха. Поставь на ЯК мелкокалиберные пулеметы в крылья штуки по 3 на одно как у Харикенов в свое время, плюс что-то типа пушки плюющейся дробью и вот тебе истребитель дронов.
  6. Арка Звание
    Арка
    0
    Сегодня, 16:23
    Смех смехом но идея неплоха. Не в таком виде но нечто вроде третьего яка для таких целей будет рационально использовать.
    1. Макsim
      Макsim
      +2
      Сегодня, 16:26
      чем неплоха? Оператор ведь БПЛА и на таран пойти может и будет два трупа
      1. Арка Звание
        Арка
        -1
        Сегодня, 16:47
        Скорость и маневренность не сопоставимы. Как и задержка на прохождение сигнала. Про обзор молчу.
  7. zombirusrev Звание
    zombirusrev
    0
    Сегодня, 16:32
    В перестройку малую авиацию почти уничтожили, а сейчас бы вполне могла бы за беспилотниками гоняться. ДоСААФ можно было бы задействовать...другое дело подумать с обнаружением и возродит на базе ДОССАФ МПВО ка во времена ВОВ.
  8. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 16:52
    Спортивно-тренировочный самолет Як-52 создан в ОКБ А.С. Яковлева в 1974 году на базе пилотажного самолета Як-50.