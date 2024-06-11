Французский гражданин погиб от обезвоживания при попытке незаконно проникнуть на космодром Байконур

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Французский гражданин погиб от обезвоживания при попытке незаконно проникнуть на космодром Байконур

Трагедией закончилась попытка двух граждан Франции незаконно проникнуть на космодром Байконур, один из них скончался от обезвоживания. Об этом рассказал источник в космической отрасли.

Два француза, прибывших в Казахстан, решили проникнуть на территорию космодрома Байконур, совершив путь пешком от трассы до космодрома, но не рассчитали силы. Температура днем в степи поднялась до +33, да еще степной ветер привели к тому, что один из иностранцев погиб от обезвоживания, пока другой пытался добраться обратно до трассы и вызвать помощь.



Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо.

- приводит РИА Новости слова источника.

Выживший француз рассказал, что они «простые туристы», а на Байконур хотели проникнуть, чтобы «посмотреть». На космодроме отметили, что на территорию охраняемого объекта французы не проникли, инцидент произошел вне охраняемого объекта. Стоит отметить, что охрана Байконура периодически ловит на космодроме иностранных «туристов». В основном они пытаются пробраться к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр «Бурана».

Напомним, что на «Байконуре» действует особый пропускной режим, но туристам туда попасть можно. Для этого существуют специальные туристические фирмы, которые занимаются пропусками и размещением желающих посмотреть космодром.
40 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 12:03
    Господи, до чего ж надо быть тупым? laughing . "Посмотреть", блин, пошли пешком, по пустыне. laughing
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 12:05
      Господи, до чего ж надо быть тупым?

      Очередная жертва кровавого режима)
    2. Попандос Звание
      Попандос
      +6
      Сегодня, 12:08
      Трагедией закончилась попытка двух граждан Франции незаконно проникнуть на космодром Байконур

      Потому как ибо нефиг wassat
      Покупайте туры у официальных туроператоров laughing
      Выживший француз рассказал, что они «простые туристы»

      Они тупые "туристы", без воды шастать по степям.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +9
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Фаталист
      Господи, до чего ж надо быть тупым? laughing . "Посмотреть", блин, пошли пешком, по пустыне. laughing
      Мало того.
      Даже наши граждане, не говоря о французах, не совсем представляют себе, что такое "космодром Байконур" Строго говоря, и понятие-то такое существует только в телевизоре.
      На самом деле - это куча "площадок", разбросанных по степи иногда на десятки километров друг от друга. Я, например, находясь в командировке, каждое утро и каждый вечер из Ленинска ездил туда-обратно за 80 километров. И пешком путешествовать в жару между площадками - такое себе развлечение...

      И ещё.
      Хорошо, что пошли не вечером или ночью, хотя идти несравненно легче. Шакалов там не видел, а вот знакомый как-то жертвой стаи одичавших бродячих собак чуть не стал в трёх километрах от Тюратама. Повезло - случайно проезжавший мимо караул, солдаты, отбили. А он рассказывал, что уже с жизнью простился.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 12:17
        То то и оно. Я могу себе представить. По рассказам знакомых.)
      2. barclay Звание
        barclay
        0
        Сегодня, 12:46
        Короче - гиблые места. Без специальной подготовки лучше не соваться. А эти не просто так туда ломанулись. Видимо, есть примеры из соц сетей, когда кто-то туда попадал и рассказал об этом. Иначе, эти малохольные любители приключений на такое не решились бы.
        Это говорит о том, что над охраной этой территории ещё нужно работать.
    4. ShDE Звание
      ShDE
      +1
      Сегодня, 12:20
      Сколько то лет назад германский покоритель Сибири зимой на велосипеде лишился конечностей (отморозил). Счастливчика спас дальнобой.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +4
        Сегодня, 12:22
        Да ну, это вообще . Я жил и работал в Свердловской области, в Читинской. Ну не понимаю таких людей. Они не представляют, с чем играют.
    5. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 12:20
      Интересно... Наверное,сумки были,тяжелые.( со взрывчаткой)
    6. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Фаталист
      Господи, до чего ж надо быть тупым? laughing . "Посмотреть", блин, пошли пешком, по пустыне. laughing

      Пусть спасибо скажет что верблюды сытые, турыст, блин...
    7. Светлан Звание
      Светлан
      +2
      Сегодня, 12:30
      Там не пустыня, там степь. Но они даже этого не подумали ))
    8. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 12:39
      Самое смешное в том, что они настолько тупые, что решили идти днем, когда самое пекло. В этот ангар, где стоит "второй" Буран, уже куча народу нелегально ходила и никто из них не то что бы не умер по дороге, но даже и попасться не умудрились.
    9. 30 вис Звание
      30 вис
      +2
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Фаталист
      Господи, до чего ж надо быть тупым? laughing . "Посмотреть", блин, пошли пешком, по пустыне. laughing

      Фули .. Шаромыжники ... . Мон шер ами...
      Французские солдаты бродили по русской земле, в поисках хоть какого-то пропитания.
      Они робко обращались к местным жителям: "Мон шер ами". Будьте милосердны, подайте хоть корку хлеба на пропитание!". Русские "шерамыг" подкармливали, и те продолжали свой путь по направлению к Франции.
      Не в ту сторону пошли шаромыжники ...
    10. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 13:02
      Они думали что там как в комиксах, через каждые 100м автоматы с колой напиханы по пустыне. Очередные номинанты на премию дарвина!))))
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 12:06
    "Ты хочешь испытать острых и незабываемых ощущений? - спросил Жан обращаясь к Пьеру.
    "Кто ж этого не хочет. Конечно хочу" - ответил сияющий от будущих приключений Пьер.
    "Тогда одевайся и быстро за мной. Мы пойдём по голой степи, в 33 градусную жару и без грамма воды. Незабываемые ощущения я тебе обещаю" - это было последнее что запомнил Пьер когда ему стало плохо и он терял сознание, но было уже поздно. fool
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:09
      Пропаганда работает: они реально уверовали в свою "сверхчеловечность".)
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 12:09
      Наверняка бухие придумали хороший план.
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 12:22
        Мы как то в Турции подписались на тур в горы на квадроциклах.
        Заранее переговорили со знатоками этого экстрима что это из себя будет представлять и уже на следующее утро взяли у женской половины большие платки, одели бейсболки, длинную одежду, очки и взяли по литру-полтора воды.
        Колонна шла в горы гуськом, по пыльным дорогам и каменистым руслам высохших рек, солнце палило нещадно хоть мы и передвигались периодически в зарослях.
        Короче, к финишу, у кого не хватило смекалки поинтересоваться что это за тур, все были полностью в слое пыли, с распухшими глазами и потрескавшимися губами и лишь у нас и ещё некоторых всё было совсем не так грустно, а кто не взял воду с теми пришлось поделится потому что некоторым было просто плохо и мучала жажда. hi
        Да, ушлые турки на финише продавали воду втридорога. У кого были деньги тот и купил.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 12:28
          взяли у женской половины большие платки
          Пользуюсь Арафаткой, думаю она в любом случае практичней.
        2. isv000 Звание
          isv000
          -1
          Сегодня, 12:28
          good Руссо туристо, облико морале! hi
          request Вот только я не понял - собрались на квадриках катить а пришлось пёхом шлёпать... За такую организацию советский турист обязательно спросил бы с организатора, а то и пайки лишил на маршруте, вчистую...
          1. кредо Звание
            кредо
            +1
            Сегодня, 12:38
            Вот только я не понял - собрались на квадриках катить а пришлось пёхом шлёпать... За такую организацию советский турист обязательно спросил бы с организатора, а то и пайки лишил на маршруте, вчистую...

            Извините что не разжевал, но когда говорят про колонну авто или квадроциклов то применяют в русском языке и такое словосочетание - колонна идёт, поэтому наша колонна квадроциклов шла в горы, что подразумевает что мы ехали, а не шли пешком.
  3. Комментарий был удален.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:08
    «Выживший француз рассказал, что они "простые туристы"» —

    — А никто и не подумал ...
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 12:11
    Шизики. Были мы в мае в Сарашагане, температура в тени под 35, постоянный ветер спасает, в июне говорят ветер заканчивается и становиться еще жарче, солнце жарит как печка. Два французских кретина.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Виктор Сергеев
      Шизики. Были мы в мае в Сарашагане, температура в тени под 35, постоянный ветер спасает, в июне говорят ветер заканчивается и становиться еще жарче, солнце жарит как печка. Два французских кретина.

      Бывал и я там, в марте, днём тюльпаны с маками цветут, кителя снимали, а зимой в палатках истопники валенком в спину получали, коль закимарят... Спали в ватниках... hi
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:12
    Селфи всё ,жизнь ничто.
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:13
    Премия Дарвина?
    А вот интересно, подобные случаи проходят по статье естественный отбор, или искусственный?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:14
      Неучтёнка. laughing .(Утружка, усушка, некондит).
  8. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 12:13
    Ибо нечего шастать где попало. Пейте кофий с круассанами и будет счастье.
  9. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 12:14
    Не каждые французы могут стать Петровым и Бошиловым. Для этого нужны мозги и долгие годы тренировок.
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 12:22
    Вообще, у европцев своеобразные представления о русском климате.
    В январе 1998 года запускали у нас австрияки из конторы Хенна печатную машину. А зима была ну очччччень холодная. Их предупредили - одевайтесь теплее.
    Гхы! Они шарфики повязали.
    Вечером, после ужина, везу их в гостиницу, там табло с температурой, -35.
    Они оборачиваются, глядят и с добротным таким немецки акцентом: "катастрофффа"!
    Самый прикол. Последнего высаживаю у дома нашего главного технолога.
    Время, двенадцатый час ночи, дубак, у подъезда стоят бабки, лузгают семечки, чешут языками!
    Первая мысль: и они хотят с нами воевать!
    1. Strannik96 Звание
      Strannik96
      0
      Сегодня, 12:25
      Бедный человек. У французов кишка тонка действовать как Петров и Баширов. У них случайно не нашли документы от иностранного легиона?
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:23
    совершив путь пешком от трассы до космодрома
    два дeбилa это сила
  12. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:24
    Да... это им не хранция......
    Климатические условия не те.... winked очередной раз не просчитали....
  13. APASUS Звание
    APASUS
    -2
    Сегодня, 12:36
    Я так понимаю сейчас приплетут сюда Путина ,западные СМИ ? НЕ то что гражданин Франции тупой ,а то что лично Путин дал приказ его убить ....................
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      +2
      Сегодня, 13:21
      Цитата: APASUS
      Я так понимаю сейчас приплетут сюда Путина
      Вы первый и пока единственный.
  14. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 12:36
    Это Макрон пытался подать в отставку и улететь на фоне провала партии
  15. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:41
    Мало кто знает любимую поговорку французов,особенно парижан "Увидеть Байконур и от нестерпимого счастья умереть ." . . . winked
  16. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 12:49
    эх эти хренцузы- наполеончики fool
  17. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 13:01
    Жертвы....ЕГЭ.
    Попросили бы хорошо и так бы показали, если это "хорошо" в достаточном размере.
  18. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 13:22
    делаю из всего этого вывод:путешествовать надо зимой(по северо-западу)...а если летом приспичит...ну по средней полосе России.