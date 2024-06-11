Французский гражданин погиб от обезвоживания при попытке незаконно проникнуть на космодром Байконур
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Трагедией закончилась попытка двух граждан Франции незаконно проникнуть на космодром Байконур, один из них скончался от обезвоживания. Об этом рассказал источник в космической отрасли.
Два француза, прибывших в Казахстан, решили проникнуть на территорию космодрома Байконур, совершив путь пешком от трассы до космодрома, но не рассчитали силы. Температура днем в степи поднялась до +33, да еще степной ветер привели к тому, что один из иностранцев погиб от обезвоживания, пока другой пытался добраться обратно до трассы и вызвать помощь.
Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо.
Выживший француз рассказал, что они «простые туристы», а на Байконур хотели проникнуть, чтобы «посмотреть». На космодроме отметили, что на территорию охраняемого объекта французы не проникли, инцидент произошел вне охраняемого объекта. Стоит отметить, что охрана Байконура периодически ловит на космодроме иностранных «туристов». В основном они пытаются пробраться к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр «Бурана».
Напомним, что на «Байконуре» действует особый пропускной режим, но туристам туда попасть можно. Для этого существуют специальные туристические фирмы, которые занимаются пропусками и размещением желающих посмотреть космодром.
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