Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой

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Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой


До начала нового бюджетного года в США осталось три с половиной месяца. Существует бюджетный запрос Пентагона на следующий год, а также бюджет на 2025 год. Однако по многим вопросам нет единого мнения.



В бюджетном запросе на следующий год ВМС США запросили финансирование на постройку одной многоцелевой атомной подводной лодки (МАПЛ) типа «Вирджиния». Однако сенатский комитет по вооружённым силам настаивает на выделении средств на постройку двух субмарин в год, как было утверждено графиком строительства. По этому графику для замены устаревших подводных лодок типа «Лос-Анджелес» ежегодно должны строиться по две лодки типа «Вирджиния». Однако этот график не соблюдается, средний темп строительства составляет 1,3 подлодки в год. Если учесть договор AUKUS, то необходимо строить по 2,3 МАПЛ ежегодно.

В «треугольнике» Белый дом — Конгресс — Пентагон нет единства по этому вопросу. Каждая из сторон преследует свои, малопонятные цели. Более того, даже внутри этих структур нет единства. Например, глава сенатского комитета по вооружённым силам Тим Кейн, демократ от штата Вирджиния, утверждает: «Я рад, что комитет собрался в этом году, чтобы принять законопроект, который предусматривает важнейшие инвестиции для поддержки нашей военно-промышленной базы и программ судостроения, включая программу подводных лодок класса „Вирджиния“, чтобы помочь нам выполнить наши обязательства перед Австралией и Великобританией».

Учитывая то, с каким «скрипом» принимался бюджет 2024 года, начинать такую игру накануне принятия бюджета 2025 года не самое разумное занятие. Тем более что в Конгрессе есть люди, которые реально оценивают возможности судостроительной промышленности США и не видят смысла выделять деньги на строительство второй субмарины, поскольку судоверфи всё равно его не «потянут».

Помимо этого, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщил: «Администрация решительно выступает против увеличения финансирования второй подводной лодки класса „Вирджиния“ в 2025 финансовом году, которую промышленность не может произвести в соответствии с графиком».

В целом законопроект требует дополнительные 25 миллиардов долларов к бюджетному запросу Пентагона на общую сумму 878,4 миллиарда долларов. Законопроект вышел из комитета 22 голосами против 3, включая «нет» председателя сенатора Джека Рида, демократа от Род-Айленда, за нарушение ограничений расходов, установленных Законом о финансовой ответственности.

Предлагаемый Закон о полномочиях национальной обороны действует параллельно с новым общим планом расходов сенатора Роджера Уикера, республиканца от штата Миссисипи. Этот план предусматривает увеличение финансирования обороны на 55 миллиардов долларов на 2025 финансовый год и общее увеличение расходов примерно до пяти процентов валового внутреннего продукта США.

Можно констатировать, что политика «ослабления» России уже начинает сказываться на обороноспособности США. Денег нет, а печатный станок включать небезопасно, поскольку государственный долг уже и так «перевалил» за все разумные пределы.
4 комментария
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  1. Михаил Драбкин Звание
    Михаил Драбкин
    0
    Сегодня, 04:40
    При всем уважении к автору, это очень интересно, но какое России до этого дело - это как приливы и отливы морские, Россия на них не влияет, и цели и работа ВПК России не изменятся.
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 05:01
      Цитата: Михаил Драбкин
      это очень интересно, но какое России до этого дело

      Это срез состояния ВПК США в плане возможностей и темпах обновления парка МАПЛ и в целом ПЛА . Тут и общее состояние экономики , и государственного планирования , подготовки и удержания кадров , состояние финансов и как итог - снижение возможносте и боеготовности парка МАПЛ ВМФ США . Сайт всё же военный и его статьи иногда читают люди интересующиеся .
      Хорошо что автор не стал сравнивать с состоянием нашего Флота и судостроения . Потому что хоть каждый год у нас сдаётся по 2-3 ПЛА , но МАПЛ среди них только одна . Вторая - РПКСН пр. "Борей-А" , а так же ПЛА специального назначения . Т.е. каждый год наш Флот пополняется ОДНОЙ МАПЛ , а американский флот получает ежегодно 1,3 МАПЛ . Уже не говоря , что у США МАПЛ кратно больше .
      А вот со строительством ПЛАРБ у них затык , а у нас что ни год - новый "Борей-А" .
      В целом в США хотят выйти на темп закладки\строительства ежегодно от 2,3 до 3 МАПЛ , из них две для себя и одну для Австралии . Но не могут . И дело вовсе не в деньгах .
      Цитата: Михаил Драбкин
      это как приливы и отливы морские, Россия на них не влияет, и цели и работа ВПК России не изменятся.

      А вот тут не совсем верно . Отслеживать противника и корректировать свои планы в зависимости от планов и усилий противника необходимо , и именно на основе анализа планов противника корректировать планы собственные . Ибо именно с этим противником нам и воевать , или по крайней мере противостоять . Противника необходимо знать .
      Но интересно это конечно не каждому .
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 04:41
    Какое отношение к этому имеет "политика ослабления России? Денег-то отслюнявили, но вот вторую лодку всё-равно не родишь,- работать некому.
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 05:08
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Какое отношение к этому имеет "политика ослабления России?

      Сами слабеют , оттого и всеми возможными средствами стараются ослабить Россию - чтоб баланс сил не качнулся\не нарушился .
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Денег-то отслюнявили, но вот вторую лодку всё-равно не родишь,- работать некому.

      На гражданские верфи специалисты разбежались - там заработки выше , условия лучше и никакого режима секретности и пр. ограничений . Платить же больше верфи не могут , ибо тогда ценник ПЛА вообще за облака улетит . И решить этот вопрос в США уже долго не могут .