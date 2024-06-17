Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой

До начала нового бюджетного года в США осталось три с половиной месяца. Существует бюджетный запрос Пентагона на следующий год, а также бюджет на 2025 год. Однако по многим вопросам нет единого мнения.В бюджетном запросе на следующий год ВМС США запросили финансирование на постройку одной многоцелевой атомной подводной лодки (МАПЛ) типа «Вирджиния». Однако сенатский комитет по вооружённым силам настаивает на выделении средств на постройку двух субмарин в год, как было утверждено графиком строительства. По этому графику для замены устаревших подводных лодок типа «Лос-Анджелес» ежегодно должны строиться по две лодки типа «Вирджиния». Однако этот график не соблюдается, средний темп строительства составляет 1,3 подлодки в год. Если учесть договор AUKUS, то необходимо строить по 2,3 МАПЛ ежегодно.В «треугольнике» Белый дом — Конгресс — Пентагон нет единства по этому вопросу. Каждая из сторон преследует свои, малопонятные цели. Более того, даже внутри этих структур нет единства. Например, глава сенатского комитета по вооружённым силам Тим Кейн, демократ от штата Вирджиния, утверждает: «Я рад, что комитет собрался в этом году, чтобы принять законопроект, который предусматривает важнейшие инвестиции для поддержки нашей военно-промышленной базы и программ судостроения, включая программу подводных лодок класса „Вирджиния“, чтобы помочь нам выполнить наши обязательства перед Австралией и Великобританией».Учитывая то, с каким «скрипом» принимался бюджет 2024 года, начинать такую игру накануне принятия бюджета 2025 года не самое разумное занятие. Тем более что в Конгрессе есть люди, которые реально оценивают возможности судостроительной промышленности США и не видят смысла выделять деньги на строительство второй субмарины, поскольку судоверфи всё равно его не «потянут».Помимо этого, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщил:В целом законопроект требует дополнительные 25 миллиардов долларов к бюджетному запросу Пентагона на общую сумму 878,4 миллиарда долларов. Законопроект вышел из комитета 22 голосами против 3, включая «нет» председателя сенатора Джека Рида, демократа от Род-Айленда, за нарушение ограничений расходов, установленных Законом о финансовой ответственности.Предлагаемый Закон о полномочиях национальной обороны действует параллельно с новым общим планом расходов сенатора Роджера Уикера, республиканца от штата Миссисипи. Этот план предусматривает увеличение финансирования обороны на 55 миллиардов долларов на 2025 финансовый год и общее увеличение расходов примерно до пяти процентов валового внутреннего продукта США.Можно констатировать, что политика «ослабления» России уже начинает сказываться на обороноспособности США. Денег нет, а печатный станок включать небезопасно, поскольку государственный долг уже и так «перевалил» за все разумные пределы.