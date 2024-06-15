Мирное предложение Владимира Путина и что за ним может последовать

«Условия очень простые: украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – заявил Путин.

Реакция на мирное предложение России

«Регулярно заявляя о своей готовности вступить в переговоры, Путин пытается выставить себя добровольным миротворцем, в то же время выдвигая максималистские условия, которые, как он знает, Украина и ее западные покровители не примут. Он также, надеется, что некоторые западные официальные лица и их избиратели, уставшие от войны, которая длится уже третий год, могут сослаться на его готовность к переговорам как на причину прекратить поддержку Украины или оказать давление на Киев», – пишет издание.

Почему условия мирных переговоров были озвучены сейчас

Что может последовать за мирным предложением Путина?

«Думаю, это предусматривалось в Кремле. Значит, уже готов и второй ход на отказ Запада. Интересно, как он будет выглядеть в деталях», – пишет, например, политолог Юрий Баранчик