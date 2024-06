Мирное предложение Владимира Путина и что за ним может последовать

«Условия очень простые: украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – заявил Путин.

Реакция на мирное предложение России

«Регулярно заявляя о своей готовности вступить в переговоры, Путин пытается выставить себя добровольным миротворцем, в то же время выдвигая максималистские условия, которые, как он знает, Украина и ее западные покровители не примут. Он также, надеется, что некоторые западные официальные лица и их избиратели, уставшие от войны, которая длится уже третий год, могут сослаться на его готовность к переговорам как на причину прекратить поддержку Украины или оказать давление на Киев», – пишет издание.

Почему условия мирных переговоров были озвучены сейчас

Что может последовать за мирным предложением Путина?

«Думаю, это предусматривалось в Кремле. Значит, уже готов и второй ход на отказ Запада. Интересно, как он будет выглядеть в деталях», – пишет, например, политолог Юрий Баранчик

Так получилось, что на «мирной конференции» 15–16 июня по Украине, который проходил в Швейцарии, когда автор писал эти строки, первым выступил Владимир Путин, хотя Россию туда и не приглашали. 14 июня, как раз в преддверии съезда в Швейцарии, президент России впервые публично озвучил конкретные условия мирных переговоров с Украиной.Если оценивать данное заявление с точки зрения информационной составляющей, то очевидно, что его задачей было перебить информационную повестку саммита в Швейцарии и задать ей несколько иной тон. Эта задумка удалась: позиция России озвучена и ее уже активно обсуждают западные СМИ и журналисты, поэтому предложение Путина с высокой вероятностью в том или ином виде будет обсуждаться в Швейцарии. Именно поэтому заявления было сделано сейчас, а не в какое-то другое время.Реакция Запада на мирное предложение, в целом, оказалась вполне ожидаема – его сочли неприемлемым. Так, глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Владимир Путин не вправе ставить Украине условия о мире, а генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что не считает условия Путина мирными, посколькуНа эти вопросы и постараемся ответить.В первую очередь следует отметить, что некоторых особо горячих «ура-патриотов», грезящих в удобных креслах о штурмах Харькова и Одессы, мирное предложение Владимира Путина несколько разочаровало, поскольку ни о Одессе, ни о Харькова, ни, тем более, о Киеве, в нем речи не шло. Не шло по вполне понятным причинам – на данный момент ВС РФ не ставит себе цели взятия Харькова и Одессы, поскольку на данный момент для этого нет ресурсов и возможностей. Поэтому президент России говорил лишь о тех регионах, которые официально, следуя Конституции РФ, являются территорией России.Скептики, в свою очередь, могут заметить, что эти регионы также далеки от освобождения, поскольку даже о взятии Херсона и Запорожья на данный момент речи не идет. И это действительно так – линия фронта на некоторых участках движется очень медленно, а на отдельных участках не двигается вовсе, при этом основное продвижение наших войск все-таки происходит на Донбассе, в ДНР. После оставления Херсона фронт на этом направлении полностью стоит, и представляется маловероятным, что в ближайшее время он начнет двигаться.Однако, повторюсь – условия мирных переговоров, выдвинутые Путиным, с политической точки зрения выглядят вполне логичными и ожидаемыми. И то, что они озвучивались в формате ультиматума (президент России заявил, что, если они не будут приняты, следующие условия будут более жесткими) также не вызывает удивления – Украина и ее западные кураторы также постоянно говорят языком ультиматумов, поэтому ответ был симметричным.Если одна из сторон не настроена на компромисс, то было бы глупо делать какие-то компромиссные предложения в ее сторону. Мягкие и выгодные Украине и Западу предложения уже были, и закончились они тем, что Запад обманул Россию (как не раз повторял Путин), посчитав подобные предложения признаком слабости.На данный момент позиции Киева (которая разработана при содействии западных кураторов) и позиции Москвы слишком расходятся для того, чтобы вести переговоры. Поэтому неудивительно, что Запад преимущественно негативно отреагировал на данное предложение. Зеленский в интервью итальянскому телеканалу и вовсе назвал предложение Путина «возрождением нацизма» – «нацистскую» тематику активно использует пропаганда как в России, так и на Украине.Западные СМИ, анализируя заявления Путина отмечают, что едва ли Украина и Запад смогут их принять. Так, газета Financial Times написала , чтоГазета The New York Times сообщила, что до сих пор Владимир Путин говорил, что переговоры должны учитывать– позицию, которую некоторые аналитики интерпретировали как предложение о прекращении огня на нынешних линиях фронта. Однако нынешние условия демонстрируют «возросшую уверенность России».Кроме того, издание отмечает, что своим заявлением Путин посылает сигнал не только Украине и Западу, но и государствам Азии и Латинской Америки, которые занимают нейтральную или осторожную позицию по ситуации на Украине. Россия и Запад соревнуются за симпатии этих стран на фоне растущих призывов о том, что ни одна из сторон не может добиться полной победы на Украине.Реакция коллективного Запада на предложение Путина была ожидаемой, поскольку принять даже подобные условия, которые и близко не предусматривают безоговорочную капитуляцию Украины, означает признать, что Россия смогла достигнуть своих целей, а Запад не смог с этим ничего поделать. Американцы, которые ранее заявили, что Украина должна нанести России стратегическое поражение, понимают, что сейчас это уже практически невозможно, однако признать это не могут.В первую очередь они не могут этого сделать в преддверии выборов в США, где позиции Джо Байдена и Демократической партии и без того весьма шатки. Расписаться в собственной неудаче там точно не намерены. К тому же американцы прекрасно понимают, что и Россия достаточно далека от того, чтобы полностью взять под контроль ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, и в ближайшее время этого не произойдет. По этой причине до выборов в США никаких движений в сторону переговоров однозначно ожидать не стоит.Да, может, если изменится позиция США. А это, как уже автор не раз писал, станет понятно осенью, после выборов. В случае победы Дональда Трампа, при наличии у него политической воли, он сможет инициировать начало мирных переговоров.Озвучивая условия для мирных переговоров политическое руководство РФ прекрасно понимало, что в данный текущий момент времени эти условия приняты не будут. Почему они были озвучены именно сейчас?, как уже было написано в самом начале – с информационной точки зрения это было приурочено к саммиту в Швейцарии. Перехватить информационную повестку удалось, хотя никаких серьезных вопросов на данной конференции решать не планировалось, а многие страны и мировые лидеры вообще отказались в ней участвовать., подобным заявлением Россия частично снимает с себя ответственность за возможную эскалацию конфликта. В случае, например, если ракетные удары по украинским ГЭС и ТЭС приведут к масштабным техногенным катастрофам на Украине, винить в этом нужно будет Запад и ее саму., Россия апеллирует к нейтральным силам, как внутри европейских государств, так и к нейтральным странам, о том, что Москва открыта для переговоров в любой момент, если на то будет политическая воля.Некоторые политологи предполагают, что раз Москва прекрасно понимала, что коллективный Запад откажется от данного мирного предложения, то значит уже и готов некий план действий на этот случай.Эксперты предполагают, что за данным заявлением последуют какие-то очень серьезные шаги со стороны России, вплоть до применения тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине. Подобные теории выглядят несколько сомнительно, особенно учитывая, что единичные применения ТЯО едва ли будет способствовать скорой победе ВС РФ над ВСУ, а скорее создаст дополнительные осложнения. Конечно, Россия возможно ужесточит удары по украинской инфраструктуре (о вероятности чего было указано выше), однако едва ли речь будет идти о чем-то более масштабном.Дело в том, что до сего момента Москва придерживалась определенных правил ведения СВО, которые подразумевали недопущение эскалации и прямой конфронтации с Западом – гарантии безопасности для украинского руководства и как следствие отсутствие ударов по Верховной раде, Офису президента Украины и прочим административным зданиям, отсутствие жесткого ответа на удары по стратегическим объектам, таким как РЛС «Воронеж-ДМ», которая входит в Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), непрепятствование зерновому коридору и т.д.Автор уже не раз отмечал, что военный конфликт на Украине «модерируется» (понятное дело, что с креном в пользу Киева) глобальными игроками, и есть некие негласные правила, которые политические игроки должны соблюдать. Россия допускает накачивание Украины западными вооружениями не только из-за того, что не может в полной мере этому препятствовать, но и потому, что не желает эскалации со странами НАТО, через которые эти поставки идут.План Москвы по СВО заключается в том, чтобы «пересидеть» Запад, дождаться смены политических элит в США, Европе и на Украине, дождаться перемен, которые будут способствовать реальным мирным переговорам. К тому же инфраструктура Украины постепенно уничтожается и приходит в негодность, затраты на ее содержание постепенно растут, мобилизационный потенциал истощается, а открыто вступать в войну с Россией Запад пока не торопится. Именно поэтому делается ставка на то, что США и Европа рано или поздно устанут от Украины и пойдут на переговоры.На данный момент признаков этого нет. Тем более по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова предложение Путина о мирном урегулировании конфликта на Украине является бессрочным, и его условия могут измениться только в случае серьезных изменений ситуации на фронте.