Глава региона: взрыв и пожар на газопроводе в Саратове связан с разгерметизацией из-за аномальной жары

Прошу граждан сохранять спокойствие, специалисты работают на месте и в ближайшее время ликвидируют возгорание

По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшим не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет

Сегодня в Гагаринском районе Саратова рядом с поселком Дачный и селом Сторожевка на магистральном газопроводе прогремел мощный взрыв, после чего в месте инцидента начался пожар. Кадры огня и клубов дыма в соцсетях сразу стали публиковать местные жители. Высказывалось предположение, что взрыв произошел на газохранилище.С учетом участившихся диверсионно-террористических атак ВСУ по объектам энергетики, в том числе в довольно удаленных от украинской границе регионах РФ, кое-кто в соцсетях начал высказывать предположение об украинском следе в происшествии. Не стоит забывать, что такую информацию очень охотно распространяют вражеские ресурсы, часто замаскированные под российские. В РФ за недостоверные данные можно и наказание понести. Что примечательно и приятно, в местных чатах быстро осаживают всяческих паникеров, пытающихся хайповать или раздуть инцидент.Однако, как оперативно написал в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, причиной взрыва и возгорания, причем именно на газопроводе, стала установившаяся в последнее время в регионе аномальная жара. Из-за высокой температуры произошла разгерметизация одного из участков газопровода, приведшая к взрыву. Магистраль была сразу перекрыта, вообще, это делается в подобных ситуациях автоматически. В данное время на месте происшествия работают экстренные службы.— успокоил жителей глава региона.Местные паблики обращают внимание, что в мае на этом же месте на строительной площадке Столыпинского индустриального парка рабочие, убирающие территорию, почувствовали запах газа, после чего выяснилось, что произошла авария на газопроводе среднего давления. Газопровод тогда перекрывали и проводили восстановительные работы по устранению утечки.Елшанское управление подземного хранения газа, которому принадлежит газохранилище, помимо прочего, поддерживает рабочее давление в системе магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр».По последним данным, которые сообщил Бусаргин, в настоящее время ландшафтный пожар в месте взрыва локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено полностью. Это тоже стандартная процедура в подобных ситуациях.— буквально только что написал в своем ТГ-канале губернатор Саратовской области.Между тем, в местных каналах пишут, что в некоторых ближайших от места инцидента домах нет электричества. Не исключено, что в результате взрыва повреждена проходящая рядом с газопроводом высоковольтная ЛЭП — ее видно на публикуемых в сети кадрах. Очевидно, восстановительные работы начнутся сразу после полной ликвидации возгорания.