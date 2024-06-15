Показаны кадры возможностей российского ударно-транспортного БПЛА «Перун»

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Показаны кадры возможностей российского ударно-транспортного БПЛА «Перун»

В сети опубликованы кадры, на которых представлена демонстрация некоторых возможностей разработанного российскими конструкторами ударно-транспортного БПЛА "Перун". Этот беспилотник представляет собой многофункциональный комплекс на основе летательного аппарата вертолетного типа, сконструированного по принципу универсальной модульной платформы. Кроме того "Перун" оборудован системами управления, связи и транспортировки.

"Перун" обладает возможностью выполнять задачи широкого спектра, включая оперативную доставку воздушным путем грузов массой до 150 килограммов, проведение аэрофотосъемки, разведки местности, патрулирования и мониторинга. Российский ударно-транспортный беспилотник способен выполнять поисково-спасательные работы, включая эвакуацию раненых. В боевой комплектации этот беспилотный комплекс способен оперативно выявлять расположение наземных и воздушных целей и поражать их, непосредственно с борта совершая пуски управляемыми ракетами.







Как сообщается на интернет-портале разработчиков, в августе-сентябре прошлого года была проведена серия полевых испытаний БПЛА "Перун", в ходе которых были успешно выполнены полетные задания, включающие транспортировку грузов, десантирование бойца и эвакуацию раненого.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как "Перун" поднимает в воздух мужчину, после чего переносит его на некоторое расстояние. При этом сообщается, что комплекс уже на протяжении некоторого времени успешно применяется в зоне специальной военной операции, причем в боевых условиях.

13 комментариев
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  1. ИЛИКО
    ИЛИКО
    0
    Сегодня, 20:01
    Установить на него гранатомёты и по катерам гостей на Чёрном море!
    Подскажите ваши варианты !
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +1
      Сегодня, 20:13
      Вроде бы уже есть вариант с установкой ПТРК "Фагот"
      1. ИЛИКО
        ИЛИКО
        +1
        Сегодня, 20:26
        Я как то хотел и такой вариант предложить на другой коптер!
        Постеснялся, я не служил ....
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 20:58
        А может лучше из Перуна сделать отечественную Бабу Ягу,такой БПЛА-бомбер?
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 20:10
    В интернете есть такие данные: вес 30 кг, размеры 1,6х1,7 м, максимальная высота полета 3 км , радиус действия до 30 км
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 21:00
      Уникальный российский ударно-транспортный БПЛА «Перун». Бывшие бойцы «Вагнер» создали уникальный ударно-транспортный БПЛА «Перун». Беспилотник может десантироваться в тыл противника, вывозить раненых бойцов, доставлять боеприпасы и снабжения. Также на БПЛА есть артиллерийская установка.

      Видео по ссылке ниже.

      https://t.me/swodki/389170
  3. Сулейман Звание
    Сулейман
    +1
    Сегодня, 20:29
    Все красиво на картинке и в полевых условиях, хотелось бы увидеть дрон который бы был устойчив к рэбу, в условиях вражеского рэба много красивых игрушек просто бесполезны.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 20:35
    Раненного всё же лучше в горизонтальном положении перемещать. Типа мешка в котором дельтапланеристы летают, но с более твёрдой поверхностью лежания. Мало ли какие раны у эвакуируемого будут.
    Да и долго на таком подвесе тяжело висеть. what
  5. ArtPilot Звание
    ArtPilot
    0
    Сегодня, 20:39
    С какого расстояния его слышно?
  6. Apelikes Звание
    Apelikes
    -1
    Сегодня, 20:40
    Дорожала в штатах водка,
    В Белом доме шум и гам ...
    Наша русская подлодка
    Шла к кубинским берегам.
    Долетел до Вашингтона
    Гул раскатистый гудка.
    Потекло у 'гегемона'
    Через памперс, из задка.
    Всполошились демократы,
    Сразу вспомнился Хрущёв,
    С "Мамой Кузькиной"(цитаты),
    Да и много что ещё.

    / Шура Грибоедовъ /
  7. штурм Звание
    штурм
    0
    Сегодня, 20:45
    Главное чтобы тысячи таких "Перунов" ежемесячно отказывались у наших бойцов в зоне СВО и сбрасывали бомбы на опорники укрофашистов...
    Пехота должна после массированной бомбовой атаки только зачистить укрепрайоны от остатков недобитых хероев....
  8. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 20:47
    Необходимо разрабатывать БПЛА мультироторного типа повышенной мощности и способные работать в связках ! То есть,используя один тип мультироторного дрона ,получать связки-платформы по схеме "спарка"(как ,,социум,, так и ,,тандем,, ...) и "счетвёрка" ! Доставив груз (провиант,воду,боеприпасы,медикаменты,бомбу,мины...) в нужную "точку" , связка может "рассыпаться" и мультикоптеры возвращаться "по-одиночке " на базу ! Возможно создание мультироторных аэроплатформ с числом мультикоптеров(квадрокоптеров) до 10 ! Для образного восприятия таких аэроплатформ с числом квадрокоптеров,например, 6-8 предлагаю иллюстрацию "зенитно-ракетного вертолёта " ВВП-6 ! При необходимости ,платформа простого устройства "выбрасывается" ,а квадрокоптеры возвращаются "самостийно" и могут выполнять потом иные (в т.ч. "индивидуальные" ) функции ! На платформе может размещаться небольшой бензоэлектрогенератор ,а аккумуляторы "квадриков" - в резерве !
  9. штурм Звание
    штурм
    0
    Сегодня, 21:20
    Через минные поля на таких "жужиках" удобно перелетать :))