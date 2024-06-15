Показаны кадры возможностей российского ударно-транспортного БПЛА «Перун»

В сети опубликованы кадры, на которых представлена демонстрация некоторых возможностей разработанного российскими конструкторами ударно-транспортного БПЛА "Перун". Этот беспилотник представляет собой многофункциональный комплекс на основе летательного аппарата вертолетного типа, сконструированного по принципу универсальной модульной платформы. Кроме того "Перун" оборудован системами управления, связи и транспортировки."Перун" обладает возможностью выполнять задачи широкого спектра, включая оперативную доставку воздушным путем грузов массой до 150 килограммов, проведение аэрофотосъемки, разведки местности, патрулирования и мониторинга. Российский ударно-транспортный беспилотник способен выполнять поисково-спасательные работы, включая эвакуацию раненых. В боевой комплектации этот беспилотный комплекс способен оперативно выявлять расположение наземных и воздушных целей и поражать их, непосредственно с борта совершая пуски управляемыми ракетами.Как сообщается на интернет-портале разработчиков, в августе-сентябре прошлого года была проведена серия полевых испытаний БПЛА "Перун", в ходе которых были успешно выполнены полетные задания, включающие транспортировку грузов, десантирование бойца и эвакуацию раненого.На опубликованных кадрах можно увидеть, как "Перун" поднимает в воздух мужчину, после чего переносит его на некоторое расстояние. При этом сообщается, что комплекс уже на протяжении некоторого времени успешно применяется в зоне специальной военной операции, причем в боевых условиях.

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