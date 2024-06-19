Экологические последствия поддержки ВСУ коллективным Западом
175 миллионов тонн углекислого газа
Конфликт на Украине, похоже, становится глобальным экологическим бедствием. Бездумная подпитка режима Зеленского западным оружием и деньгами дорого обходится планете. В Европе подумали, что пора подсчитывать убытки, и попытались выяснить, сколько на самом деле стоит бессмысленное и кровавое сопротивление националистского режима на Украине.
Ущерб вытянул на 175 миллионов тонн углекислого газа, закись азота и гексафторида серы (SF6). Последний газ вообще не считается токсичным – при определённом навыке с его помощью можно детей смешить. Если гелий при вдыхании создаёт у пользователя тонкий и писклявый голос, то гексафторид серы, наоборот, грубый и низкий. Но вот в качестве компонента парникового коктейля вещество подходит отлично. Только непонятно, каким образом его становится так много в ходе боевых действий. Но оставим это на совести исследователей.
Сравнительный анализ показывает, что выбросы над полями сражений за два года эквивалентны непрерывной работе 260 угольных ТЭЦ по 200 МВт каждая. Ещё эмиссию парниковых газов можно сравнить с глобальной экономией углекислого газа, который случился в пандемию. Только за первые четыре месяца 2020 года COVID-19 снизил выбросы на 17 процентов или на один миллиард тонн. Зеленский и ВСУ постепенно отыгрывают «вирусную» экономию.
В боевых действиях на Украине европейские аналитики условно выделили три фактора загрязнения окружающей среды. Интересно, что непосредственные события на поле боя занимают только треть суммарных выбросов углекислого газа. Военная техника, само собой, никакие экологические нормы Евро не признаёт, и выхлопы дизельных/газотурбинных/реактивных двигателей вносят существенный вклад в общую картину загрязнения. В эту же треть входят взрывы, стрельба ракетами и снарядами, а также последствия уничтожения складов БК и боевой техники. С выводами европейских аналитиков можно согласиться и даже принять к сведению, если бы не абсолютно пропагандистский вывод о том, что 35 миллионов тонн углекислого газа выбросила в атмосферу российская техника. Словно ВСУ перемещается последние пару лет исключительно на конной и мускульной тяге.
Вторая треть парниковых газов из 175 миллионов тонн приходится на усилия по восстановлению разрушенных при отступлении ВСУ городских ландшафтов. Вероятнее всего, европейцы имели в виду потенциальные затраты на возведение города в новых регионах России. Например, много бетона, стали и энергии прямо сейчас потребляет Мариуполь. Город заметно преображается, и это не может не раздражать украинские и европейские власти. Что ж, пусть ради забавы выставят России счёт за восстановление разрушенной ВСУ гражданской инфраструктуры – в будущем музеи СВО для такого артефакта место обязательно найдётся. Последняя треть военного тоннажа парниковых газов появилась в результате многочисленных пожаров, в том числе ландшафтных. Авторы отчёта, само собой, обвиняют Россию в данном бедствии, совершенно игнорируя террористические атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. ВСУ и смежные силовые структуры Украины целенаправленно атакуют данные объекты для провоцирования пожаров – ни на что другое примитивные БПЛА не способны.
Сравнительный ущерб от горения нефтепродуктов и условного ландшафтного пожара несопоставим – помимо парниковых газов горящая нефть выбрасывает целый букет сопутствующих токсинов. В общем, «белые и пушистые» ВСУ в глазах европейских исследователей никакой вины за пожары и связанную с ними эмиссию углекислого газа не несут. Авторы не забыли упомянуть террористический подрыв «Северного потока – 2», который добавил в атмосферу до 14 миллионов тонн углекислоты, но забыли указать ответственного. Главное в таких расследованиях – не выйти на самих себя. Нарушена причинно-следственная связь в истории с закрытием российского воздушного пространства для европейских и американских самолётов. Дескать, обходные маршруты дорого дались атмосфере – за два года накопилось около 24 миллиона тонн углекислого газа. Только вот первые закрыли свой «воздух» именно страны Запада. Наверное, не осознавали, что зеркальный ответ России ввиду явной разницы в площадях вызовет гораздо больший экономический и экологический ущерб. Теперь же на голубом глазу выводят претензию исключительно российской стороне.
Высокоточное оружие рулит
Дружелюбие к окружающей среде – это достаточно спорная характеристика для любого вида оружия. Наверное, наиболее экологичными можно считать колюще-режущие инструменты. Парниковые газы синтезировались только в процессе изготовления такого оружия. В ходе непосредственной эксплуатации экологический баланс можно назвать нулевым. Чего нельзя сказать обо всём остальном арсенале – даже выстрел из пистолета так или иначе ответственен за углеродный баланс. Пороховые газы в первую очередь, и во вторую – энергозатраты на изготовление оружия. А когда речь заходит о тяжелой технике, да ещё и летающей, то объёмы эмиссии углекислого газа растут в геометрической прогрессии.
Озабоченные экологическими проблемами европейцы подсчитали, что мировые вооружённые конфликты ежегодно выдают до 5,5 процента мировых парниковых газов. К слову, это больше, чем эмиссия любой страны, за исключением Америки, Китая и Индии. Учитывая, что подавляющее большинство войн провоцируются «играми за демократию» стран Запада, создаётся крайне противоречивая картина. Вечные борцы за чистоту природы и экологичный образ жизни сами провоцируют беспрецедентный уровень загрязнения. Впрочем, это снова вопросы к совести. Оставим их аналитикам Обсерватории конфликтов и окружающей среды, которые подготовили доклад об экологичности событий на Украине.
Гораздо интереснее выглядят выводы о новом качестве FPV-дронов, которые стали настоящим открытием на СВО. Дистанционно управляемые высокоточные боеприпасы позволяют с гораздо меньшим расходом боеприпасов уничтожать цели. Например, для гарантированного поражения «Абрамса» потребовалось накрыть квадрат его присутствия несколькими снарядами либо одним-двумя высокоточными «Краснополями». Говоря языком Греты Тунберг, это очень недружелюбно к окружающей среде. Гораздо экологичнее ударить по вражескому танку парой FPV. Причём очень желательно обойтись без детонации боекомплекта и возгорания топлива, но с гарантированным выведением из строя экипажа. Выкладки попахивают абсурдом – ну кто в здравом уме будет заботиться об эмиссии углекислого газа на поле боя? Тем не менее оружейный прогресс вырулил историю именно так. Чем точнее и дешевле, тем экологически чище. Но это скорее исключение из правил.
Конфронтация, на которой настаивает западный мир, дорого обойдётся всем защитникам природы. Самым характерным примером можно назвать Германию, где традиционно сильны позиции «зелёных». На протяжении десятилетий страна притормаживала военные расходы, не выполняя требования пресловутых двух процентов от ВВП на оборону. Сейчас НАТО соорудила миф о грядущем нападении России на одну из стран альянса и старательно вооружается. Германия намерена вложить десятки миллиардов евро в свой бундесвер, обеспечив заказами своих и иностранных оружейников. Любое производство оружия – это очень «углеродоёмкая» процедура, заметно отодвигающая светлое европейское будущее без парниковых газов. В общей сложности страны НАТО намерены дополнительно вложить в оборонное производство до 380 миллиардов долларов, что нанесёт сокрушительный удар по окружающей среде. Вынужденной защищаться в этой ситуации России также можно задать неудобные вопросы. Но наша страна многократно компенсирует эмиссию углерода в атмосферу гигантскими лесами. Зелёные «лёгкие планеты» многократно перекрывают тяжелое дыхание конфликта с Украиной – в среднем наша флора ежегодно фиксирует до 1,6 миллиарда тонн парниковых газов. А чем может похвастаться Украина и коллективный Запад? Леса Северной Америки, к примеру, забирают из атмосферы в два с лишним раза меньше углекислого газа.
По сравнению с общими потерями от конфликта на Украине, экологический урон кажется малозначительным. И это действительно так. Но ничего не стоит пресловутой «партии зелёных» на Западе выйти на улицу с новым лозунгом: «Остановите Зеленского – спасите планету!». Похоже, это отлично понимают на противной стороне, и экологические требования могут стать действенным рычагом к началу переговоров на российских условиях. Иначе бы европейская «Обсерватория конфликтов и окружающей среды» не озаботилась экологическими проблемами спецоперации. «Зелёные» поводы всегда были в арсенале политиков Запада. Греты Тунберг уже на низком старте. Осталось только подождать, когда бонзы НАТО из экологических побуждений прикрутят краники для Зеленского.
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