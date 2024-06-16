В кулуарах саммита по Украине в Швейцарии больше обсуждались предложения президента РФ, чем требования Зеленского

1
В кулуарах саммита по Украине в Швейцарии больше обсуждались предложения президента РФ, чем требования Зеленского

Возвращающиеся из Швейцарии участники так называемого «саммита мира» делятся в медиа и социальных сетях своими впечатлениями от того, что происходило в Бюргенштоке. Анализируя заявления представителей различных стран, можно говорить о том, что одной из обсуждаемых в кулуарах саммита тем была та, которая связана не с предложениями Зеленского, а та, которая связана с недавними предложениями президента России.

Представители делегаций от ряда стран Азии и Африки отмечают, что «у многих участников встречи в Швейцарии возник значительный интерес к тем предложениям по мирному урегулированию украинского конфликта, которые изложил Владимир Путин». Напомним, что краеугольным камнем этих предложений были позиции по нейтральному и внеблоковому статусу Украины с одновременным отводом её войск с территорий, занимаемых на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. Как заявил на неделе российский лидер, как только Киев примет такое предложение и войска отведёт, тут же будет отдан приказ ВС РФ о полном прекращении огня.



Примечательно то, что отмечен следующий факт: если в марте 2022 года условия по отводу войск от Киева и в целом с севера Украины выдвигала украинская сторона, то теперь условие о выводе украинских войск ставит Россия.

Несмотря на то, что западные представители принялись бодро заявлять о неприемлемости условий Владимира Путина, многие другие участники «конференции» в Швейцарии вполне открыто говорят о том, что изложенное президентом России как минимум нуждается в осмыслении.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 21:56
    Кто кого переболтает.... Даже не кто кого перестреляет и уж точно не передумает