Рядовые южнокорейцы потребовали отставки возглавляющего миссию ООН на полуострове американского генерала

ООН держит рот на замке в местах, где идёт война, а тут действует молниеносно.

Если ООН так обеспокоена, то пусть позволит Республике Корея стать обладателем ядерного оружия

На чьей стороне этот командующий из ООН? Если вы хотите вмешиваться в наши внутренние дела, покиньте нашу страну.

Начальник миссии ООН по предотвращению конфликтов между Севером и Югом Корейского полуострова генерал Пол ЛаКамера провёл переговоры с министром обороны Южной Кореи на предмет приграничной деэскалации. Напомним, что обострение между Республикой Корея и КНДР возникло в связи с тем, что Сеул разбрасывал над северокорейским приграничьем листовки антиправительственного содержания, а Пхеньян на это ответил сотнями воздушных шаров с мусорным грузом. После этого южнокорейские военные стали активнее использовать громкоговорители, где в жёсткой форме потребовали от северных соседей «отказаться от провокаций с мусорными шарами». Через громкоговорители транслировалась и другая антисеверокорейская пропаганда.Генерал ЛаКамера в беседе с главой южнокорейского военного ведомства выразил обеспокоенность с использованием громкоговорителей против Северной Кореи. По словам генерала, в ООН считают, что это может спровоцировать Пхеньян на жёсткие меры.В Сеуле это вызвало волну критики. Там заявляют, что уважают миссию ООН, но «не считают мнение главы миссии по поводу использования громкоговорителей рациональным».Несколько комментариев от рядовых граждан Южной Кореи по этому поводу:В целом генерала ЛаКамеру многие призвали подать в отставку со своего поста. Особую пикантность этим требованиям добавляет то, что ЛаКамера - генерал американский, а именно США и являются главным действующим лицом в плане эскалации на Корейском полуострове.Как видно, вопрос о громкоговорителях довёл даже до темы обсуждения ядерного статуса.