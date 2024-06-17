Рядовые южнокорейцы потребовали отставки возглавляющего миссию ООН на полуострове американского генерала

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Рядовые южнокорейцы потребовали отставки возглавляющего миссию ООН на полуострове американского генерала

Начальник миссии ООН по предотвращению конфликтов между Севером и Югом Корейского полуострова генерал Пол ЛаКамера провёл переговоры с министром обороны Южной Кореи на предмет приграничной деэскалации. Напомним, что обострение между Республикой Корея и КНДР возникло в связи с тем, что Сеул разбрасывал над северокорейским приграничьем листовки антиправительственного содержания, а Пхеньян на это ответил сотнями воздушных шаров с мусорным грузом. После этого южнокорейские военные стали активнее использовать громкоговорители, где в жёсткой форме потребовали от северных соседей «отказаться от провокаций с мусорными шарами». Через громкоговорители транслировалась и другая антисеверокорейская пропаганда.

Генерал ЛаКамера в беседе с главой южнокорейского военного ведомства выразил обеспокоенность с использованием громкоговорителей против Северной Кореи. По словам генерала, в ООН считают, что это может спровоцировать Пхеньян на жёсткие меры.

В Сеуле это вызвало волну критики. Там заявляют, что уважают миссию ООН, но «не считают мнение главы миссии по поводу использования громкоговорителей рациональным».



Несколько комментариев от рядовых граждан Южной Кореи по этому поводу:

ООН держит рот на замке в местах, где идёт война, а тут действует молниеносно.

Если ООН так обеспокоена, то пусть позволит Республике Корея стать обладателем ядерного оружия.

На чьей стороне этот командующий из ООН? Если вы хотите вмешиваться в наши внутренние дела, покиньте нашу страну.

В целом генерала ЛаКамеру многие призвали подать в отставку со своего поста. Особую пикантность этим требованиям добавляет то, что ЛаКамера - генерал американский, а именно США и являются главным действующим лицом в плане эскалации на Корейском полуострове.

Как видно, вопрос о громкоговорителях довёл даже до темы обсуждения ядерного статуса.
9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 08:46
    Даже ю.корейцы начинают указывать амерам их место - нефик соваться в чужие дела..... laughing Амеры схавают ?
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 08:55
      Цитата: Nexcom
      Амеры схавают ?

      Еще как... Корейская война завершилась 44 параллелью... ну а чем вьетнам.. афган... профукали вообще... не в первой...
      1. Володин Звание
        Володин
        +6
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Enceladus
        Корейская война завершилась 44 параллелью

        44 параллель не проходит через Корейский полуостров. А линия разграничения - по 38-й параллели
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 09:14
          Цитата: Володин
          Цитата: Enceladus
          Корейская война завершилась 44 параллелью

          44 параллель не проходит через Корейский полуостров. А линия разграничения - по 38-й параллели

          Ну бывает... не проснулся еще... вернее засыпаю... с 2-х утра работаю. lol Но я думаю понятно, про что я. hi
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 09:33
            Да и мало ли в Бразилии Пэдров? И не посчитаешь!
          2. Татьяна Звание
            Татьяна
            +3
            Сегодня, 09:54
            Напомним, что обострение между Республикой Корея и КНДР возникло в связи с тем, что Сеул разбрасывал над северокорейским приграничьем листовки антиправительственного содержания, а Пхеньян на это ответил сотнями воздушных шаров с мусорным грузом.

            Похоже, что проамериканская марионеточная южно-корейская национальная мафия во власти в Южной Корее, как и в Японии, ЗАЖРАЛАСЬ! Кусает руку своего хозяина - руку США!

            Южной Корее уже мало собственной территории для развития собственной экономики и расширения собственного рынка. И Южная Корея недовольна сдерживанием её Вашингтоном в отношении получения от него ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ от США! Пример берёт с хунты Зеленского в Киеве.

            Вообще-то всё это есть результат предвыборных президентских баталий между Байденом и Трампом - между демократами и республиканцами США! Не нужно при этом забывать, что Южная Корея так и находится под внешним управлением из Вашингтона. Как и Япония.
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +3
        Сегодня, 09:55
        Амерзцы и Сирию профукали, и Окраину профукают
  3. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 08:58
    Рядовые южнокорейцы потребовали отставки возглавляющего миссию ООН на полуострове американского генерала

    Автор сам свою статью читал? Вообще-то южнокорейцы недовольны, что генерал и миссия ООН в целом недостаточно жёстко себя ведет по отношению к северокорейцам.
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:02
    Если ООН так обеспокоена, то пусть позволит Республике Корея стать обладателем ядерного оружия.
    Эко их понесло, что уже о ЯО заговорили. Значит тов. Ким Чен Ыну необходимо чаще осуществлять пуски своих ракет и проводить артиллерийские учения, параллельно засыпая приграничную территорию отходами.