Апты Алаудинов назвал обстановку на Харьковском направлении полностью контролируемой российскими войсками

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Апты Алаудинов назвал обстановку на Харьковском направлении полностью контролируемой российскими войсками

Ситуация на Харьковском направлении полностью контролируемая, российские войска заняли самые опасные направления и стягивают на себя силы ВСУ, чтобы перемолоть их и впоследствии разбить. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат», переброшенного на Харьковское направление, прокомментировал ситуацию на данном участке фронта. По его словам, главком ВСУ Сырский должен стянуть на это направление все основные силы, чтобы потом российские войска их разбили. Необходимо нанести по ВСУ такой удар, после которого они уже не оправятся.



Нам нужно, чтобы противник бросил свои основные силы против нас — без разницы, на каком участке, — для того, чтобы их уничтожить, и после этого уже, как говорится, противник уже в принципе не в состоянии собрать что бы то ни было серьезное (...) У них же есть Сырский. Вот пусть подумают, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке.

— заявил генерал.

Сейчас российские войска вытягивают на себя резервы ВСУ, вынуждая украинское командование снимать подразделения с других направлений, ослабляя их. Ситуация под полным контролем, и противник это понимает, но продолжает бросать в бой все новые и новые подразделения.

И, в принципе, уже противник знает, что мы здесь. Ему уже несладко, потому что у меня очень серьезные группы FPV [дронов], очень серьезные снайперские группы. По ночам ходят в тыл к противнику, хорошо «ущелкивают» его. Ну и противник уже застонал.

— добавил Алаудинов.
13 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 12:41
    К сожалению значительное ослабление на других участках не приводят к значительному продвижению. Стояние с оружейным рогом изобилия на западе ни к чему хорошему не ведет. Ясно, что вопрос не к тов. Апти Ароновичу.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 12:49
      К сожалению значительное ослабление на других участках не приводят к значительному продвижению.
      Пришлось перебросить силы на Харьковское направление, что бы противник перебросил свои силы туда, что бы была возможность его там разбить)) Т.е. создание демилитаризованной зоны уже помалкивают?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 12:56
        Вообще по всему этому..Да по меньше слов от военныз,и больше дела..А то вдруг не получится и в каком это свете все будет
    2. Сергей Егоров_3
      Сергей Егоров_3
      -1
      Сегодня, 12:54
      Так группировка в 200 тысяч работает по всей линии,500 тысяч в резерве, на нескольких направлениях и вряд ли они там просто так стоят, думаю лето, по чуть-чуть будут двигаться, а в начале осени попрут
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:46
    Не в тему .
    Апты Алаудинов.

    Вот у них бывают имена и фамилии ,я бывает месяцами запомнить не могу ,имена и фамилии своих сотрудников .
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      0
      Сегодня, 12:54
      Вот у них бывают имена и фамилии

      Да просто: Ароныч.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 12:47
    Ситуация на Харьковском направлении полностью контролируемая, российские войска заняли самые опасные направления и стягивают на себя силы ВСУ, чтобы перемолоть их и впоследствии разбить.

    Вот это тактика и стратегия...занять самые опасные направления, стянуть на себя силы ВСУ ...они там в МО все такие?
    Хотя о чем еще может заявлять заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

    Нам нужно, чтобы противник бросил свои основные силы против нас — без разницы, на каком участке
    Нет слов recourse
    1. Alexej Звание
      Alexej
      +1
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Konnick
      Вот это тактика и стратегия...занять самые опасные направления, стянуть на себя силы ВСУ ...они там в МО все такие?

      Задумка то была другая, скорее всего. Но завязли в боях и теперь нужно делать вид, что так и задумано. С противоположной стороны так же делают.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 13:09
        Как можно было не завязнуть, если поле боя от поставок и подхода резервов не отсекли?
  4. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 12:55
    Ему уже несладко, потому что у меня очень серьезные группы FPV [дронов], очень серьезные снайперские группы.

    Хочу обратить внимание на слово "У меня"
    Не у Российской группировки войск под моим командованием а "У меня".
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 12:56
    И, в принципе, уже противник знает, что мы здесь. Ему уже несладко, потому что у меня очень серьезные группы FPV [дронов], очень серьезные снайперские группы. По ночам ходят в тыл к противнику, хорошо «ущелкивают» его. Ну и противник уже застонал.

    — добавил Алаудинов.
    Хоть и далеко от Харьковской области, но по Шебекино заметно и не только кто куда и как ходит, например Саратов с Липецком.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -2
    Сегодня, 13:01
    А что не так всем request
    Всё логично. Создать участок напряжённости, оттянуть туда все резервы противника и связать их боем. На остальных участках можно будет создавать прорывы, не опасаясь ударов их резервов нам во фланги, даже небольшими силами
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 13:05
      Цитата: igorbrsv
      Всё логично. Создать участок напряжённости, оттянуть туда все резервы противника и связать их боем. На остальных участках можно будет создавать прорывы, не опасаясь ударов их резервов нам во фланги, даже небольшими силами

      Дело за малым. Осталось увидеть эти прорывы на ослабленных участках.