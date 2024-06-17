Апты Алаудинов назвал обстановку на Харьковском направлении полностью контролируемой российскими войсками

Нам нужно, чтобы противник бросил свои основные силы против нас — без разницы, на каком участке, — для того, чтобы их уничтожить, и после этого уже, как говорится, противник уже в принципе не в состоянии собрать что бы то ни было серьезное (...) У них же есть Сырский. Вот пусть подумают, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке.

И, в принципе, уже противник знает, что мы здесь. Ему уже несладко, потому что у меня очень серьезные группы FPV [ дронов ], очень серьезные снайперские группы. По ночам ходят в тыл к противнику, хорошо «ущелкивают» его. Ну и противник уже застонал.

Ситуация на Харьковском направлении полностью контролируемая, российские войска заняли самые опасные направления и стягивают на себя силы ВСУ, чтобы перемолоть их и впоследствии разбить. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.Командир спецназа «Ахмат», переброшенного на Харьковское направление, прокомментировал ситуацию на данном участке фронта. По его словам, главком ВСУ Сырский должен стянуть на это направление все основные силы, чтобы потом российские войска их разбили. Необходимо нанести по ВСУ такой удар, после которого они уже не оправятся.— заявил генерал.Сейчас российские войска вытягивают на себя резервы ВСУ, вынуждая украинское командование снимать подразделения с других направлений, ослабляя их. Ситуация под полным контролем, и противник это понимает, но продолжает бросать в бой все новые и новые подразделения.— добавил Алаудинов.