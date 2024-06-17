Апты Алаудинов назвал обстановку на Харьковском направлении полностью контролируемой российскими войсками
Ситуация на Харьковском направлении полностью контролируемая, российские войска заняли самые опасные направления и стягивают на себя силы ВСУ, чтобы перемолоть их и впоследствии разбить. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.
Командир спецназа «Ахмат», переброшенного на Харьковское направление, прокомментировал ситуацию на данном участке фронта. По его словам, главком ВСУ Сырский должен стянуть на это направление все основные силы, чтобы потом российские войска их разбили. Необходимо нанести по ВСУ такой удар, после которого они уже не оправятся.
— заявил генерал.
Сейчас российские войска вытягивают на себя резервы ВСУ, вынуждая украинское командование снимать подразделения с других направлений, ослабляя их. Ситуация под полным контролем, и противник это понимает, но продолжает бросать в бой все новые и новые подразделения.
— добавил Алаудинов.
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