«Говорить о падении Часова Яра пока рано»: Под российский контроль перешла большая часть микрорайона «Канал»

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«Говорить о падении Часова Яра пока рано»: Под российский контроль перешла большая часть микрорайона «Канал»

Российские войска продолжают штурм Часова Яра, бои идут в микрорайоне «Канал», противник цепляется за застройку, наши потихоньку его выдавливают. Об этом сообщают российские ресурсы.

Ситуация под Часовым Яром довольно тяжелая, наши уничтожили практически все переправы через канал «Северский Донец-Донбасс», чтобы отрезать группировку ВСУ в микрорайоне, однако противник сумел сохранить один путь в районе насосной станции, через который перебрасывает резервы и осуществляет снабжение. Полностью изолировать микрорайон не дают рельеф местности и технические трудности.

Как сообщают с передовой, сейчас идет методичное продавливание обороны ВСУ и попытки отбросить врага за канал, полностью освободив микрорайон. Между тем, на другой стороне канала противник создает глубоко эшелонированную оборону, опираясь на жилую застройку.



Как сообщает ТГ-канал «Архангелы спецназа», большая часть микрорайона «Канал» находится под контролем бойцов 98-й воздушно-десантной дивизии. Севернее, в районе Калиновки, оборону врага продавливает 200-я отдельная мотострелковая бригада. Она уже взяла большую часть села под контроль и приближается к каналу.

Как сообщают бойцы, микрорайон «Канал» скоро перейдет под полный контроль российских войск, а вот говорить о падении Часова Яра пока рано.
7 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -4
    Сегодня, 13:34
    Под российский контроль перешла большая часть микрорайона «Канал»
    По ТВ постоянно слышно, что наши войска значительно улучшили свои положения.... А если все так хорошо, то почему мы еще не под Киевом ? feel
    1. rs777 Звание
      rs777
      -1
      Сегодня, 15:03
      Ну, "значительно" это громко сказано. +56,7 км2 за 16 дней июня. Так можно еще ОЧЕНЬ долго воевать.
  2. okean969 Звание
    okean969
    +1
    Сегодня, 13:38
    Цитата: Uncle Lee
    Под российский контроль перешла большая часть микрорайона «Канал»
    По ТВ постоянно слышно, что наши войска значительно улучшили свои положения.... А если все так хорошо, то почему мы еще не под Киевом ? feel

    Да-да, как много не умеющих думать , людей выпустило в свет Божий ЕГЭ.
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +1
      Сегодня, 13:53
      К сдавшим ЕГЭ десантникам и мотострелкам как раз таки никаких вопросов нет. yes
  3. sepal81 Звание
    sepal81
    -1
    Сегодня, 13:46
    Цитата: Uncle Lee
    Под российский контроль перешла большая часть микрорайона «Канал»
    По ТВ постоянно слышно, что наши войска значительно улучшили свои положения.... А если все так хорошо, то почему мы еще не под Киевом ? feel

    Хихлы три раза уже уничтожили нашу группировку в СВО, вопрос , почему они до сих пор обороняются?
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      0
      Сегодня, 13:51
      Думаете по той же причине? winked
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:50
    200ая Гвардейская у вас трудный участок,но у вас на флангах такие же гвардейцы Да трудно ,через не могу.Спасибо вам.Враг не пройдёт.Победа будет за нами! Молимся за наших мужиков.