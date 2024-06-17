Медведев: Справедливо требовать репараций не только от государств-колонизаторов, но и от крупных частных финансовых учреждений бывших колоний
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что считает справедливым требовать выплаты репараций бывшим колониям Запада не только от государств, которые обязаны заплатить за свою колониальную политику определенную цену, но и от крупных частных финансовых учреждений, обогащавшихся за счет колоний.
Медведев напомнил, что значительное количество вышеназванных компаний существуют и поныне. Это всем известные британские, французские, нидерландские, испанские, и португальские финансовые учреждения.
Зампред российского Совбеза также добавил, что практическая реализация этой позиции требует создания реестра потерь от преступлений западных колонизаторов, исходя из которых будет возможно подсчитать суммы выплат возможных компенсаций. При этом является очевидным, что это крайне непростая задача, поскольку никто не захочет выплачивать компенсации, однако в истории существуют примеры успешного компенсирования убытков бывших колоний.
Медведев убежден, что правительства стран-наследниц колониальных империй будут делать все, чтобы не допустить справедливого решения подобных вопросов, несмотря на то, что, казалось бы, для той же Великобритании пришло время закрыть позорную страницу колониальной истории и прекратить уклоняться от ответственности за свои ранее совершенные преступления.
Стоит отметить, что благосостояние практически всех стран Запада во многом построено не фактическом ограблении своих бывших колоний в Азии, Африке и других регионах.
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