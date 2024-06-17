Медведев: Справедливо требовать репараций не только от государств-колонизаторов, но и от крупных частных финансовых учреждений бывших колоний

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Медведев: Справедливо требовать репараций не только от государств-колонизаторов, но и от крупных частных финансовых учреждений бывших колоний

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что считает справедливым требовать выплаты репараций бывшим колониям Запада не только от государств, которые обязаны заплатить за свою колониальную политику определенную цену, но и от крупных частных финансовых учреждений, обогащавшихся за счет колоний.

Медведев напомнил, что значительное количество вышеназванных компаний существуют и поныне. Это всем известные британские, французские, нидерландские, испанские, и португальские финансовые учреждения.



Зампред российского Совбеза также добавил, что практическая реализация этой позиции требует создания реестра потерь от преступлений западных колонизаторов, исходя из которых будет возможно подсчитать суммы выплат возможных компенсаций. При этом является очевидным, что это крайне непростая задача, поскольку никто не захочет выплачивать компенсации, однако в истории существуют примеры успешного компенсирования убытков бывших колоний.

Медведев убежден, что правительства стран-наследниц колониальных империй будут делать все, чтобы не допустить справедливого решения подобных вопросов, несмотря на то, что, казалось бы, для той же Великобритании пришло время закрыть позорную страницу колониальной истории и прекратить уклоняться от ответственности за свои ранее совершенные преступления.

Стоит отметить, что благосостояние практически всех стран Запада во многом построено не фактическом ограблении своих бывших колоний в Азии, Африке и других регионах.
30 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 16:45
    А если сыночка опять на запад примут - какие словеса будут у неДимона?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 17:06
      Дмитрий,Дмитрий Анатольевич конечно немного преукрашивает ,то что ему известно о планах.Старшой сын работая в Англии ,моего знакомого ,купил младшенькому трёхкомнатную хатынку в Краснодаре,я считаю это не плохо.Семья счас задумалась о " скромненьком" доме на черноморском побережье.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Nexcom
      А если сыночка опять на запад примут - какие словеса будут у неДимона?

      Думаю, нужно оставить ДАМа в покое, коль нырнул в инфо-омут, так пусть и дальше там чертей гоняет. am
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:08
        Да как можно- с???? Тама такие перлы и словеса выскакивают что ну просто нельзя проигнорировать. Чес слово.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:10
      ДАМ вообще на святое покусился.
      Если страны Запада выплатят репарации странам Глобального Юга за колониализм, неоколониализм, войны, оккупации, геноцид и т.д., то они станут нищими босоногими папуасами в набедренных повязках. laughing
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 16:49
    Если пофантазировать, что, например, Индия сможет получить от Великобритании компенсацию за все её "художества", за весь грабёж, то правительство Индии сможет нанять Р.Сунака ночным сторожем или уборщиком. Денег хватит. Парочку госдолгов США там наберётся наверняка.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -4
      Сегодня, 16:54
      Индия сможет получить от Великобритании компенсацию
      Болливудский римейк "ширли-мырли" laughing . А Димитри не догадывается, что к России, еще недавно бывшей империей, обиженные мамбеты могут иски выкатить?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 16:59
        ...если реально Британия оплатит все претензии от бывших "бритоситов" - там все без нижнего белья останутся....
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +1
          Сегодня, 17:03
          .если реально Британия оплатит
          Британия платить зверькам не будет- неумных нет. Хотя если они в ответ заплатят за инфраструктуру, лечение и образование- то неизвестно кто кому еще должен будет. А если бедные пострадавшие от колониализЬма уберут своих земляков из британских кварталов соцжилья и снимут их с пособий- то через несколько лет еще и в плюс выти можно будет.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 17:05
            Добровольно - конечно не станет. Когда придёт время - посчитает за счастье откупиться.
            1. Болторез Звание
              Болторез
              -1
              Сегодня, 17:07
              Когда придёт время
              Вы серьезно в это верите belay ?
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 17:09
                Ничто не вечно под луной (с)
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 17:14
            Хотя если они в ответ заплатят за инфраструктуру, лечение и образование- то неизвестно кто кому еще должен будет.
            счас ещё выяснится, что Индия была британцам в тягость. Перебили всех ткачей, запретили хлопок обрабатывать, вывозили к себе за копейки и потом продавали индусам шмотки втридорога. Что-то не припоминаю, чтобы РИ подобные художества устраивала
      2. ian Звание
        ian
        +2
        Сегодня, 17:09
        Цитата: Болторез
        А Димитри не догадывается, что к России, еще недавно бывшей империей, обиженные мамбеты могут иски выкатить?

        Речь не о империях, а о колониях. Напомните списочек российских колоний?
        Не территорий, вошедших в Российскую империю, а колоний, которые она "выжимала", не предоставляя гражданских прав. hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:16
          Зачем спорить с "британцем"?
          Это непродуктивно.... Так же как и с одним "шведом" который сбежал 30 лет назад и "ошведился". Потом как там начались проблемы с мигрантами и подскочила преступность - сразу все "шведовость" кончилась, побежал в Н.Зеландию. Нууу, вот так у них, даже с новой "родиной"....
      3. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 17:13
        Когда Россия была колониальной державой.Если что мы их долги при СССР выплатили- западу.
    2. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +1
      Сегодня, 17:05
      Почему Индия стала забирать свое золото из хранилищ Великобритании, когда премьером этой страны стал именно индус? Своим не доверяют? what
  3. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 16:50
    А можно гражданам требовать репараций у своей власти?
  4. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +4
    Сегодня, 16:51
    Есть и по интересней новость...
    Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны.

    На пост первого замминистра обороны назначен Леонид Горнин, заместителями министра станут Анна Цивилёва и Павел Фрадков.
    Интересно, кого нибудь из них посадят? what
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Сегодня, 17:01
      Прямо про унтер-офицерскую вдову - сама себя высекла....
      Не за тем ребята в высоких кабинетах сидят, что бы пересесть на зону.... сердюков сел?
      Да сейчас Никита Белых просто святым выглядит....
      кстати, скоро выйдет вроде.
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        0
        Сегодня, 17:08
        То есть Иванов Т. в СИЗО это галлюцинация? belay
        1. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          0
          Сегодня, 17:14
          Это имитация. Невозможно так воровать в одиночку и без покровительства.
          Это не первый случай, когда выдергивается только один-два мерзавца из цепочки. Пар выпустили - и все опять по старому. "Пипл хавает" - говорил еще Богдан Титомир, если кто еще помнит такого...
        2. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 17:15
          нет, это недоразумение laughing
        3. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 17:20
          Вы его там видели? Место освободил для своих, так что пора на свободу с чистыми кпрманами.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +4
    Сегодня, 16:55
    Чат искусственного интеллекта продолжает свою работу, прет его не по детски.
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Сегодня, 17:02
      что бы пользоваться искусственным интеллектом, нужно свой иметь... проблема, однако
  6. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 16:58
    Ну!!!!??? И когда Мы, РУСЬ, будем мочить эту нечисть!!!??? А...!!?? Эй, Начальник..!!!??
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -2
      Сегодня, 17:06
      Мы, РУСЬ, будем мочить эту нечисть
      Уже третий год Русь мочит восток украины с переменным успехом.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:17
    На сколько известно,если заняться этим серьёзно,то западные музеи опустеют..А короны корелей и королев Англии будут представлять собой шутовские колпаки ,если из них выковырять драгоценные камни с " колониальной историей". bully
  8. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 17:18
    я согласный за четверть его зарплаты тоже нести пургу в сети