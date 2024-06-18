Появились интересные фото судоверфи Hudong-Zhonghua в Шанхае
Первоначально предполагалось, что строится очередной универсальный десантный корабль типа 075. Однако, когда корпус уже почти сформирован, рядом с доком у достроечной стенки поставили корабль типа 076, стало видно, что новый корабль намного крупнее.
Опубликованные фотографии проясняют некоторые важные детали типа 076. На этих фотографиях, сделанных с облётов объекта из-за его близости к шанхайскому международному аэропорту Пудун, чётко видна длинная выемка для катапульты на палубе. Её длина составляет около 100 метров, что примерно соответствует электромагнитной катапульте, установленной на первом китайском суперавианосце «Фуцзянь». Такие размеры не указывают на сопоставимые возможности по запуску самолётов. Однако оснащение десантного корабля катапультой для запуска самолётов представляет собой глобальную новинку в военном кораблестроении.
Тип 076 должен иметь длину по полётной палубе от 250 до 260 метров, а его ширина по полётной палубе должна превышать 50 метров. Полное водоизмещение превысит 40 000 тонн и может быть сопоставимо с водоизмещением УДК типа «Америка», который имеет водоизмещение 46 000 тонн.
Тип 075 имеет предполагаемое водоизмещение около 36 000 тонн, как и американский LHA класса Tarawa. В отличие от типа 075, новый корабль должен иметь как минимум один бортовой лифт для летательных аппаратов. Судя по всему, силовая установка будет газотурбинной, что будет заметным отличием от дизельного типа 075. Как прямое следствие этой силовой установки, тип 076 может иметь двухостровную конфигурацию.
Учитывая быстрый ход строительства типа 076, Hudong может спустить корабль к началу 2025 года. Однако эта дата остаётся достаточно относительной, учитывая, что это новая конструкция.
Тип 076 представляет собой весьма интересную концепцию универсального десантного корабля, предназначенного для базирования как вертолётов, так и самолётов с вертикальным взлётом и посадкой (СВВП), а также больших (тяжёлых) дронов. Это пока только теоретически, поскольку аэрофинишеры на палубе пока не просматриваются. Однако уже рассматривается вариант базирования на нём БПЛА GJ-11.
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