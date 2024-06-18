Появились интересные фото судоверфи Hudong-Zhonghua в Шанхае

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Появились интересные фото судоверфи Hudong-Zhonghua в Шанхае

Первоначально предполагалось, что строится очередной универсальный десантный корабль типа 075. Однако, когда корпус уже почти сформирован, рядом с доком у достроечной стенки поставили корабль типа 076, стало видно, что новый корабль намного крупнее.

Опубликованные фотографии проясняют некоторые важные детали типа 076. На этих фотографиях, сделанных с облётов объекта из-за его близости к шанхайскому международному аэропорту Пудун, чётко видна длинная выемка для катапульты на палубе. Её длина составляет около 100 метров, что примерно соответствует электромагнитной катапульте, установленной на первом китайском суперавианосце «Фуцзянь». Такие размеры не указывают на сопоставимые возможности по запуску самолётов. Однако оснащение десантного корабля катапультой для запуска самолётов представляет собой глобальную новинку в военном кораблестроении.



Тип 076 должен иметь длину по полётной палубе от 250 до 260 метров, а его ширина по полётной палубе должна превышать 50 метров. Полное водоизмещение превысит 40 000 тонн и может быть сопоставимо с водоизмещением УДК типа «Америка», который имеет водоизмещение 46 000 тонн.

Тип 075 имеет предполагаемое водоизмещение около 36 000 тонн, как и американский LHA класса Tarawa. В отличие от типа 075, новый корабль должен иметь как минимум один бортовой лифт для летательных аппаратов. Судя по всему, силовая установка будет газотурбинной, что будет заметным отличием от дизельного типа 075. Как прямое следствие этой силовой установки, тип 076 может иметь двухостровную конфигурацию.

Учитывая быстрый ход строительства типа 076, Hudong может спустить корабль к началу 2025 года. Однако эта дата остаётся достаточно относительной, учитывая, что это новая конструкция.


Тип 076 представляет собой весьма интересную концепцию универсального десантного корабля, предназначенного для базирования как вертолётов, так и самолётов с вертикальным взлётом и посадкой (СВВП), а также больших (тяжёлых) дронов. Это пока только теоретически, поскольку аэрофинишеры на палубе пока не просматриваются. Однако уже рассматривается вариант базирования на нём БПЛА GJ-11.
13 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 04:12
    Появились интересны фото судоверфи Hudong-Zhonghua, в Шанхае

    Велик могучим русский языка...
  2. антивирус Звание
    антивирус
    -2
    Сегодня, 04:27
    Например имеет значение название, а не метры-тонны-ви- улица нанкина, где больше всего вспороли животов китайцам или др улица, где отрубили голов.
    Тогда кирдык ясукуни и тойоте(а уж япана-мать то). Вот это бцдет знак о готовности к войне без патетики
  3. andrewkor Звание
    andrewkor
    +5
    Сегодня, 04:38
    Остаётся молча завидовать китайским корабелам ,работающим не покладая рук под мудрым руководством Партии и Правительства !
    1. Комментарий был удален.
    2. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 05:46
      ...Жёлтое море, Восточное и Южно-китайское моря с выходом в Тихий океан...
      у нас выход в Атлантику, весь Север со льдами и Тихий океан...
      опять же "посейдоны", "кинжалы", "цирконы", "авангарды" - и чему завидовать?)
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 06:19
        Темпам их развития, например. Этому реально можно позавидовать.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 06:23
          ...у них горбачёвах и ельциных не было.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 06:32
            Вот и этому, кстати, тоже.)
            1. Egeny Звание
              Egeny
              +1
              Сегодня, 06:33
              .........тут Вы правы.)
          2. Алексей Алексеев_5 Звание
            Алексей Алексеев_5
            0
            Сегодня, 06:44
            Ну тут Вы не правы.Были у них и ельцины и горбачёвы.Не помните кого арестовали на последнем съезде кпк?Другое дело что им разгуляться не дали.Задушили на корню
  4. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 06:23
    Цитата: andrewkor
    Остаётся молча завидовать китайским корабелам ,работающим не покладая рук под мудрым руководством Партии и Правительства !

    У нас , тоже все ,кто у власти себя мудрыми считают,мудрее всяких там китайцев.
    Сейчас,у севере корейцев понакупим всяких тепловизоров и всё,нам санкции не страшны,импортозамещение у нас как бы, всё своё выпускаем
  5. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 06:28
    Цитата: Egeny
    ...Жёлтое море, Восточное и Южно-китайское моря с выходом в Тихий океан...
    у нас выход в Атлантику, весь Север со льдами и Тихий океан...
    опять же "посейдоны", "кинжалы", "цирконы", "авангарды" - и чему завидовать?)

    Только,скоро выходить не на чем будет
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 06:54
    предназначенного для базирования как вертолётов, так и самолётов с вертикальным взлётом и посадкой (СВВП)

    Которых у китайцев нет и не намечается, возможно, из-за этого они вынуждены ставить катапульту.
    Хотя для десантного корабля решение более чем спорное- одной катапульты мало, должны быть минимум две из соображений надежности, а места она забирает много и требует специфических решений по энергетической установке корабля.
  7. Влад--44 Звание
    Влад--44
    0
    Сегодня, 07:02
    Технологии JDAM на эту судоверфь так и просятся