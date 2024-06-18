На выставке Eurosatory 2024 Франция представила новую военную технику, разработанную в рамках программы SCORPION
На международной выставке вооружений Eurosatory 2024, которая проходит в предместье Парижа Сен-Сен-Дени, французская армия представила свою новую военную технику, которая была разработана и произведена в рамках программы SCORPION (Synergie du Contact Renforcée par la Polyvalence et l’Infovalorisation), направленной на реструктуризацию материально-технической базы вооруженных сил этой страны.
В частности, на мероприятии были представлены такие образцы французских вооружений, как бронированная машина “Грифон”, БРБМ “Ягуар”, БТР Piranha III C, САУ CAESAR, а также багги и различные беспилотные системы.
Производителем бронированной машины "Грифон" является консорциум в составе французских оборонных предприятий “Некстер” (Nexter), “Рено Трак Дефенс” (Renault Trucks Defense) и “Талес” (Thales). "Грифон" выпускается в нескольких различных конфигурациях: помимо командирской машины и транспортера для личного состава производится медико-санитарные, ремонтно-восстановительные машины, а также машины артиллерийской разведки.
БРБМ “Ягуар”, в свою очередь, представляет собой боевую машину с колесной формулой 6×6, оснащенной 40 мм скорострельной автоматической пушкой CTAS (Cased Telescoped Armament System) и двумя ПУ ПТУР типа MMP (Missile Moyenne Portée). “Ягуары” призваны заменить в французской армии устаревшую бронетехнику моделей AMX-10RCR и ERC-90 Sagaie.
Дизайн “Грифона” и “Ягуара” предусматривает частичное использование аналогичных конструктивных компонентов, что, по замыслу производителей, должно облегчить обеспечение запчастями и позволит экономить на ремонтных работах и техническом обслуживании.
В работе выставки участвуют более двух тысяч компаний. Примечательно, что окружной суд Франции обязал организаторов не допускать к участию в мероприятии израильские компании и граждан Израиля. Ранее ожидалось, что на выставке свою продукцию представят более 70 компаний ВПК из Израиля.
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