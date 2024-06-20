Президенты РФ и Вьетнама договорились не заключать соглашения, которые могут навредить нашим странам

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Президенты РФ и Вьетнама договорились не заключать соглашения, которые могут навредить нашим странам

Продолжается государственный визит российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства уже провел переговоры в расширенном составе со своим вьетнамским коллегой То Ламом. По их результатам подписано 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в различных сферах, в том числе стратегического характера.

Владимир Путин также провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром правительства республики Фам Минь Тинем. Кроме того, российский лидер принял участие в церемониях возложения венков к Мемориалу павшим героям и к Мавзолею Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое.



Мы смогли установить стратегическое партнёрство в 2001 году, а также всеобъемлющее стратегическое партнерство в 2012 году. Сейчас мы активно реализуем заявление о видении отношений до 2030 года

— отметил российский лидер во время встречи с премьер-министром Вьетнама.

В Большом оперном театре вьетнамской столицы президенты двух стран встретились с выпускниками советских и российских вузов. На встрече с бывшими студентами Путин подчеркнул, что в настоящее время в российских вузах обучается более трех тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. Он отметил, что многие бывшие студенты российских вузов работают на ответственных постах в органах государственной власти, научных, общественно-политических организациях Вьетнама и преуспели в бизнесе.

Касательно совместных документов и заявлений, подписанных в ходе встреч и сделанных президентом РФ в Ханое. В совместном заявлении России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства особо отмечено, что Москва и Ханой выступают за разработку международной конвенции по борьбе с актами биологического и химического терроризма.

В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Россия и Вьетнам подчеркивают необходимость начать многосторонние переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению

— говорится в документе.

Говоря о сотрудничестве наших стран в области энергетики, Путин отметил эффективную работу совместных предприятий «Вьетсовпетро» на континентальном шельфе Вьетнама и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России, а также сообщил, что РФ готова наладить «долгосрочные прямые поставки» во Вьетнам углеводородов, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Мирный атом, по мнению президента РФ, является еще одной многообещающей сферой взаимодействия. В Ханое подписаны меморандум о графике возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, а также о сотрудничестве в развитии лабораторной инфраструктуры для борьбы с эпидемиями.

Отдельно российский лидер затронул сферу туризма. После фактического закрытия странами Запада границ для въезда россиян, Вьетнам стал популярным направлением для туристов из России. Этому заметно способствует наличие прямого авиасообщения между нашими странами.

Расширяется сотрудничество России и Вьетнама в сельскохозяйственной сфере. Президент РФ напомнил, что вьетнамский холдинг TH Group строит молокоперерабатывающие предприятия сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Калужской области и Приморском крае.

Конечно, важной темой стало сотрудничество наших стран в обеспечении международной и региональной безопасности. Путин отметил, что Москва и Ханой в равной мере заинтересованы и прилагают усилия по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе «надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы, мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам». Вообще, отметил российский лидер во время встречи со своим вьетнамским коллегой, позиции наших стран по международной тематике во многом совпадают.

В свою очередь, президент Вьетнама сообщил, что Москва и Ханой намерены наращивать двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе «бороться с новыми и традиционными вызовами». То Лам добавил, что стороны выступают за обеспечение мира в регионе Южно-Китайского моря, безопасность судоходства и решение конфликтов мирным путем. Кроме того, достигнута договоренность, что Россия и Вьетнам не станут заключать с третьими странами договоры, которые могли бы нанести вред независимости и суверенитету двух государств.

Последнюю договоренность, пожалуй, можно назвать одним из главных итогов визита президента РФ в Ханой. Ведь это означает, что Вьетнам будет и дальше противостоять попыткам Запада, в первую очередь США, втянуть эту страну в антироссийскую истерию. Как написал один из западных журналистов, красная дорожка для Путина в Ханое стала «красной тряпкой» для Запада.
16 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 19:21
    достигнута договоренность, что Россия и Вьетнам не станут заключать с третьими странами договоры, которые могли бы нанести вред независимости и суверенитету двух государств.

    Вот и ладушки. Очередной кукиш западу.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      -5
      Сегодня, 19:31
      Вот и ладушки. Очередной кукиш западу.
      ...да какие там ладушки...там очень всё запутано ...в ЮКМ поднебесная действует безраздельно.....а там огромные запасы углеводородов.....и делится с улыбкой чайна не собирается ни с кем из претендентов....так что вьетконги пока только как перевалочная база интересна РФ...ну а там ...как посмотреть
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Сегодня, 19:43
        Вьетнам с Китаем исторически не в ладах, даже воевали 70-х
        1. Ivan F Звание
          Ivan F
          0
          Сегодня, 19:54
          Вылезайте из мифов прошлого.
          "Китай и Вьетнам в новых условиях должны решительно продвигаться вперед по пути дружественного сотрудничества" -- Си Цзиньпин
          "Си Цзиньпин и Нгуен Фу Чонг объявили о новом позиционировании отношений между двумя партиями и двумя странами и договорились строить вьетнамско-китайское сообщество единой судьбы, имеющее стратегическое значение."
          Китай в отличии от "других" хорошо умеет по внешней политике.
          1. Кронос Звание
            Кронос
            0
            Сегодня, 21:41
            Это не миф США сейчас прекрасно сотрудничают со Вьетнамом.
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 19:26
    что Россия и Вьетнам не станут заключать с третьими странами договоры, которые могли бы нанести вред независимости и суверенитету двух государств..
    ..эвон как .....осталось выяснить....кто такие эти третьи страны
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 19:45
      США плотно взяли в работу Вьетнам - и инвестиции, и помощь, и сотрудничество - всё по полной программе. Тянут вовсю на свою сторону.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 19:48
        США плотно взяли в работу Вьетнам
        ...есть такое...но это так...тяп.ляп...ЮКМ уже под КНР....и в принципе полосатые в этом проекте в пролёте
  3. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    -3
    Сегодня, 19:27
    Сейчас Амеры будут искать плюшки и включать станок, что бы Вьетнаму предложить такого этакого, чтобы перебить наши интересы. После посещения Президентом РФ Средней Азии уже подключились местные патриотичные и либеральные блогеры, а также политики
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +1
      Сегодня, 19:43
      Американское посольство оказывало давление на власти Вьетнама, чтобы не было визита ВВП. Но похоже, у вьетнамцев историческая память сильнее, чем обещания американосов
      1. rasl_iz_pitera
        rasl_iz_pitera
        -5
        Сегодня, 19:51
        это еще ничего не значит. Данные Агентства иностранных инвестиций (Министерства планирования и инвестиций) показывают, что: К концу 2022 года предприятия США инвестировали в 1.216 проектов во Вьетнаме с общим инвестиционным капиталом в 11,4 миллиарда долларов США. Соединенные Штаты занимают 11-е место среди стран и территорий, инвестирующих больше всего во Вьетнам.сновными направлениями экспорта товаров из Вьетнам в 2022 году были

        США с долей 29% (109 млрд US$)
        Китай с долей 15,5% (57 млрд US$)
        Южная Корея с долей 6,54% (24 млрд US$)
        Япония с долей 6,53% (24 млрд US$)
        Гонконг с долей 2,94% (10,9 млрд US$)
        Нидерланды с долей 2,81% (10,4 млрд US$)
        Германия с долей 2,41% (8,96 млрд US$)
        Индия с долей 2,14% (7,96 млрд US$)
        Таиланд с долей 1,98% (7,34 млрд US$)
        Канада с долей 1,7% (6,32 млрд US$)

        Россию видите здесь? Политика (оппозиция или лояльные политики) лишь дело времени
        1. ettore Звание
          ettore
          -1
          Сегодня, 20:02
          Цитата: rasl_iz_pitera
          Россию видите здесь? Политика (оппозиция или лояльные политики) лишь дело времени

          Да даже если и была бы это не поможет, xoxляндия с Арменией суровые примеры.
        2. Сергей3 Звание
          Сергей3
          0
          Сегодня, 21:18
          Россию видите здесь?

          Я вижу, Что социалистический Вьетнам может национализировать капиталистической собственности на 109 млрд US$, ибо прецедент уже есть, остальное дело техники. Сша сами разрушили созданную ими же ранее модель капиталистического развития. Она как фарфоровая чашка, если разобьётся, то обратно уже не склеить.
  4. ettore Звание
    ettore
    -1
    Сегодня, 19:58
    Кроме того, достигнута договоренность, что Россия и Вьетнам не станут заключать с третьими странами договоры, которые могли бы нанести вред независимости и суверенитету двух государств.

    Последнюю договоренность, пожалуй, можно назвать одним из главных итогов визита президента РФ в Ханой

    Урок от санкций к КНДР надеюсь в России усвоен, правда такого пункта в договоре с КНДР почему-то нет.
  5. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:19
    Правильное и своевременное решение России. Создан политический "барьер" - на пути интенсивного проникновения США в достаточно значимый, во всех отношениях (географическое положение, природные ресурсы, высокий уровень образования населения) район Юго - Восточной Азии... Создание "сдержек и противовесов" в экспансионистской политике Китая относительно Вьетнама... Вьетнаму, достаточно спокойнее под "крылом" России, чем под долларовым "зонтиком" США, который, в любой момент, может стать экономической "удавкой" или источником "цветной революции" с вполне понятным сценарием для Вьетнама....
  6. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 21:13
    У янки дым из ноздрей ещё не идёт? Столько плохих новостей для них следуют друг за другом.