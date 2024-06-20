Президенты РФ и Вьетнама договорились не заключать соглашения, которые могут навредить нашим странам

Мы смогли установить стратегическое партнёрство в 2001 году, а также всеобъемлющее стратегическое партнерство в 2012 году. Сейчас мы активно реализуем заявление о видении отношений до 2030 года

В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Россия и Вьетнам подчеркивают необходимость начать многосторонние переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению

Продолжается государственный визит российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства уже провел переговоры в расширенном составе со своим вьетнамским коллегой То Ламом. По их результатам подписано 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в различных сферах, в том числе стратегического характера.Владимир Путин также провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром правительства республики Фам Минь Тинем. Кроме того, российский лидер принял участие в церемониях возложения венков к Мемориалу павшим героям и к Мавзолею Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое.— отметил российский лидер во время встречи с премьер-министром Вьетнама.В Большом оперном театре вьетнамской столицы президенты двух стран встретились с выпускниками советских и российских вузов. На встрече с бывшими студентами Путин подчеркнул, что в настоящее время в российских вузах обучается более трех тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. Он отметил, что многие бывшие студенты российских вузов работают на ответственных постах в органах государственной власти, научных, общественно-политических организациях Вьетнама и преуспели в бизнесе.Касательно совместных документов и заявлений, подписанных в ходе встреч и сделанных президентом РФ в Ханое. В совместном заявлении России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства особо отмечено, что Москва и Ханой выступают за разработку международной конвенции по борьбе с актами биологического и химического терроризма.— говорится в документе.Говоря о сотрудничестве наших стран в области энергетики, Путин отметил эффективную работу совместных предприятий «Вьетсовпетро» на континентальном шельфе Вьетнама и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России, а также сообщил, что РФ готова наладить «долгосрочные прямые поставки» во Вьетнам углеводородов, включая сжиженный природный газ (СПГ).Мирный атом, по мнению президента РФ, является еще одной многообещающей сферой взаимодействия. В Ханое подписаны меморандум о графике возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, а также о сотрудничестве в развитии лабораторной инфраструктуры для борьбы с эпидемиями.Отдельно российский лидер затронул сферу туризма. После фактического закрытия странами Запада границ для въезда россиян, Вьетнам стал популярным направлением для туристов из России. Этому заметно способствует наличие прямого авиасообщения между нашими странами.Расширяется сотрудничество России и Вьетнама в сельскохозяйственной сфере. Президент РФ напомнил, что вьетнамский холдинг TH Group строит молокоперерабатывающие предприятия сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Калужской области и Приморском крае.Конечно, важной темой стало сотрудничество наших стран в обеспечении международной и региональной безопасности. Путин отметил, что Москва и Ханой в равной мере заинтересованы и прилагают усилия по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе «надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы, мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам». Вообще, отметил российский лидер во время встречи со своим вьетнамским коллегой, позиции наших стран по международной тематике во многом совпадают.В свою очередь, президент Вьетнама сообщил, что Москва и Ханой намерены наращивать двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе «бороться с новыми и традиционными вызовами». То Лам добавил, что стороны выступают за обеспечение мира в регионе Южно-Китайского моря, безопасность судоходства и решение конфликтов мирным путем. Кроме того, достигнута договоренность, что Россия и Вьетнам не станут заключать с третьими странами договоры, которые могли бы нанести вред независимости и суверенитету двух государств.Последнюю договоренность, пожалуй, можно назвать одним из главных итогов визита президента РФ в Ханой. Ведь это означает, что Вьетнам будет и дальше противостоять попыткам Запада, в первую очередь США, втянуть эту страну в антироссийскую истерию. Как написал один из западных журналистов, красная дорожка для Путина в Ханое стала «красной тряпкой» для Запада.